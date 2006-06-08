Китайцы почистят небо перед Олимпиадой

Как сообщает Independent, в настоящий момент 16 из 20 городов с самым загрязненным воздухом в мире находятся в Китае. Пекин является одним из них. Состояние атмосферы в китайских городах сильно ухудшилось за последние 7 засушливых лет. К тому же на китайскую страны все чаще приходят песчаные бури из пустыни Гоби.







Для борьбы со смогом китайские ученые много лет работают над технологией "расстрела" облаков ионами серебра. В настоящий момент Китай является лидером в этих разработках.



Во время Олимпиады 2008 года, которую в Пекине назвали "Зелеными играми", Китай сможет показать свои достижения в технологии "вызова дождя". На сегодняшний день многие метеорологи называют ее пустой тратой денег.

