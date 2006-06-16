ЧМ-2006. Беда национального футбола – засилье легионеров

Напомним, что украинцы в этой встрече потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:4. Впрочем, утешают эксперты, это было поражение от фаворита отборочной группы, в которую также входят Саудовская Аравия и Тунис.







Нам кажется, что сборная Украины, в общем-то, от этого удара отойдет достаточно быстро. Потому что, наблюдая за реакцией Олега Блохина на скамейке, и за его действиями, в частности, по заменам, мне казалось, что он уже думает о следующих играх. Потому что явно эту игру было не спасти. Он не пытался после удаления Ващука выпустить лишнего защитника, чтобы как-то укрепить оборону. Напротив, выпустил Реброва, чтобы проверить его в атаке. Явно тренер уже думал о следующих матчах. Действительно, ничего страшного не произошло.







Класс испанских футболистов оказался значительно выше, чем класс турок, датчан, греков, которые соперничали с украинцами в отборочной группе. Так что, здесь, в общем, все нормально, все всем понятно. А то, что класс тунисцев и аравийцев окажется ниже класса испанцев, тоже всем очевидно. Поэтому там такая тактика сборной Украины вполне может сработать.







Вот уже несколько лет в Украине продолжается дискуссия по поводу засилья легионеров, из-за которых выпускники футбольных школ якобы не имеют возможности играть в командах мастеров. В каждом чемпионате Профессиональная футбольная лига устанавливает квоту на иностранцев, ежегодно ее понижая… И, тем не менее, в главной команде страны играют преимущественно те футболисты, которые сделали себе имя в Большом футболе еще в те благословенные времена, когда о легионерах могли только мечтать.







Переживая вместе с Олегом Блохиным по поводу короткой скамейки нашей сборной, предлагаем мнение по этому поводу специальных корреспондентов «Радио «Свобода» в Германии Валерия и Олега Винокуровых:







Во время матча Испания – Украина по ложе прессы лейпцигского «Центральштадиона» временами пролетал восхищенный шепоток: «Барселона, Барселона!». И вовсе не потому, что в составе испанской команды на поле находились игроки каталонского клуба. Собственно, было-то их всего двое – Чави и Карлес Пуйоль, но, несмотря на столь незначительное представительство, игра сборной Испании в лучшие моменты матча удивительным образом напоминала игру лучшей клубной команды страны, Европы, да, пожалуй, и всего мира. Настолько разнообразно, технично и изобретательно разворачивали свои многочисленные атаки подопечные Луиса Арагонеса, что параллели с игрой «Барселоны» возникали сами собой.







Ну, а для нас эти параллели, опять-таки сами собой, преображались в параллели с российским футболом, довольно быстро, впрочем, трансформируясь в перпендикуляры, которые, пересекаясь в одной точке, стремительно расходятся в разные стороны, чтобы, увы, больше никогда не встретиться вновь.







Под точкой пересечения в данном случае мы подразумеваем наличие немалого числа иностранных игроков в клубах. Как часто нам, сетующим на засилье легионеров в российском футболе, возражают: «Ну и что? В других странах точно такая же ситуация: посмотрите на «Реал» или «Барселону», «Милан» или «Интер», «Арсенал» или «Челси». Да ведь там тоже тон задают иностранцы, а своих игроков можно порой и днем с огнем не сыскать». Да, формально, пожалуй, это так, но только формально, ведь ни испанская, ни английская, ни итальянская сборные не испытывают таких проблем при комплектовании состава, как российская.







Иностранцев в ведущих европейских клубах немало, и в большинстве случаев они действительно играют ведущие роли. Не исключено, что «Барселона» в своем оптимальном составе окажется сильнее сборной Испании. Но дело-то всё в том, что выступление суперзвезд мирового класса под барселонским флагом оказывает бесценное влияние на весь испанский футбол. В игре с Рональдиньо и Это’О, Жюли и Ларссоном, равно как с Бекхэмом и Рональдо, Зиданом и Роберто Карлосом растут все без исключения испанские футболисты: одни – благодаря выступлениям бок о бок с такими мастерами, другие – благодаря постоянному соперничеству с ними в матчах чемпионата.







Безусловно, растут и тренеры, перенимающие опыт работающих рядом с ними зарубежных коллег, подсматривающие интересные новинки, впитывающие новые веяния. Вот и возникает в результате такая сборная Испании, какую мы увидели в Лейпциге и которая, целеустремленно двигаясь по своему перпендикуляру, все дальше и дальше уходит от точки пересечения со сборной России.







Точки пересечения – где они теперь? Где-то в далеких временах советского футбола, когда сборные двух стран могли пересечься, допустим, в финале Кубка Европы…

