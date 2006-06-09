На ЧМ-2006 футболистам запретили себя украшать

В частности, ношение ювелирных украшений и популярных сейчас пластиковых браслетов будет караться предупреждением, а движения или мимика, истолкованные как угроза или вызов на конфронтацию, повлекут за собой удаление с поля, сообщает NEWSru Israel со ссылкой на заявление в британских СМИ арбитра Грэма Полла.



Грэм Полл является официальным лицом английской премьер-лиги и будет судьей на ЧМ-2006. "Будет запрещено ношение ювелирных украшений, в том числе сережек и обручальных колец. Модные пластиковые браслеты также не разрешены", - подчеркнул рефери.



"Естественно, перед каждым матчем официальные лица будут проводить осмотр игроков. Если кому-то удастся проскользнуть, то этот игрок получит предупреждение и будет отправлен за поле, чтобы немедленно снять с себя такие предметы", - пояснил Полл.



Для соблюдения нового правила все стадионы Германии, на которых будут происходить официальные матчи чемпионата мира, уже оборудованы специальными станками для распиливания обручальных колец.

