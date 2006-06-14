Олег Блохин: «Будем смотреть в будущее»

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин назвал игру своей команды в матче с испанцами «постыдной» и признал, что футболисты не выполнили установку на матч.
Рулевой же испанцев Луис Арагонес уверен, что сборная Туниса сильнее украинцев.
Несмотря на разгромное поражение его команды от испанцев, главный тренер сборной Украины Олег Блохин сразу после матча нашёл в себе мужество ответить на вопросы телевизионщиков. «Всю вину я беру на себя. Позор! Дело даже не в том, что мы уступили, а в том, что не смогли оказать сопернику достойного сопротивления. Моя команда не смогла справиться с жарой», – констатировал Блохин.
На пресс-конференции рулевой украинцев был более разговорчив, хотя каждое слово давалось ему с огромным трудом – было видно, как лучший футболист Европы 1975 года переживает:
– Футболисты моей команды действовали не на своём уровне, сказал он.
В чём причины разгрома?
Во-первых, удаление Ващука, а во-вторых - жара, мы не смогли к ней приспособиться. Со столь сильным соперником играть в подобных условиях непросто.
Что вы думаете о судействе? Арбитр помогал сопернику?
Сборная Испании была сильнее, а судейство я не комментирую».
Что теперь?
Будем смотреть в будущее. Впереди ещё два матча. Основная задача - восстановить футболистов физически и психологически, подготовить их к встречам с Тунисом и Саудовской Аравией.
Перед началом чемпионата мира вы заявляли, что Украина может выиграть турнир. По-прежнему так считаете?
Ещё ничего не потеряно. Сборной Украины ещё предстоит длинный путь на этом чемпионате. Безвольной команды я на поле больше не потерплю. Такая игра больше не повторится.
Главный тренер сборной Испании Лиус Арагонес признался, что результат удивил его.
– Мы не ожидали подобного старта. Повезло, что забили два быстрых гола со стандартных положений. Это помогло справиться с волнением.
Чем довольны больше всего?
Нужно проанализировать матч в спокойной обстановке. Конечно, на чемпионате мира победить со счётом 4:0 нелегко, но могу отметить, что игроки моей команды точно знали, что им нужно делать, и выполняли установку на матч.
Ваша команда теперь фаворит чемпионата мира?
Сборная Испании никогда не добивалась серьёзных успехов на чемпионатах мира, хотя и участвовала в них в течение последних 30 лет. Но сейчас все мысли о следующем матче - через пять дней мы встречаемся с Тунисом.
Не считаете, что основного соперника по группе сборная Испании уже обыграла?
Мы с уважением относимся ко всем противникам. Я же считаю, что сборная Туниса сильнее украинцев.