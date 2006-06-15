ЧМ-2006: «Холодный душ» в жаркую погоду

Президент ФК «Динамо-Киев» Игорь Суркис считает разгромное поражение национальной сборной «холодным душем в жаркую погоду»… Пожалуй, это – наиболее деликатная метафора из огромного числа произнесенных болельщиками в различных средствах массовой информации по адресу своей национальной сборной. А ведь как тщательно готовились в Украине к своему первому в истории финалу чемпионата мира!.. Всему составу сборной, были даже досрочно присвоены звания заслуженных мастеров спорта, а федерация футбола не щадила средств для проведения учебно-тренировочных сборов и товарищеских матчей… Да и беспрецедентное сокращение рабочего дня по всей стране, на которое пошло правительство 14 июня – тоже дорогого стоит! И вот этот дебютный матч, мягко говоря, провален!..



«Опозорили на весь белый свет!» – негодуют одни… «Черный день украинского футбола!..» – посыпают головы пеплом другие. И те, и другие, пожалуй, правы. Налицо полное безволие игроков, при еще более категорическом отсутствии у них футбольных качеств. Даже, если предположить, что Блохин «расписал» до самого финала результаты предстоящих игр, то вряд ли после такого безоговорочного провала ему удастся собрать по крохам остатки «мастерства», чтобы выполнить задачу-минимум – выйти из группы со второго места!



Но, главное, наиболее нетерпеливые, наслушавшись телекомментариев сменившего свое песенное амплуа Вакарчука, получили точный адрес, по которому будут изливать свою желчь: арбитр из Швейцарии однозначно теперь будет для всех в Украине «убийцей в черном».



Впрочем, Олег Блохин и сам в послематчевом интервью не постенялся взять часть вины на себя… «Стыдно не только потому, что мы проиграли с таким счетом – мы попросту даже не смогли вести с соперником борьбу, не смогли сыграть даже на таком же уровне, как на тренировках…»



Главный тренер, с одной стороны, как бы признал свою вину за происшедшее, однако сделал он это как-то неконкретно: да, виноват я – что-то не договорил, что-то не сделал… Но вот, если бы Блохин все-таки признался, что безволие его игроков, их недостаточная психологическая устойчивость, выразившиеся в неумении переломить ход поединка в свою пользу – связано с ошибками, допущенными в учебно-тренировочном процессе и, может быть, с отсутствием в команде квалифицированного психолога… Вот тогда бы можно было снять перед тренером шляпу и лишний раз порадоваться за Украину, которой до сих пор как-то не очень везло на настоящих мужчин-политиков. А то, что из Блохина-футболиста получился не только успешный тренер, но и разборчивый политик – это факт.



Так что же все-таки произошло в Лейпциге? Уже с первых минут стало ясно, что наши безусловно проигрывают испанцам не только в скорости перемещения, но и в скорости мышления, да и в заряженности на борьбу… Удивили обласканные прессой опорные хавбеки, которые начисто проигрывали своим оппонентам! Ну, ладно – Андрей Гусин, обосновавшись в самарски «крылышках», о дальнем зарубежье уже не помышляет, но ведь Анатолий Тимощук успел на весь Интернет раструбить о своих планах завоевания премьер-лиги… Сомневаюсь, что умеющие считать свои евро англичане, которые вроде бы еще недавно интересовались бывшим капитаном «Шахтера», захотят в очередной раз наступить на украинские футбольные «грабли».



А потом случился «быстрый» первый гол, и, как всегда, – «со стандарта». И тут же – не менее эффектный, второй. А ведь шла лишь 17-я минута матча… Вот и все – приехали! Казалось, что вот-вот Блохин, энергично «дирижировавший», у бровки сумеет вдохнуть жизнь в его опорожнившиеся «меха» своего «оркестра», однако этого не случилось. Почему? На этот вопрос есть несколько ответов, вернее, вариантов объяснения причин поражения доблестной украинской дружины.



Не хотелось бы думать, что тренировочная турецко-швейцарская «сессия» не способствовала сплочению коллектива, что в товарищеских матчах со специально подобранными партнерами так и не удалось вспомнить, как же выстраивалась знаменитая победная «система» Блохина, принесшая ему славу после «викторий» над греками и турками… Правда, нынешние испанцы выглядят явно посвежее и изобретательнее бывших чемпионов Европы и призеров японо-корейского Мундиаля 2002 года.



Тогда, выходит, сработал «мандраж»? И на неустойчивую психику украинских профессионалов, зарабатывающих в своих клубах ничуть не меньше, чем те же самые испанцы, угнетающе подействовали переполненные трибуны… Нельзя же всерьез списывать поражение на жаркую погоду!



А может, штаб сборной предполагал, что Арагонес согласен «расписать» с Украиной ничейку? Иначе, почему настолько неумелыми и растерянными выглядели украинцы? Не поэтому ли Блохин даже вынужден был в перерыве заменить Олега Гусева, который перед чемпионатом мира был едва ли не лучшим в стране… Сел на скамейку запасных и его более опытный партнер и почти однофамилец Гусин, мимо которого, словно на самокатах, беспрекословно «сквозили» легконогие испанцы.



Закрадывается подозрение, что не сработал тренерский план на игру: обычно Украина рассчитывает на контратаки – но тогда для реализации игры вторым номером необходимо прессинговать соперника хотя бы на своей половине поля. Соперник же имел столько свободы даже в нашей штрафной площадке, сколько хотел.



И еще. В украинском футболе давно уже «укоренилась» проблема сложных взаимоотношений между судейским корпусом и тренерами и руководителями клубов. И этот «беспредел» настолько внедрился в общее сознание, что, готовясь к матчу, команды прежде всего интересуются, «откуда есть пошел» арбитр, и на что в крайнем случае можно рассчитывать.



До 47-й минуты швейцарец Массимо Бузакка, исправно фиксируя «вне игры» и пресекая грубости, особых хлопот Украине не доставлял… Но стоило Русолу в очередной раз ошибиться, как по центру к воротам Шовковского помчался неудержимый Фернандо Торрес. И, если переиграть «Сашо» ему не удалось, то лишь потому, что этому постарался помешать зазевавшийся было Ващук… Однако Бузакка такой «несправедливости» не стерпел и, тут же «зажег» перед Владом «красный свет», указав еще и на «точку»! После этого команда Блохина «стала», а команда Арагонеса, напротив, задвигалась еще быстрее.



Бесспорно, швейцарский рефери ошибся и, вполне вероятно, этим окончательно лишил сборную Украины возможности «сохранить лицо».



Но в этом эпизоде футболисты ошибались чаще: сначале была ошибка Тимощука, который в простой ситуации не попал по мячу, затем опростоволосился Русол, оголив центральную зону, при этом задержался на правом фланге обороны Ващук – не многовато ли!.. Может быть, все-таки правы арбитры, которые оставляют за собой право на ошибку – человеческий фактор, видите ли!



Наверное, нужно благодарить Господа Бога, что Рауль, Торрес и компания сумели удержаться на счете 4:0 – никто бы не удивился, если бы мячей в ворота Шовковского влетело вдвое больше. И это при том, что украинский вратарь сыграл практически без ошибок!



«Сборная Испании была на голову сильнее нас!» – подписал Акт безоговорочной капитуляции Олег Блохин. Но это мы и без него видели.



«Мы хотим вписать свои имена в историю футбола!» – заявил Луис Арагонес. И добавил, просмотрев вечерний матч между Тунисом и Саудовской Аравией: «Тунис, с которым мы встречаемся через пять дней, сильнее Украины…»



Кстати, для Блохина этот матч принес две неожиданности. Приятная – это то, что будущие соперники сыграли между собой вничью, а это увеличивает шансы украинцев на выход из группы. А вот неприятной неожиданностью явился тот факт, что, вопреки ожиданиям, и аравийцы, и африканцы играют в настолько добротный футбол, что Украине придется хорошенько постараться, чтобы добиться желаемого результата.



«Нашей команде пора опуститься на грешную землю, забыть о прошлых победах и сделать правильные выводы после сегодняшнего поражения», – заявил Андрей Шевченко. Он считает, что команду сломали два гола, пропущенные со стандартных положений, а во втором тайме – удаление Владислава Ващука.



Шевченко, бесспорно прав: слишком много красивых слов было произнесено перед матчем. Очень не хочется, чтобы ожидания не оправдались: вон даже Юля Тимошенко свое выступление с трибуны Верховной Рады начала с поздравления национальной сборной!.. Досадно другое: надежда украинского футбола впервые коснуться мяча лишь в середине первого тайма. Чувствовалось, что Андрей – не в своей тарелке, и то ли еще не оправился от травмы, то ли не может найти общего языка с партнерами…



«Мы всего лишь проиграли матч, это не катастрофа, нам ничего не остается как забыть про это поражение и настраиваться на следуюший матч и игру последнего тура», – считает Александр Шовковский, наверное единственный, к кому ни у тренера, ни у болельщиков нет претензий.



Ще не вмерла Україна?