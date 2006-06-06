Европейский бодибилдинг «ударит» по американскому (фото)

Итак, в столице Украины проходил Первый абсолютный чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу «Біола Pro-International», собравший практически всю континентальную элиту культуризма. Эту акция по праву считают уникальной.







К сведению. Идею проведения этих крупнейших соревнований выдвинула украинская федерация бодибилдинга и фитнеса (УФБФ). Кроме того, под опеку взять чемпионат вызвались еще четыре страны – Австрия, Англия, Чехия и Польша. Организатором чемпионата стал спортивный клуб «Биола» при поддержке Европейской и Украинской ФБФ.







«Гераклы» и «Грации»







На сцену Национального дворца «Украина» вышли представители 12 стран. Все они на сегодня являются наисильнейшими и, небезосновательно, считаются законодателями мод в мире бодибилдинга и фитнеса. На Западе уже нарекли эти состязания «чемпионатом чемпионов».







Справка. Принцип абсолютного чемпионата базируется на опыте самых престижных в мире бодибилдинга и фитнеса соревнований «Арнольд Шварценеггер Классик» и «Мистер Олимпия», проводимых в США. На абсолютных чемпионатах нет разделения по весовым категориям. Все находятся в равных условиях. Данный принцип направлен на выявление самых гармонично развитых мужчин и женщин.







Зал Дворца был заполнен до отказа. По великому множеству «накаченных» парней и мужчин мы сообразили, что основную часть зрителей составляют не случайные люди – явно завсегдатаи тренажерных залов. Здесь они свои. Поэтому вокруг только и слышны оценки, прогнозы предстоящих соревнований, даваемые на вполне квалифицированном уровне.







Для нас это небезынтересно. Во-первых, потому, что на подобных спортивных шоу были впервые. Настоящих бодибилдеров видели лишь по телевизору да в кино. Поэтому не имели ни малейшего представления, что и каким образом здесь будет происходить. Во-вторых, честно признаемся, не принадлежали к поклонникам этого вида спорта. А тут появилась возможность попытаться понять, чем же культуризм увлекает такую массу народа.







Раздался голос диктора о начале чемпионата. Зрителям представили жюри. Неожиданно меркнет свет и… Понеслось!







Под сопровождение музыкального «грома» и фейерверка на сцену первыми выходят женщины. Довольно, как нам показалось, мускулистые, покрытые специальным гримом по всему телу… Естественно, в открытых купальниках. Отдадим должное - фигуры безукоризненны. Всего семеро спортсменок. По команде судьи, они принимают разнообразные положения, позы… Откровенно говоря, для нас так и осталось загадкой, по каким критериям оцениваются кондиции представительниц фитнеса. Но, по большому счету, это дело специалистов. Нам оставалось только, по возможности, адекватно реагировать на движения и смену позиций спортсменок. А с этим были сложности. Как-то не получалось «допетрить», почему в одних случаях зал молчит, в других - взрывается громом аплодисментов. В конце концов, приняли наиболее правильное решение – подстроится под сведущую публику. Боковым зрением наблюдаем реакцию «специалистов» из зала и действуем в унисон им. Они молчат – и мы молчим. Они хлопают и кричат браво – мы тоже. Правда, не всегда «попадали в ноту».







Признаемся, что все-таки гораздо больше нас впечатлил второй тур женского фитнеса. Здесь выступали по одиночке. Для себя мы определили это как некий симбиоз танца и акробатики.







Так вышло, что рядом с нами оказался муж – и он же тренер – главной претендентки на победу – чемпионки мира россиянки Светланы Кочкиной. Естественно, его переживания не входили ни в какое сравнение с эмоциями обычных зрителей…







- Светка, ножки держи! Не забывай о ногах! За плечами следи!







Он то и дело вскакивал с места, эмоционально жестикулируя и крича. Старался словом и жестом поддержать супругу. Но переживания оказались напрасны. Решением судейской коллегии Светлана была признана лучшей на чемпионате. Хотя это не было неожиданностью. Мы еще до начала соревнований узнали, что Светлана Кочкина по фитнесу - №1 в мировой классификации.







Еще одна россиянка – Наталия Михайлова – стала третьей. К огромной радости присутствующих второе место завоевала представительница Украины – Маргарита Белинская. Ее же жюри зрительских симпатий наградило титулом «Мисс очарование».







Надо сказать, что очень сильное впечатление на зрителей произвела занявшая 5-е место спортсменка из Чехии Дагмар Пастернакова. Выснилось, что она проявила невиданную силу воли, выступая с достаточно серьезной травмой ноги.



{1}

К слову, еще больших эмоций залу добавило то, что награждение участник и призеров чемпионата проводил глава НОК Украины, легендарный «шестовик» Сергей Бубка.







По ходу дела мы перемещались в районе сцены, стараясь в паузах «поймать» кого-либо из организаторов и прочих «важных персон» чемпионата. Удача нам сопутствовала… В частности, не отказал в блиц-беседе глава «Биолы» Игорь Делиев:







- Скоро на сцене появится почетный гость – двукратный победитель турнира «Арнольд Классик» Декстер Джексон. Вообще, кроме него должна была приехать еще одна звезда бодибилдинга – победитель «Мистер Олимпии» Винс Тейлор. Но он, к сожалению, заболел. Точнее, травмировался. Очень извинялся, но объяснил, что приехать к нам не в форме ему стыдно. Тем более, что он уже шесть раз был в Украине. За ним, кстати, закрепилось прозвище «черный хохол». Видимо, потому, что очень сало полюбил. А спортсмен он уникальный… Недавно, в свои пятьдесят, был одним из лучших на турнире в Австралии, где принимали участие, в основном, молодые.







{3}

Тем временем, на сцене действительно появился Декстер Джексон. Через минуту-другую, показав себя во всей красе, скрылся за декорациями. Но публика не унималась, требуя продолжить «соло». Джексон откликнулся на призыв и вышел. Только не на сцену, а «в люди». Зал, казалось, сошел с ума. Спортсмен не спеша передвигался между рядами, преодолевая «блокаду» - его окружали не менее сотни восторженных фанатов. По большей части, фанаток. Вся эта «куча-мала» пришла мимо и мы таки успели «схватить» взором мастера культуризма… Этакий невысокий, но чрезвычайно крепкий мужик. Хотя, не сказать, что он уж сильно отличался от участников чемпионата. На наш вгляд, тут были ребята и похлеще. По крайней мере, не хуже.







Кстати, и о ребятах… Соревновались в несколько туров. Выходили группами, и по одному. Гераклы, Атланты… Рельеф бронзовой – от грима – мускулатуры впечатлял. Пожалуй, наибольшее эстетическое удовольствие публике доставили вольные упражнения. Каждый, под музыку, демонстрировал все, на что способен. Некоторые движения приводили зрителей в неистовство. Когда один из участников, гордо выпрямившись, напряг мускулатуру и «поиграл» ягодичными мышцами – зал «разорвало».







После первых туров была определена пятерка финалистов. Однако и не вошедшие в нее немного проиграли – каждый получил приз из рук Сергея Бубки.







Участники финальной пятерки провели между собой дополнительный тур. Пока шел этот процесс, прислушались к комментариям рядом сидящих ребят, видимо, неплохо разбиравшихся в бодибилдинге…







- Да, Карпинский посуше…







- Чех тоже нехреновый!







- А Серега?… Ну что он делает!? Лучше бы пресс сейчас судьям не показывал!







Но вот прозвучал «финальный аккорд» и спортсмены выстроились для награждения. Становится ясным, что действительно, в бодибилдинге мы полные профаны. Наши прогнозы абсолютно не совпали с мнением жюри. В этом отношении знатоки из публики оказались точнее. Первое место – чех Стефан Орош. Кстати, самый маленький на чемпионате – около 165 сантиметров. На втором – атлет из Польши Дариуш Карпинский. А вот бронзовым призером стал украинец Сергей Духота. Что касается приза зрительских симпатий, то он – из рук Влады Литовченко – достался россиянину Дмитрию Голубочкину.



{2}

Но с окончанием чемпионата работа не закончилась. Пожалуй, только началась. Мы оказались в числе приглашенных на праздничную вечеринку. Появилась уникальная возможность тесно пообщаться в неформальной обстановке со звездами бодибилдинга и с не менее знаменитыми гостями чемпионата.







После «боя»…







Устроившись поудобнее за угловым столиком «Арены», пригляделись, оценили обстановку, наметили цели… Очень словоохотлив был вице-президент европейской федерации бодибилдинга и фитнеса Владимир Дубинин. Перво-наперво, он напомнил, что его любимый вид спорта – самый массовый из всех. Даже футбол по этому параметру превосходит…







- Многочисленные тренажерные залы, клубы и так далее – все это бодибилдинг. А те, кто участвует в крупных соревнованиях – его вершина. Нередко приходится слышать, что, дескать, там, где начинается большой спорт, кончается здоровье. Отчасти, правда. Но это утверждение касается только тех, кто идет на установление высших достижений, рекордов. Да, в определенной степени они наносят вред своему здоровью. Зато, с другой стороны, глядя на своих кумиров десятки, а то и сотни миллионов обычных людей устремляются в тренажерные залы. Занимаются для себя, для своего здоровья, из желания сделать свое тело красивым. А это уже называется – оздоровление нации.







Существует устойчивое мнение, что бодибилдинг лидирует среди всех видов по применению стероидов и прочих стимуляторов…







{4}

Это сформировавшийся стереотип, не отвечающий реальному положению дел. У нас жесточайший допинг-контроль. К слову, экс-президент МОК Хуан Антонио Самаранч – я лично был свидетелем этому – сказал, что бодибилдинг входит во вторую десятку по употреблению препаратов. Так что, ни о каком лидерстве не может быть и речи. Для наших спортсменов гораздо большее значение имеет правильное питание. Казалось бы, такая мелочь – съел кусочек курицы со шкуркой. И все - пиши пропало. Результат атлет сразу увидит в зеркале.



{6}

Здесь прозвучало, что бодибилдеры Европы занимают лидирующие позиции в мире. Почему же тогда их имен не слышно на престижных американских турнирах?







Это отдельная история. Просто европейцев туда не допускают. Нет, конечно, не запрещают выступать у них, но никаких наград не дадут. И спорт, в общем-то, здесь не при чем. Дело в том, что за океаном уже давно сформировался крепкий рынок спорта. За каждым атлетом стоят серьезные фирмы. Это мощная финансовая индустрия. Им не выгодно допускать туда, так сказать, посторонних. Пусть даже они и экстра-класса. Тем не менее, с уверенностью скажу – наши лучше. Достаточно было бы провести встречу сборной команды «Украина – Россия – Беларусь» с американской командой – все сразу же стало бы на свои места.







Эстафету от своего российского коллеги принимает президент федерации бодибилдинга Украины Андрей Долгокир. Вполне довольный успешным проведением чемпионата, он вспоминает тот многолетний и трудный путь, который пришлось пройти, чтобы достичь цели…







- Начинали мы еще в начале 70-х. Никогда не забуду соревнования по атлетической гимнастике, которые я выиграл в 72-ои году в Бердянске. Надо учесть, что в то время культуризм, как таковой, видимо считался неким буржуазным видом спорта. И его в стране отвергали. Наподобие того, как на заре советской власти боролись против такого «буржуазного явления» как джаз. Поэтому сам турнир мы тщательно маскировывали под соревнования по сдаче норм ГТО. Приходилось даже плавать, метать гранату… А потом неожиданно информация об этих состязаниях появилась в западной прессе. Вот тут и началось! Меня, как победителя, теребили и «комитетчики», и партийные органы. Убеждали, что то, чем я занимаюсь, не «наш», а «их» вид, воспитывающий в человеке эгоизм. Я отвечал тогда вопросом на вопрос… Если спортсмен – бегун или пловец – стремится быть лучшим и установить рекорд – это не эгоизм? Почему-то стремление совершенствовать свое тело считалось чуть ли не преступлением.



{5}

«Путешествуя» по залу, мы обнаружили массу известных в мире спорта личностей. К слову, именно они входили в состав зрительского жюри на чемпионате. Звезда художественной гимнастики Анна Бессонова, олимпийские чемпионы Инесса Кравец, Валерий Гончаров и Вадим Гутцайт… Из участников только что завершившегося чемпионата первой в поле нашего зрения попала Маргарита Белинская – серебряный призер. Оказалось, что эти соревнования были для нее «дебютом» после продолжительного перерыва, связанного с беременностью и родами. Естественно, эта темы сейчас занимает все мысли молодой мамы:







- Родила дочку. Назвала ее Ярославой в честь своего отца. Что касается моего сегодняшнего выступления… Я довольно легко вошла в форму. Без особых усилий. Уверена, что этот успех в моей спортивной карьере - не последний.







Пока говорили с нашей соотечественницей, заметили, как мимо, к своему столику, направилась и героиня дня – Светлана Кочкина. Через несколько минут мы «окружили» чемпионку.







Еще до начала состязаний в вас очень чувствовалась внутренняя уверенность. Было похоже, что не сомневались в победе…







Меня никогда не подводит внутреннее чувство. Если я не уверена в себе, то начинаю волноваться, психовать, не спать ночами… Для меня это такой знак – значит надо поднапрячся, усилить тренировки. Если же я спокойна – это предчувствие победы. Тем более, что я очень желала ее. Ведь это мой последний турнир.







Неужели решили совсем уйти? И в расцвете сил… С чем связано такое решение?







Ухожу отдохнуть. Признаюсь вам – решила заняться семейной жизнью. Хочу родить ребенка. Убеждена, что все надо делать вовремя. Тем паче, что стала первой в мире, Европе… Завоевала все, о чем можно мечтать. Думаю, этого достаточно, чтобы красиво уйти. Хотя зарекаться не буду. Может быть, в будущем и вернусь в большой спорт.







Надо заметить, у вас замечательный муж. Во Дворце «Украина» мы сидели рядом … Он так переживал за Вас!







Мой муж и я – это и есть наша команда. Команда из двух человек. У нас в Челябинске федерация довольно хлипкая и помощи от нее ждать не приходилось. А успехов достигла только благодаря Олегу – моему мужу, тренеру и спонсору в одном лице.







Слышали, что вы мастер спорта по прыжкам в воду и разрядница по дзюдо и рукопашному бою… Сейчас эти виды забросили?







Конечно. Если у человека есть цель, то ей надо отдавать все время и все силы. Фитнес – значит фитнес. На семейном совете решено было заниматься только им. И за два года своей цели добилась.







Живете сейчас в Москве?







Нет, у себя в Челябинске. Хотя приглашали и в Москву, и в Питер. Дома нам лучше и спокойнее. Считаю, что не имеет значения, где жить. Если все силы отдаешь делу, то в любом городе станешь хорошим спортсменом.







Почему-то первое, с чем ассоциируется Челябинск – это авторская песня. Ведь наш любимый автор и исполнитель Олег Митяев родом из этого уральского города.







Лицо Светланы озаряет радостная улыбка…







- Мне очень приятно, что вы вспомнили этого человека. Дело в том, что он наш друг. Когда приезжаем в Москву, то о гостинице даже и не думаем – живем у главного администратора Олега Митяева.



{7}

Было уже далеко заполночь. Ди-джеи старались на полную катушку и гости - не в силах удержаться – ринулись в центр зала как следует «оторваться» в танцах. Только один человек у стойки бара, внимательно наблюдая за происходящим, старался не привлекать внимания к своей персоне. Почти притаился. Поскольку это было очень заметно, то мы подошли ближе… Да, так и есть. Загадочным джентльменом был никто иной, как занявший на чемпионате 14 место представитель Франции Эрик Кастанье. Какое счастье, что с французским языком у нас проблем не было. Еще больше, чем мы, обрадовался сам Костанье. Наверное, жаждал общения, но не позволял языковый барьер. А тут такая приятная неожиданность! Диалога не получилось. Был монолог. Эрик рассказывал о себе, о своей жизни. А мы не прерывали. Тем более, что рассказ был очень интересным…







- Чемпионат прошел замечательно. Даже позавидовал вам. Дело в том, что во Франции федерация бодибилдинга очень слабая. О том, чтобы получать от нее какую-то материальную помощь – даже и мечтать не стоит. Хотя есть свой тренажерный зал, где и занимаюсь. Дважды выигрывал чемпионат Франции, ряд турниров. Периодически летаю за океан, поскольку там живет мой тренер. Но, учитывая возможности федерации, приходится рассчитывать только на свои силы. Занимаюсь бизнесом. Он отнимает очень много времени. Поэтому, скорее всего, с бодибилдингом буду заканчивать. Хочу в Марокко открыть турфирму. Кроме того, в планах – построить дом в Париже и сдавать в нем квартиры.







Честно говоря, ехал на чемпионат не в лучшей своей форме. Но я доволен и тому месту, которое занял. Тем более, что здесь произошло событие, которое лично для меня – одно из самых ярких. Вы не представляете, как я был рад, когда приз и грамоту мне вручал великий Сергей Бубка. После этого зашел за кулисы и тут же позвонил родным и друзьям во Францию - похвастался. А они позавидовали.







P.S. Уже существует предложение от бодибилдеров Украины, Беларуси и России создать объединенную команду этих стран и провести встречу с американской командой под лозунгом «СССР снова против США». По мнению европейских специалистов, американцам там нечего будет ловить.

{8}