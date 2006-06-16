Шарапову Forbes занес в рейтинг самых влиятельных звезд

Активная концертная деятельность позволила группам Rolling Stones и U2 занять второе и четвертое места. Пятое место - за игроком в гольф Тайгером Вудсом, чья клюшка принесла ему 90 миллионов.



Певец 50 Cent стал единственным рэппером, вошедшим в список. Прежде не фигурировавший в нем Кертис Джексон (таково его настоящее имя) сразу занял в рейтинге восьмое место. Его успех обеспечили хорошие продажи рингтонов с мелодиями его песен, запуск фирменной линии одежды G-Unit и продажи дисков на уровне 20 миллионов.



На девятом месте - актерский состав популярнейшего в США сериала "Клан Сопрано". Замыкает десятку автор нашумевшего романа-бестеллера "Код да Винчи" Дэн Браун.



Мел Гибсон, возглавивший рейтинг в 2004 году и занимавший в нем третью строчку - в прошлом, не попал в сотню вообще, как и Мадонна, которая в 2005 году входила в первую десятку.



Двадцать наиболее влиятельных знаменитостей по версии журнала Forbes:



1. Том Круз

2. Rolling Stones

3. Опра Уитни (Oprah Winfrey)

4. U2

5. Тайгер Вудз (Tiger Woods)

6. Стивен Спилберг (Steven Spielberg)

7. Говард Стерн (Howard Stern)

8. 50 Cent

9. Актерский коллектив сериала "Клан Сопрано"

10. Дэн Браун (Dan Brown)

11. Брюс Спрингстин (Bruce Springsteen)

12. Дональд Трамп (Donald Trump)

13. Мухаммад Али (Muhammad Ali)

14. Пол Маккартни (Paul McCartney)

15. Джордж Лукас (George Lucas)

16. Элтон Джон (Elton John)

17. Дэвид Леттерман (David Letterman)

18. Фил Микельсон (Phil Mickelson)

19. Джоанна Роулинг (J.K. Rowling)

20. Брэд Питт (Brad Pitt)

