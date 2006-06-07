Чемпион мира по боксу переходит в… баскетбол

Он начал тренироваться с полупрофессиональным клубом Brevard Blue Ducks (Мельбурн, штат Флорида) и уже провел один матч в местной лиге.



Джонс не попал в стартовую пятерку, так как еще не выучил комбинации команды, но вышел на замену и набрал 2 очка, реализовав 1 бросок с игры из 4. Матч закончился в пользу команды Роя - 122:85. "Я чувствовал себя вполне неплохо, - признался Джонс после игры. - Ноги быстро устают, но именно поэтому мне и надо играть в баскетбол". По окончании встречи спортсмен в течение получаса раздавал автографы.



29 июля 37-летний боксер должен провести свой 53-й бой в карьере против Принса Бади. Поединок пройдет в рамках полутяжелого веса (до 79,4 кг), а на кону будет стоять пояс NABO, не имеющий особого значения в мире профессионального бокса. Джонс планирует провести 15 баскетбольных матчей местного чемпионата и считает, что это поможет ему лучше подготовиться к бою.



В прошлом Рой Джонс-младший был чемпионом в четырех весах (среднем, суперсреднем, полутяжелом и тяжелом), однако проиграл три последних боя (два из них - нокаутом). В любителях он стал вторым на Олимпиаде 1988 года, причем впоследствии Олимпийский комитет вручил ему золотую медаль, признав грубую судейскую ошибку в финале турнира.

