Сборные Украины: приход «по-татарски», уход «по-английски»

Почти в одно время прошли два важных футбольных события. Национальная сборная Украины не проиграла Италии, а «молодежка» уступила в финале ЧЕ голландцам…

Молодежная сборная Украины…







…впервые в своей истории оказавшись в финале, стала вице-чемпионом Европы.







И, хоть, как утверждают футбольные классики, «игра забывается, а результат остается», именно об игре и стоит поговорить. Желающих приобщиться ко всеобщему ликованию, уверен, будет более, чем достаточно... И ничего в этом предосудительно нет: в кои веки украинская команда оказывается среди футбольных «небожителей». Пусть и всего лишь 20-летних. Так что, пока наши вице-чемпионы еще молоды и впереди у них неясные перспективы, ребятам необходимо в полной мере насладиться своим успехом. Вот только бы «звездочку не поймали»…







Понятно, что сейчас на них посыплются различные «блага»: кому-то дадут «мастера спорта», а то и «международного класса»… С кем-то пересмотрят личный контракт, кто-то поспешит обзавестись невестой, другим подавай подержанный «мерс»… Найдутся и такие, кто, воспользовавшись моментом, поспешит ликвидировать институтскую задолженность… Да мало ли что нужно успеть сделать, пока молод, пока… «горячо». Все это естественно.







Не хочется только, чтобы футбольное сообщество впадало в состояние эйфории – могу кому-то показаться плохим патриотом, но, честно говоря, наверное, даже лучше, что чемпионами Европы стали великолепные «летучие голландцы»… Вот их-то игра запомнится специалистам надолго: чуть ли не всему составу «оранжевой» «молодежки» вполне по силам претендовать на место в национальной сборной!.. И это не удивительно: в Нидерландах подготовка квалифицированных специалистов давно уже поставлена «на поток». Иначе вряд ли стал бы Ринат Ахметов выбрасывать миллионы «зеленых» на создание новой Футбольной академии «Шахтера» под руководством выписанного из «Фейеноорде» голландского специалиста Хенка ван Стее.





Михайличенко с Литовченко и еще несколько клубных тренеров каким-то образом сумели вывести группу из двадцати пяти футболистов на уровень европейского финала – честь им всем и хвала! Однако их успех пока что не отражает состояния дел в детско-юношеском футболе Украины. И хоть трудно отрицать определенные подвижки в этом вопросе, однако усилий только киевского «Динамо» с его доморощенной «академией» и донецкого «Шахтера», ориентирующегося на голландскую систему подготовки, недостаточно. И это при том, что даже в клубах высшей лиги отсутствуют детско-юношеские футбольные школы… А ведь это в обязательном порядке предусмотрено Регламентом ПФЛ!







Уже стала «притчей во языцех» констатация факта, что с «уходом» советской власти, отношение государства к спорту, мягко говоря, ослаблено. Многие в Украине склонны отнести это на счет всеобщего обнищания и ослабления позиций государственного сектора в экономике страны – отсюда и повышение цен на энергоносители и коммунальные услуги, поставившее крест на самом существовании ДЮСШ… Кому-то кажется, что виной всему – смягчение международной обстановки в мире, повлекшее за собой антивоенную волну пацифизма, а с ней и ослабление позиций силовых структур – основных «заказчиков» и «потребителей» молодых спортсменов…







И все-таки свято место пусто не бывает, хотя энтузиастам многое приходится начинать сначала. И, представьте себе, у многих из них что-то получается… Что интересно: среди тех, кто в состоянии всерьез заниматься детским футболом, мало желающих вкладывать средства в апробированные временем многопрофильные ДЮСШ и спортинтернаты… Оказывается, в условиях «недоразвитого капитализма» вполне возможно не только готовить своего рода футбольный «полуфабрикат» в получастных школах под полупрофессиональными вывесками, но и вполне при этом сносно зарабатывать «на детях», предлагая их для дальнейшего «карьерного роста» более продвинутым футбольным образованиям.







Недаром, отвечая на вопрос, будет ли «Шахтер» делать бизнес на молодых футболистах, которых в скором будущем должен воспитать голландец Хенк ван Стее, Ахметов заверил, что «бизнес в клубе будут делать на всем»...







В воскресенье вечером миллионы украинцев замерли у телевизионных приемников: впервые в нашей истории молодежная сборная страны по футболу находилась всего лишь в шаге от завоевания золотых чемпионских медалей. Однако оказалось, что сделать это не так-то просто. Недаром, видимо, поется в песне, что «последний шаг – он трудный самый!..» Вот и на этот раз, несмотря на то, что в финале подопечным Алексея Михайличенко противостояли все те же голландцы, которых они уже обыгрывали в групповом турнире, нашим ребятам так и не удалось завоевать звание чемпионов континента. А ведь они провели свой лучший матч на чемпионате!..







Игра началась без разведки и первыми в самом дебюте могли забить наши: Артем Милевский вывел Тараса Михалика на удар, однако тот не реализовал выход один на один – Вермеер сыграл безукоризненно. Не прошло и пяти минут, как уже на свидание с вратарем вышел лидер голландцев Клаус Хунтелаар и продемонстрировал, как надо поступать в таких ситуациях. А вот наши защитники продемонстрировали, как не нужно играть «в линию»!.. Капитан команды Яценко элементарно потерял позицию…







И второй гол голландцы забили тоже после ошибки нашего капитана, который в очередной раз упустил Хунтелаара и вынужден был как-то неловко, совсем по-детски, сыграл рукой, смахнув мяч с головы голландца. «Желтая карточка», пенальти – гол... Но даже при этом подопечные Михайличенко могли сначала сквитать один гол, а затем и повести в счете: мяч дважды попадал в штангу…





После перерыва голландцы пытались сохранить счет, а украинцы, перегруппировав силы, бросились отыгрываться. Но в одном случае Чеберячко метров с шести промазал по воротам, в других – здорово сыграл Вермеер…







Окончательно все вопросы о победителе были сняты за 14 минут до конца основного времени матча: Романчук, грубо сыграв в центре поля, получил вторую желтую карточку, а за ней и красную. В меньшинстве у украинцев шансов на успех больше не осталось...







Третий гол, забитый на 90-й минуте Хофсом, поставил жирную точку в этом матче. Разгром? Для тех, кто о качестве игры судит лишь по утренним выпускам новостей – наверное… Для зрителей, кое-что понимающих в футболе, было жаль украинскую молодежь, которая такого крупного поражения явно не заслуживала – это был их лучший матч на чемпионате Европы.







Знакомым с историей футбола вспоминается по этому поводу далекий 1988 год, когда сборная СССР, за которую играли нынешние наставники «молодежки» Михайличенко и Литовченко, в чемпионате Европы попала в группу «В» вместе с Англией, Ирландией и Голландией. Тогда команда Валерия Лобановского, обыграв сборные Голландии и Англии, и, сыграв вничью с Ирландией, вышла в полуфинал, где перед ней не устояла и «скуадра адзурра». А вот в финале великолепные «летучие голландцы» Гуллит и ван Бастен забили по голу, и, взяв реванш, «оранжевые» стали чемпионами континента...







Кстати, на том чемпионате сначала футбольная Европа, а потом и весь мир, воочию убедились, что в СССР есть настоящие «звезды» футбола: будущий олимпийский чемпион Алексей Михайличенко и неподражаемые Игорь Беланов и Александр Заваров... Так что желаем нашим ребятам брать пример со своих наставников и добиваться еще больших успехов уже во взрослом футболе!







«Взрослые» улетели – не прощаясь!







Не знаю, какому это умнику пришло в голову отправить сборную в Германию «по-английски»...







Дело это, конечно, вчерашнее, но все же удивительно, что на первый в футбольной истории Украины Мундиаль национальная сборная отправилась, не прощаясь… Кроме пары «дежурных» телекамер, нескольких «приближенных» фотокоров и парочки «продвинутых» журналистов, никто новоиспеченных заслуженных мастеров спорта не провожал!..







Что же помешало подогнать в «Борисполь» несколько автобусов с болельщиками и СМИ, чтобы те пожелали доброго пути своим кумирам непосредственно перед отлетом?.. Если это было решение самого Блохина – жаль! Ведь мы говорим о триумфе нашей сборной…







Что может быть лучшей мотивацией для игроков, чем общение с «расписанными» в национальные колера фаны! Неужели «сборникам», покидавшим родную землю, приятнее было видеть полупустой аэропорт?.. А ведь сколько до этого было сказано прекрасных слов в адрес болельщиков, громких заявлений о «футболе ради зрителей»! Тайный отъезд объяснили тем, что церемония прощания уже произошла после матча с Коста-Рикой…







А вот в Парагвае, говорят, в тамошнем аэропорту сборную провожало три тысячи болельщиков! Впрочем. что с них взять – далекая и «дикая» страна... Ну, а что же тогда говорить о поляках, с которыми нам проводить совместный чемпионат Европы в 2012 году – провожать в Германию национальную сборную приехал лично премьер-министр.







Наверное, вряд ли нужно было устраивать из проводов в аэропорту цирковое шоу, но не верится, что футболисты не нуждались в приличной порции вдохновения, и, в то же время, вряд ли стоило отказывать тем же болельщикам в желании в последний раз перед началом чемпионата встретиться со своими любимцами…







Наконец-то капитан национальной сборной, новоиспеченный форвард «Челси» Андрей Шевченко, после травмы присоединился к тренировкам:







– Это первое мое занятие после травмы и я уже сделал несколько упражнений в общей группе, впереди – две недели – буду готовиться.





В спарринге со сборной Италии лидер украинской сборной не сыграл, наверное, не только потому, что провел всего лишь одну тренировку... Предполагалось, что это будет типичный «товарняк» – игра, главной особенностью которой должно быть уважительное отношение соперников друг к другу. Игрокам ни в коем случае нельзя было получать травмы… Тем более, что для итальянцев этот матч стал последним перед чемпионатом мира: свой первый официальный поединок они проведут 12 июня против сборной Ганы. И, тем не менее, Алессандра Несту угораздило растянуть мышцу, и на 61-й минуте он был заменен.





Украинцам предстоят еще две товарищеские игры: 5 и 8 июня, со сборными Ливии и Люксембурга.







Честно говоря, поединок не вызвал особого восторга: очевидно, иначе и не бывает в игре двух команд, исповедующих игру «от обороны» – много «стыков», много фолов, минимум конструктива… Пальцев одной руки хватило, чтобы посчитать, сколько было произведено «слаломных» проходов, передач «вразрез» и создано опасных моментов. А так: навес – полумомент, прострел – еще один, дальний удар – мимо!.. Вот и весь, как любит говорить Виктор Вацко, креатив.







В воздухе отчетливо витал дух «товарищества», который сводил «на нет» все попытки отнестись к происходящему на поле серьезно. Правда, Каморанези иногда забывал, что подкаты сзади запрещены, а Тотти, выйдя на замену, начал активно сопротивляться опеке Гусина… И тот отвечал ему взаимностью! Обе команды после нескольких столкновений «завелись», но вскоре вспомнили, что, собственно, их сюда привело…







Бросилось в глаза, как наши, что им вообще-то не очень свойственно, старались как можно дольше контролировать мяч, и, если это им удавалось, то выглядело, по большому счету, не по-футбольному, – пас ради паса... Например, на правой бровке, без всякого желания приблизиться к воротам соперника, несколько игроков разыгрывали своеобразный «квадрат», после этого мяч отправляли назад – то ли Ващуку, то ли Русолу… Оттуда следовал перевод на противоположный фланг и – попытка такого же «квадрата» уже слева…







Впрочем, случался и позитив: уверенно сыграл Шовковский, старался соответствовать своему рейтингу Воронин, временами неплохо смотрелся Езерский… Зато, когда оборону Украины «топтал» Лука Тони, становилось страшно!.. Страшновато было и за Несмачного с Ротанем, которые никак не могли укротить Оддо и реактивный итальянец доводил их до панического экстаза... Можно было бы порадоваться активности «волнорезов» Тимощука и Гусина, если бы в их действиях наблюдалось чуть больше творчества. А ведь ожидается, что к капитану донецкого «Шахтера», выставленному на трансфер, в Германии будут пристально присматриваться англичане.







Следующим соперником нашей команды была сборная Ливии. Такие игры называют даже не товарищескими – «выставочными». Настолько были неравны силы!.. Уверен, что украинская «молодежка» даже после приличного банкета вполне могла бы привезти этим «нефтяникам» с десяток «сухих» мячей. Создается впечатление, что кто-то «наверху» усиленно «пиарит» улучшение взаимоотношений со страной, в которой горюче-смазочных материалы льются рекой… Но при чем здесь «планомерная» подготовка к чемпионату мира? Впрочем, вряд ли кто-нибудь возьмется сегодня давать советы Блохину, который сам определяет, с кем ему играть – он и только он отвечает за результат!







Впереди тренировка в Люксембурге…