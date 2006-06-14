ЧМ-2006: Украина стартовала «с треском»

Сборная Украины не смогла доставить радости своим болельщикам в матче с испанцами. Можно, конечно, пенять на судью, погоду… Но сразу вспоминается старая притча о «плохом танцоре», которому что-то мешает...

Игра, так сказать…



С первых же секунд испанцы устремились в атаку. И сразу – несколько опасных моментов у ворот Шовковского. После удара Хави мяч прошел рядом со штангой… Торрес с левого фланга вошел в штрафную… Езерский чудом прервал его проход. Затем Рамос и Гарсия были близки к тому, чтобы открыть счет. Но это – после подачи углового - сделал Алонсо, на 13-й минуте.



Пусть редкие, но были возможности для удачных атак и у украинских футболистов. Но в одних случаях эти попытки просто не имели продолжения, в других – судья давал отмашку «вне игры», если ситуация была для испанцев неблагополучной. Едва мяч оказывался у Шевченко - швейцарские арбитры оказывались «начеку».



Не успели украинские болельщики прийти в себя от первого шока, как их ждал второй «сюрприз»… Штрафной пробивает Вилья и мяч рикошетом от Русола влетает в ворота Шовковского – 0:2. С таким счетом команды отправились на перерыв.



Можно было предположить, что руководство сборной Украины внесет необходимые коррективы и перелом в игре таки наступит. Да коррективы были. С начала второго тайма на поле вышли Шелаев и Воробей. Немного позже появился и Ребров, заменивший Ротаня. К великому сожалению, на рисунке игры это практически никак не сказалось. Испанцы по-прежнему владели безоговорочным преимуществом. И без того тяжелое положение наших усугубило досадное ЧП, «героем» которого, вне всякого сомнения, был главный арбитр Бузакка Массимо. Вошедший в штарфную площадь украинской команды Торрес картинно упал, хотя - это было четко видно на телеэкранах – находившийся рядом Ващук даже не коснулся испанца. Тем не менее, судья без раздумий «наградил» защитника красной карточкой и указал на 11-метровую отметку. Пенальти реализовал вездесущий Вилья.



Казалось, украинцам ничего не остается, как атаковать. Да, пару раз очень опасно пробил Воронин. Был момент у Реброва. И тут сработала прописная истина: не забиваешь ты – забивают тебе. Блестящая комбинация испанцев с участием вышедшего на замену Рауля – и Торрес делает счет 4:0. Это случилось на 81-й минуте матча. Дождаться голов украинских футболистов их болельщикам так и не довелось.



Предвидим разговоры, что виновата судейская несправедливость. Потом еще жара, к которой испанцы более привычны. Но будем смотреть правде в глаза – сегодня испанская сборная была лучше на голову. Или на две головы. Играли блестяще. Чего не сказать о наших. Думается, что никто не будет отрицать, что счет, в принципе, по игре.



Своими впечатлениями с «Главредом» поделился и.о. министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, следивший за игрой с трибун берлинского стадиона. Прежде всего он отметил, что судейство в сегодняшнем матче было не в нашу пользу. В то же время отметил, что это была «наша первая игра, и мы ее выдержали и прошли»: «Каждый из парней (сборной Украины – Ред.) после сегодняшнего матча вошел в историю украинского футбола.» Павленко также добавил: «Дальше надо побеждать. У нас еще есть, как минимум два матча. Мы не должны разочаровываться. Главное верить и побеждать!»



Предматчевые прогнозы



За несколько часов до игры Украины с Испанией корреспондентам «Главреда» удалось «отловить» в парламентских кулуарах ряд депутатов и «побеседовать» на предмет предстоящего матча. Прогнозы были следующие…



Петр Порошенко («Наша Украина»): «Будет ничья. Я оптимист.»



Ринат Ахметов («Партия регионов Украины») был более словоохотлив, но от точных прогнозов воздержался: «Мое сердце сегодня там! А я здесь… Буду надеяться. Думаю, что выйдем в следующий этап.»



Андрей Шевченко (БЮТ): «Победа наших 2:1.»



«Регионал» Виктор Янукович-младший также, как и его старший товарищ по партии (см. выше) не рискнул делать прогнозы. Но на предстоящую игру смотрел с оптимизмом.



Согласно опросу, который, наряду с нами, проводили другие СМИ, ближе всех к истине оказался депутат от «Нашей Украины» Николай Мартыненко. Он, по словам его однопартийца Юрия Артеменко, предположил, что матч закончится со счетом 4:1 в пользу Испании. Николая Баграева из БЮТ тоже можно отнести к категории провидцев. Он тоже заранее отдавал победу испанцам – 3:1.



Безусловно, немало найдется любителей футбола, которые бросят обвинения в сторону лидера БЮТ. Дескать, сглазила нашу сборную. Дело в том, что сегодня с парламентской трибуны Юлия Тимошенко имела неосторожность похвалить украинскую команду: «Наши ребята в Германии сегодня делают в тысячу раз более полезное для страны дело, чем мы здесь».



Увы, сравнение оказалось явно не в пользу «наших ребят». Как в известном хите группы "Чайф": "Какая боль!.."

