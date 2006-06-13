В США никак не разлюбят Курникову и Шарапову

Безусловными лидерами рейтинга стал игрок в гольф Тайгер Вудс и баскетболист Майкл Джордан. В первую десятку также вошли бейсболисты Бретт Фавр и Дерек Джетер, автогонщик Дэйл Эрнхард, баскетболисты Шакил О'Нил, Кобе Брайнт и ЛеБрон Джеймс, автогонщик Джефф Гордон и бейсболист Барри Бондс



Как отмечает Washington ProFile , в прошлогодний рейтинг входили пять игроков в американский футбол - в этом году ни одного футболиста в первую десятку не попало.



Женщины-спортсменки вошли в отдельный табель о рангах. Здесь в первую десятку вошли две россиянки. Первые места получили теннисистки (и родные сестры) Венус и Серена Вильямс. На третьем месте звезда женского футбола (европейского) Миа Хамм. Далее в перечне - игрок в гольф Мишель Ви, автогонщица Даника Пэтрик, фигуристка Мишель Кван, гольфистка Анника Соренстам. Российские теннисистки Мария Шарапова и Анна Курникова заняли, соответственно, 8-е и 9-е место. Фигуристка Саша Коэн (ее мама переехала в США из СССР) - на десятой позиции.

