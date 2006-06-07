Конюхов создает яхтенный синдикат

Как сообщил ИТАР-ТАСС сам путешественник, сегодня каждый третий в мире покупатель яхты класса "люкс" - россиянин. Большая часть заказов на парусники, размещенных на верфях Европы, США, Австралии - от представителей России. Федор хочет объединить их в синдикат и с их помощью развивать в стране парусный спорт, любимый во всем мире за зрелищность и красоту.



За плечами капитана Конюхова - четыре кругосветных плавания. Свой опыт прохождения океанов, выживания в условиях сильнейших штормов он намерен передать молодежи.



"В России много талантливых, перспективных яхтсменов, но им не хватает опыта участия в крупнейших мировых регатах. Я хочу ввести молодых шкиперов в круг лучших яхтенных капитанов из различных стран, это поможет нам вырастить российских лидеров мирового парусного спорта" - сказал Федор Конюхов.



Он получил приглашение стать почетным гостем первенства мира среди парусников-тримаранов, проводимого в Атлантическом океане у побережья Англии, Франции, Испании и Португалии. Организаторы регаты сообщили Федору, что дадут ему возможность познакомиться с конструкторами яхт и гонщиками, которые входят в различные спортивные ассоциации. На их примере капитан Конюхов намерен строить российский яхтенный синдикат.

