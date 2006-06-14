ЧМ по футболу: мастер-класс для украинских телережиссеров

14 июня 2006, 11:10

Стоило нам 9-го июня включить свои «телеящики», стало ясно, что немецкое качество телетрансляций – не чета нашему!..

Мне очень понравилось, как немецкие режиссеры «работают крупным планом», подавая зрителей – у нас этим злоупотребляют… Если же немец все-таки решается вывести на экран кого-либо, то, будьте уверены, этим героем будет человек, всем хорошо знакомый. А не тот, кто, свое попадание в кадр сопровождает «дикими танцами», кривлянием и прочими людоедскими ритуалами, которые с таким удовольствием демонстрировали телевизионщики на прошлых чемпионатах. Украинские же режиссеры продолжают работать «по старинке», считая, что оголенные по пояс фанаты, с их раздутыми от пивного усердия животиками, предлагающие всей Украины новую редакцию боевого гопака, должны украшать трансляцию!.. А как вам нравятся «мальовнычи» группы юнцов, которых совершенно не интересует происходящее на футбольном поле – они скачут, гримасничают и, жестикулируя, скандируют свои далекие от высокой поэзии «кричалки»!.. Создается впечатление, что на наших стадионах напрочь отсутствуют другие группы болельщиков, достойные внимания наблюдательных телекамер.



Наверное, можно понять телережиссера – украинский футбол все никак не может удовлетворить болельщицкий вкус. Даже, если пропускают их на трибуны совершенно бесплатно… Вот и тянет режиссера к чему-то экстравагантному. Но ведь это в конечном итоге внушает нормальному зрителю не только неприязнь, но и… страх. Именно поэтому так мало на наших стадионах серьезных, солидных отцов семейств, женщин с детьми. И тех, кто приходят сюда, как… в театр.



Но показ обитателей трибун – все-таки не главная задача для операторов с режиссерами. Главное – футбол. Признайтесь, приятно следить за телевизионной картинкой с немецких футбольных полей. Минимум излишних переключений… «Поляна» – как на ладони, видна вся картина. Практически всегда, если на экране перемещается правый «бровочник», то из игры не выпадают и открывающиеся игроки в центре и даже на противоположном фланге…



Нас не мучают замедленными повторами – режиссер включает их минимальное количество раз. Естественно, что повторы голов показываются с нескольких точек, однако делают это не сразу, чтобы не перекрыть продолжающуюся игру. А порциями – в паузах. А вот грубые приемы, повторяют только в том случае, если они, в самом деле, жестоки или в том случае, когда судейское решение не всеми зрителям воспринимается однозначно. Режиссеры всегда на стороне судей и не собираются смаковать их ошибки.



Понятно, что еще будут спорные моменты, незамеченные офсайды, неназначенные пенальти... Впереди решающие матчи. И тогда, очевидно, режиссеры просто вынуждены будут использовать весь свой инструментарий для выяснения истины. А пока режиссеры и операторы защищают судей – такова, видимо, установка ФИФА. Но наши комментаторы все-таки всегда находят повод долго и многословно поупражняться в злословии о качестве судейства... Но квалифицированный болельщик сумеет сам все правильно оценить, потому что эта классная «картинка» дает много больше, чем традиционные «заказные» комментаторские наезды на судей.



Симпатично выглядят и «отложенные» повторы, которые демонстрируют реакцию тренеров, игроков и зрителей в тот момент, когда забивается гол. И телекамер для этого не жалеют. Держат камеры и специально направленные и на тренерскую скамейку, и на запасных игроков… Вспомните, как удачно попал в кадр размахивающий майкой аргентинской сборной знаменитый Марадона!..



Складывается впечатление, что между камерой, оператором и режиссерским пультом имеются еще специальные сотрудники, прекрасно разбирающиеся в сути событий. Без технологии XXI века здесь не обошлось.



Все это дает возможность нам, зрителям, с помощью «картинки» самим разобраться в происходящем, доверяя собственному футбольному образованию и вкусу. А что касается пояснений комментаторов… Об этом, уверен, мы еще немало посудачим после чемпионата.

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