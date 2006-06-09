Политический футбол

Есть теория, согласно которой футбол является проявлением национального характера.



Эту версию предлагает Саймон Купер, опубликовавший книгу "Футбол Против Врага". К примеру, "рациональный футбол", который долго исповедовала сборная Германии, может считаться проявлением традиционного немецкого порядка и дисциплины, а феерический бразильский футбол - спортивной реинкарнацией национальных танцев и национальной борьбы капоэйры. Однако в 2003 году Всемирный Банк опубликовал доклад, согласно которому футбол становится символом глобализации - за последние полтора десятилетия число игроков, выступающих за зарубежные клубы, достигло рекордных величин.



Фактически, во многих странах в национальных чемпионатах играют "сборные мира" - команды, в рядах которых находятся представители многих народов. Поэтому футбол все более унифицируется, а традиционно слабые сборные постепенно подтягиваются к уровню грандов.



Во многих странах футбол используется властями для достижения политических целей. В 1994 году был опубликован сборник аналитических статей ("Призраки и Чемпионы: Культуры Футбола, Национальные Идеи и Чемпионат Мира в США"), авторы которых на ряде примеров доказывали, что многие государства используют эту игру как инструмент подпитки патриотизма, а также в качестве способа повысить статус страны на международной арене. В 1990 году сборная Германии выиграла чемпионат мира. Впервые после окончания Второй Мировой войны на международной арене выступила единая германская команда, а не команды "социалистической" ГДР и "капиталистической" ФРГ. Многие исследователи считают, что именно футбольная победа реально объединила ранее разделенный германский народ.



Франклин Фёр, автор книги "Как Футбол Объясняет Мир", приводит аналогичный пример, связанный с тем же чемпионатом 1990 года. По его мнению, Нидерланды, оккупированные Германией в ходе Второй Мировой войны, долгое время не могли восстановить национальную гордость, уязвленную фактом оккупации. Психологический кризис был преодолен после прекрасного гола Франка Райкарда, забитого сборной Германии (голландцы, тем не менее, проиграли со счетом 2:1).



В 1973 году известный американский антрополог Ричард Сайпс опубликовал в журнале American Anthropologist статью, в которой доказывал, что и спорт, и война являются проявлениями агрессивности. Однако спорт является более "здоровым" способом ее реализации. Спорт возбуждает чувства, подобные военным, однако он способствует снижению уровня агрессивности.



В истории футбола есть достаточно много примеров того, как эта игра решала миротворческие задачи. Вероятно наиболее часто вспоминают футбольный матч, состоявшийся в канун Рождества 1914 года - во время Первой Мировой войны. Тогда германские и британские солдаты, воевавшие друг против друга во Франции, устроили перемирие и сыграли в футбол (немцы выиграли со счетом 3:2). В 1966 году, во время войны в Биафре (Нигерия) враждующие стороны устроили перемирие, чтобы спокойно посмотреть футбольный матч с участием Пеле. С 1999 года маленькую африканскую страну Берег Слоновой Кости раздирали государственные перевороты, восстания и этнические конфликты. Однако после успеха национальной футбольной сборной, были начаты мирные переговоры.



Дэниел Дрезнер, профессор Университета Тафтс, опубликовал в газете Washington Post статью, в которой доказывает, что футбол часто становился не только поводом для заключения мира (хотя бы и временного), но и для начала конфликтов. В историю вошла уникальная "футбольная война", разразившаяся в 1969 году между Гондурасом и Сальвадором. К этому времени Гондурас испытывал серьезные экономические трудности, но власти предпочитали винить во всех проблемах многочисленных сальвадорских иммигрантов. В январе Гондурас отказался пролонгировать договор с Сальвадором, который регулировал потоки мигрантов. Кризис достиг пика в июне - тогда Гондурас и Сальвадор в серии стыковочных матчей должны были определить, кому принадлежит право выхода в финальную стадию чемпионата мира. Во время второго матча в Гондурасе начались массовые беспорядки, их жертвами стали сальвадорцы. Несколько десятков (по другим данным сотен) сальвадорских иммигрантов были убиты, от 60-ти до 130-ти тыс. - бежали из Гондураса, их имущество было разграблено. Через две недели началась и война - армия Сальвадора вторглась на территорию Гондураса. В ходе этой войны погибло еще около 2 тыс. человек, в основном, мирных гондурасцев.



В 1990 году произошел и другой футбольный конфликт. На сей раз противостояли друг другу сербы и хорваты, входившие на тот момент в состав Югославии. Мачт между белградской "Црвеной Звездой" и загребским "Динамо" произошел в Загребе (столица Хорватии) через две недели после того, как президентом Хорватии был избран националист Франьо Туджман. Матч оказался на редкость жестоким и так и не был доигран. Сербскую команду, которую пыталась линчевать толпа болельщиков, эвакуировали с поля на вертолете.



Подобные стычки происходят и в совершенно стабильных странах. В Шотландии десятилетия противостоят друг другу два футбольных клуба "Глазго Рейнджерс" и "Селтик". Матчи между ними имеют особое значение, поскольку "Рейнджерс" - команда протестантов, а "Селтик" - католиков.



В ряде случаев энтузиазм футбольных фанатов удавалось направить в мирное политическое русло. Эдуардо Галеано и Марк Фрид, авторы книги "Футбол на Солнце и в Тени", приводят ряд примеров такого рода. Политическая карьера Сильвио Берлускони, ставшего премьер-министром Италии, и успех его партии во многом были связаны с деятельностью фан-клубов "Милана". В консервативном Иране женщины буквально вынудили власти и полицию разрешить им посещение футбольных матчей.