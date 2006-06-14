Выведена формула успеха для футболистов

Об этом пишет журнал Nature, посвященный достижениям науки. Иногда воспринимаемая как футбольный миф, эта "голевая лихорадка" прослеживается в результатах футбольных игр за последние десятилетия, говорит математик Мартин Вайгель из Эдинбургского университета Хериотт-Ватт, который проводил исследование вместе с коллегами из Лейпцигского университета в Германии, где в этом году проводится чемпионат мира.



Исследовательская группа Вайгеля проанализировала результаты мужских и женских команд футбольной премьер-лиги в Германии и всех предыдущих турниров чемпионата мира. Было обнаружено, что матчи с высоким счетом встречаются чаще, чем если бы показатели счета в играх команд распределялись произвольно.



Это говорит о том, что команды не просто забивают голы в количестве, пропорциональном своему умению, но достигают своих максимальных показателей после того, как начинают выигрывать. Ученые называют это феноменом самоутверждения.



"Каждый раз, когда команда выигрывает, это в целом повышает вероятность гола на протяжении остальной игры", – говорит Вайгель. Он и его коллеги разработали математическую модель, согласно которой с каждым голом вероятность нового гола для команды умножается, причем в точности в соответствии с несимметричным распределением.



Этот феномен более явно прослеживается на примере низкоранговых лиг, чем в высшем эшелоне футбола, добавляет Вайгель. В финале ЧМ, говорит он, подобраны команды схожего уровня, поэтому там меньше вероятность того, что одна из них одержит чисто психологическую победу.



Футболистам надо уметь справляться с психологическими последствиями пропущенного мяча, если они не хотят стать жертвами "голевой лихорадки", говорит Тим Рис, спортивный психолог из Университета Эксетера. "Когда команда играет хорошо, у нее прибавляется уверенности, – говорит он. – Но что если за первые пять минут счет становится 1:0 не в вашу пользу? Разумеется, в целом надо настраиваться на успех, но надо готовить команду и к тому, как себя вести в случае неудачи".



Рис предлагает командам разработать стратегию поведения в случае, если они пропустят гол. "Важно, чтобы у них был план "Б", – говорит он и советует игрокам сразу же после пропущенного мяча на пять минут расслабиться и последить за своим стилем игры. "Идея заключается в том, чтобы они не впадали в панику и не начинали беспорядочно бегать, как курица без головы".