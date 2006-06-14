Олег Блохин: «Будем смотреть в будущее»

Рулевой же испанцев Луис Арагонес уверен, что сборная Туниса сильнее украинцев.



Несмотря на разгромное поражение его команды от испанцев, главный тренер сборной Украины Олег Блохин сразу после матча нашёл в себе мужество ответить на вопросы телевизионщиков. «Всю вину я беру на себя. Позор! Дело даже не в том, что мы уступили, а в том, что не смогли оказать сопернику достойного сопротивления. Моя команда не смогла справиться с жарой», – констатировал Блохин.



На пресс-конференции рулевой украинцев был более разговорчив, хотя каждое слово давалось ему с огромным трудом – было видно, как лучший футболист Европы 1975 года переживает:



– Футболисты моей команды действовали не на своём уровне, сказал он.





В чём причины разгрома?



Во-первых, удаление Ващука, а во-вторых - жара, мы не смогли к ней приспособиться. Со столь сильным соперником играть в подобных условиях непросто.



Что вы думаете о судействе? Арбитр помогал сопернику?



Сборная Испании была сильнее, а судейство я не комментирую».



Что теперь?



Будем смотреть в будущее. Впереди ещё два матча. Основная задача - восстановить футболистов физически и психологически, подготовить их к встречам с Тунисом и Саудовской Аравией.



Перед началом чемпионата мира вы заявляли, что Украина может выиграть турнир. По-прежнему так считаете?



Ещё ничего не потеряно. Сборной Украины ещё предстоит длинный путь на этом чемпионате. Безвольной команды я на поле больше не потерплю. Такая игра больше не повторится.



Главный тренер сборной Испании Лиус Арагонес признался, что результат удивил его.

– Мы не ожидали подобного старта. Повезло, что забили два быстрых гола со стандартных положений. Это помогло справиться с волнением.



Чем довольны больше всего?



Нужно проанализировать матч в спокойной обстановке. Конечно, на чемпионате мира победить со счётом 4:0 нелегко, но могу отметить, что игроки моей команды точно знали, что им нужно делать, и выполняли установку на матч.



Ваша команда теперь фаворит чемпионата мира?

Сборная Испании никогда не добивалась серьёзных успехов на чемпионатах мира, хотя и участвовала в них в течение последних 30 лет. Но сейчас все мысли о следующем матче - через пять дней мы встречаемся с Тунисом.



Не считаете, что основного соперника по группе сборная Испании уже обыграла?



Мы с уважением относимся ко всем противникам. Я же считаю, что сборная Туниса сильнее украинцев.





