Современный футбол придумали шотландцы

Пособие под названием "Вокабула" было составлено учителем по имени Дэвид Уэддерберн еще в 1633 г. в шотландском городе Абердине.





Издание этой книги 1711 г. сохранилось в национальной библиотеке Шотландии, и сейчас демонстрируется на выставке, посвященной истории футбола, которая открылась во время чемпионата мира в Германии.





Книга написана на латыни, и в ней описываются правила проведения футбольного матча. "Выберем стороны. Те, кто остался на другой стороне, станьте здесь. Нанесите удар по мячу, чтобы начать матч", - написал Уэддерберн.





Более того, в издании содержится первое упоминание о том, что на защите ворот стоят голкиперы, а игроки передают друг другу мяч ногами, чтобы забить гол.





Ранее считалось, что до появления нынешних правил футбол был стихийной народной игрой, больше похожей на современный регби, когда толпы людей попросту пытались отобрать друг у друга мяч всеми возможными средствами.





Согласно сложившимся представлениям, игра была упорядочена в элитных английских школах, таких как Итон и Харроу, где игрокам запретили пользоваться руками для перемещения мяча.





Однако теперь представления о появлении современного футбола, возможно, изменятся.





"Книжка - это первое найденное нами свидетельство того, что игроки передавали друг-другу мяч, чтобы забить гол, а в матче участвовали вратари", - говорит Ричард Макбреарти, хранитель шотландского футбольного музея.





"Очень интересно еще и то, что [английская] Футбольная ассоциация была создана только в 1863 г., - продолжает Макбреарти. - В первых правилах Футбольной ассоциации не было упоминания о вратарях, а игра была больше основана на принципе регби, когда игроки не могли передавать друг другу мяч при движении вперед".





По словам Макбреарти, специалисты его музея установили, что многие игроки первых клубов Футбольной ассоциации были шотландцами. Они отличались очень высоким техническим мастерством, и за это их назвали "шотландскими профессорами", - уверяет Макбреарти.

