Татьяна Позднякова: «Равных мне по возрасту бегунов в мире нет»

16 июня 2006, 13:27

Все к тому идет, что имя этой украинской спортсменки будет вписано в книгу рекордов Гиннеса. Тем временем, 51-летняя бегунья с дистанции сходить не собирается и готовится к новым стартам.

Татьяна Позднякова действительно уникальная личность, вдребезги разбивающая все стереотипы о возрастных пределах в спорте. Совсем недавно – пару месяцев назад – она выиграла тяжелейший марафон в американском Остине (со временем 2 часа 35 минут). Почти без передышки бросилась покорять следующую марафонскую дистанцию...   Куда там зайчику «Дюраселл»!

Справка. Позднякова Татьяна Васильевна родилась в 1955 году в бурятском поселке Укыр. В 1986 году переезжает в Винницу. Долгое время выступала за сборную Украины. Муж – он же тренер – известный спортивный специалист Александр Загоруйко. Сыну Евгению 20 лет.

Семикратная чемпионка СССР, четырехкратная чемпионка мира по кроссу. Победительница многих марафонов в США. Рекордсменка мира. Личные рекорды: марафон (42 км 195 м) – 2 ч. 29 мин., 10 000  м – 31 мин. 48 сек., 5000  м – 15 мин. 16 сек., 1500 м – 3 мин. 56 сек., 800 м – 1 мин. 57,5 сек.    

Последние годы Татьяна Позднякова живет в США, периодически наведываясь домой – в Винницу. В последний приезд - буквально на днях – корреспондентам «Главреда» удалось ее «подстеречь». Начали с вопроса, который больше всего интересовал…

Есть ли в Украине и мире действующие легкоатлеты такого же возраста, как вы или старше?  

Таких нет – это точно. Тем не менее, я не испытываю дискомфорта рядом с молодыми спортсменами.  Не обращаю внимания ни на их возраст, ни на свой. Отношусь к ним как к соперникам. Не более. Моя задача показать тот результат, на который настраиваюсь. На дистанции чувствую себя уверенно. Просчитываю, делаю скидку на погоду, на свое состояние… Не боюсь несколько «отпустить» соперниц. Бегу в своем темпе и знаю, что на финише покажу свой результат и выиграю марафон.

Знаете, просто напрашивается «попадание» в книгу рекордов Гиннеса… Вас такая мысль не посещала?  

Думаю, что уже могу туда попасть. Проблема даже не в самом факте… Просто этим вопросом нужно «плотно» заняться. Это чисто технический вопрос. Кстати, пару лет назад в «Los-Angeles Times» обо мне писали как о «старейшей» бегунье мира высокого класса, выигравшей марафон.

Интересно, с чего, вдруг, у девчонки из далекого поселка возникла такая любовь к бегу? Неужели с детства грезили о стайерских дистанциях?

Нет. Честно говоря, меня в то время больше увлекали игровые виды – волейбол, баскетбол. И во всех командах была капитаном. Так уж повелось, что по жизни везде занимала руководящие посты. Еще со школы, где была председателем совета дружины, комсоргом. Прошло время и выбрали комсоргом сборной – после ухода знаменитой Татьяны Казанкиной.

А легкая атлетика для меня началась с прыжков в высоту «ножницами». Зато желания бегать долго не возникало. Может быть от того, что жила в деревне, а магазин от нас находился далеко. Приходилось чуть ли ни ежедневно «отмахивать» отнюдь не спринтерские дистанции – два километра туда и два – обратно. А, вообще-то, к бегу была неравнодушна моя сестра. Наверное, именно она меня и заразила своим примером.

А как вы оказались в Украине? Слышали, что с этим связана какая-то романтическая история…  

Ну, в какой-то мере – да… С моим будущим мужем мы познакомились на соревнованиях в Америке – оба были в составе сборной Союза. Матч проходил СССР-США. Саша Загоруйко тогда бежал стипль (бег с препятствиями – от авт.), а я – три тысячи метров. Эту дистанцию выиграла. А потом, по случаю окончания соревнований, была вечеринка, на которой Саша пригласил меня на танец. По возвращении отправилась на сбор в Грузию – в Цехкадзор. Хотя фамилии Загоруйко в списках не значилось, он тоже приехал. Так и пошло… Уже потом признался, что «положил глаз» на меня еще до того памятного матча в США – на базе сборной Союза в Подольске. Через пару лет – в 1984 году – сыграли свадьбу в Улан-Удэ. Назрел вопрос о выборе местожительства. О переезде Саши с Украины не могло быть и речи. Поэтому и отправились в Винницу. Тут и Женя у нас родился. С 1991 года стала официально писать мужа тренером.

В Америку перебрались окончательно?  

Девять месяцев в году проводим во Флориде. Но, не кривя душой, скажу, что нашу страну никакая другая не заменит. В США мы живем в силу сложившихся обстоятельств. Сын здесь учится в строительном колледже, собирается в университет поступать. От Жени все и зависит. Как решит, так и будет. Возможно, захочет остаться здесь работать и потребуется родительская помощь. А если нет – вернемся в Украину. Спортом Женя раньше занимался с неохотой. Но в последнее время свое отношение к этому изменил. Может быть, понял, что спорт пригодится. Тем более, всем известно, как в американских университетах ценятся спортсмены. Хотя, к слову, это не означает, что учится можно спустя рукава. Если студент получает плохие оценки, к соревнованиям его не допускают.

Кстати, с удивлением узнали, что первый раз марафон вы бежали, будучи уже опытнейшей и известнейшей…

Да, у меня не было опыта таких дистанций. Над этим трудились вместе с мужем. Росли, так сказать, вместе. Одно дело - бегать «тройки» (3000 м), а другое – марафон. Подготовка к ним совершенно разная. Поначалу наделали много ошибок. Ну, а потом – ничего, пошло… Свой первый марафон действительно пробежала в 39 лет. Это было в США, в Хьюстоне. И стала там, между прочим, второй с результатом 2 часа 35 минут. Хотя вполне могла и выиграть. Но от неопытности за два километра до финиша выпила воды и поперхнулась. Долго не могла откашляться. Тут-то меня и обошла Алевтина Наумова. С тех пор я таких ошибок не допускала.

Для себя вы установили срок, на который будете оставаться «действующей»?  

Пока скажу одно – марафон больше бегать не буду. Нынешней весной их два пробежала. В Остине выиграла. Причем, еще до старта достаточно серьезно травмировала ногу, беспокоил седалищный нерв. После Остина бежала свой традиционный марафон в Лос-Анджелесе – для меня он «favorite». В этом году была очень сильная конкуренция. Мечтала попасть в тройку призеров, но не получилось. Ну, что ж – спорт есть спорт… Здесь же – в Лос-Анджелесе – и объявила официально о завершении своей «марафонской карьеры».

Но от пробегов по шоссе я еще не отказываюсь. Еще годок-другой побегаю. А вообще-то, спорт никогда не брошу. Без бега жить просто не смогу. Осенью собираюсь на пробеги в США.

Но помимо этого чем-то занимаетесь?

Так понимаю, что это вопрос о моем досуге? Свободного времени у меня практически нет. Только семья и тренировки. Хотя вот еще менеджерством занялась. Есть у меня небольшая группа спортсменов, которым помогаю. Правда, достичь, в этом отношении, высших ступеней пока трудно. Во-первых, потому, что мои подопечные – по 40 лет и старше. А результат 2 часа 25 минут уже далеко не выдающийся. Его бегут десятки и десятки спортсменов. А во-вторых, для достижения крупных успехов нужны хорошие спонсоры. Их тоже пока не наблюдается.

Любуясь вашей формой, невозможно обойти стороной еще один вопрос… У вас есть какой-то режим питания?

Знаете, по этому поводу в Штатах говорят – running is the best way to stay young. То есть, бег – лучшее средство оставаться молодым. И для меня это цель. Всегда к ней стремлюсь.  Поэтому, кажется, выгляжу неплохо. По крайней мере, по отзывам других. Что касается пищи, то ем все, включая сладкое и печеное. Салаты и мясо – с удовольствием. Правда, стараюсь не увлекаться гарнирами.  

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