Григорий Суркис: «Мечтаю о финале Россия – Украина»

В ситуации, когда каждый день рождает слухи один нелепее другого, у руководителя этой самой делегации должны быть крепкие нервы. Спецкор «СС» навестил президента Украинской федерации футбола Григория Суркиса в Берлине и удостоверился, что «черную среду», когда состоялся матч с Испанией, здесь собираются превратить в «светлый понедельник» – день матча с Саудовской Аравией.



Фешенебельный отель «Ritz-Carlton» в самом центре Берлина, рядом с новейшим чудом техники – японским телецентром, под крышей которого – большущий экран для трансляций матчей чемпионата мира. В холле гостиницы на мове дают интервью украинскому телевидению два бывших президента страны, два Леонида – Кравчук и Кучма.



Оба ничуть не расстроены и, сохраняя бодрое расположение духа, поругивают судью Бузакку за назначение пенальти и удаление Ващука в матче с Испанией. Уверены в общем успехе и ратуют за проведение чемпионата Европы 2012 года (того самого, который согласно программе РФС мы должны выиграть) в Украине и Польше.



Президенты заканчивают короткое интервью и отправляются по своим делам – Кучма на прогулку по Берлину, а Кравчук идет отдыхать в номер.



Спускается Григорий Суркис – у нас не больше получаса, потому что к президенту очередь – следом за российской идет французская пресса…



ВОЗМОЖНО, СТОИЛО ПРИЕХАТЬ СЮДА ПОЗЖЕ



– До интервью с вами я слушал украинских президентов – оба сохраняют доброе расположение духа и, несмотря на поражение от испанцев, уверены в успехе. Неужели вам никто не сочувствует?



– Во-первых, президенты не были бы президентами, если бы в сложных ситуациях не сохраняли оптимизм. Во-вторых, я же не барышня, что мне нужно сочувствовать! Я уверен, что в конце концов рано или поздно мы придем к большой победе украинского футбола. Эта вера помогает в сложных ситуациях.



– Поражение от Испании уже забыто?



– Хочется, чтобы с собой перед матчем с Саудовской Аравией в Гамбург мы бы взяли только выводы из этой игры. А они просты – игры на чемпионате мира требуют запредельной самоотдачи и самопожертвования. В первом матче наши футболисты этого не продемонстрировали. И все равно счет мог быть иным. Вспомните, как в самом начале матча такой высококлассный защитник, как Карлес Пуйоль, что есть силы выбивал мяч на трибуны. При этом такое действие не было продиктовано логикой момента – испанец просто играл на отбой! Значит, нельзя говорить, что мы не создали испанцам никаких проблем. Да и голы пропустили не совсем логичные – пусть испанец, который забил нам первый плечом, попробует повторить этот фокус. Вспомните и второй гол, забитый после рикошета… Но факт остается фактом – команда не продемонстрировала сумасшедшей самоотдачи, необходимой для матчей такого уровня.



– Ваша точка зрения идет вразрез со словами футболистов. Те, кто остановился в смешанной зоне после матча, говорили иное – они отдали борьбе все силы.



– На то они пока и футболисты, чтобы иметь другую точку зрения. Поймите меня правильно, я бы не хотел говорить о том, что вина за поражение лежит целиком и полностью на футболистах. Есть и моя вина – возможно, стоило приехать сюда попозже, чем мы это сделали. Потому что уж слишком долгим оказалось ожидание первого матча, и футболисты каждую игру, которую видели на этом чемпионате, переживали как свою…



– Вы сказали о футболистах и о себе. В чем виноват главный тренер?



– Полагаю, Олег Блохин уже все сказал, взяв после поражения ответственность на себя. Уверен, что за время, оставшееся до нашего второго и тем более третьего матча, коррективы в игру будут внесены.



– Собрание после матча с испанцами – ваша инициатива?



– А не было никакого собрания… После матча я зашел в раздевалку команды и вместе с главным тренером высказал футболистам то, что думаю по поводу игры команды.



С САЛЕНКО НЕ БУДУ ВСТУПАТЬ В ПОЛЕМИКУ



– Читали мнение Олега Саленко после матча с испанцами? Дословно: Шевченко не готов, и не надо это скрывать.



– Не буду вступать в полемику с известным в прошлом талантливым форвардом, пусть и не до конца реализовавшим свой потенциал. Скажу лишь, что трудно сразу ожидать от Андрея, который перед чемпионатом долго не играл, искрометной игры. Организм не обманешь. Но речь-то идет о том, что одно присутствие на поле такой мегазвезды, как Шевченко, уже создает проблемы линии обороны соперника. Кроме того, Шевченко – форвард зависимый, которому надо помогать передачами. В матче с Испанией же было по-другому.



– От любви до в данном случае анекдотов – один шаг. Киев обсуждает следующий – Андрей Шевченко – самая дорогая недвижимость Украины… Обидно?



– Что ж делать? У нас демократическая страна, и никто не собирается мешать людям выражать собственное к чему бы то ни было отношение. Уверен, что такой гипермаксималист, как Шевченко, сейчас переживает не меньше всех жителей Украины, и у них на этом чемпионате еще будет повод порадоваться…



МЕЧТАЮ ОБ ОБЩЕМ ЧЕМПИОНАТЕ



– 70 процентов россиян, которые смотрят этот чемпионат, болеют именно за Украину. Чем вы объясняете этот феномен, ведь уже 15 лет мы не являемcя гражданами одной страны?



– Эта цифра не является чем-то фантастическим. Мы все вышли из одной страны, у нас одни корни и славянские души, если хотите. Во время прошлых чемпионатов мира и Европы, куда мы не пробивались, украинцы болели именно за Россию.



– А как же политика?



– Футбол аполитичен. А сегодняшние трудности в политической жизни не мешают помнить нам то, что мы вышли из одной большой страны. Быть может, уже в 2008 году произойдет то, о чем я мечтаю, – сборные Украины и России встретятся в финале следующего Евро. Только в этом случае болельщики наших стран будут болеть за свои команды.



– Я видел вас на победном для ЦСКА финале Кубка УЕФА, где вы переживали за российскую команду...



– Я не переживал, а болел вместе со всеми за ЦСКА! И даже не потому, что дружу с Евгением Гинером – я помню историю чемпионатов СССР. Мечтаю, чтобы возобновился такой редчайший турнир, не уступавший ни одному из европейских чемпионатов.



– Каким образом это удастся сделать?



– Определенные шаги мы уже сделали. На встрече в июне 2004 года я обратился к Президенту России с предложением – в случае, если Польша не справится со своими обязательствами по выдвижению нашей совместной заявки на проведение чемпионата Европы, сумеет ли Россия нас поддержать? Владимир Владимирович ответил, что великая страна ни у кого на подхвате не может быть… Другого ответа не ожидал, но я должен был задать этот вопрос. Но потом Владимир Владимирович сказал, что стоит подумать о проведении единого чемпионата. Тогда мы вместе, в том числе и с Романом Абрамовичем, начали инициировать встречу с президентом УЕФА и членами исполкома. Затем произошла встреча главы УЕФА Леннарта Юханссона и Владимира Путина, на которой обсуждался этот вопрос. Кубок Первого канала, проведенный этой зимой в Израиле, – один из переходных этапов для того, чтобы реализовать эту идею в каком бы то ни было формате.



РАД ОТДАТЬ 28 МИЛЛИОНОВ



– Откровенно говоря, был поражен суммой премиальных для сборной страны – выиграв чемпионат мира, команда получила бы 28,5 миллиона долларов. У меня только один вопрос – федерация футбола в случае победы своей команды не станет банкротом?



– Нет, потому что у нас крепкий фундамент. У федерации много спонсоров, в этой роли выступаю в том числе и я, и мои партнеры. Я был бы очень счастлив, если бы этими фантастическими суммами наши футболисты пополнили свои семейные бюджеты. Прошу вас, ребята дорогие, возьмите эти деньги! Они лежат на столе. Всегда, когда обещаю, слово держу. Очень хочу, чтобы эти 28 миллионов перекочевали в карманы ребят.



– Удивлен тем, как украинская пресса набросилась на Гусина и Езерского за то, что они после поражения от Испании, встретились с женами в гостинице… Что здесь плохого-то?



– Каждый человек имеет право на общение со своей семьей. Более того, уверен, что для хороших мужей и отцов Езерского и Гусина такие встречи – источник вдохновения, которое должно быть заметно уже в следующей игре. Мы что, должны биться головой о стену и кричать: да, мы не справились? Напротив, о горьком опыте стоит забыть, сделав при этом выводы.



– Тренер аравийцев заявил, что Украина – слабая сборная. Есть сейчас чем ответить или дождемся матча?



– Вы знаете, слова тренера соперника еще больше помогут игрокам настроиться на победу… А вообще-то я не обращаю внимания на психологические уловки такого рода. А кто его знает, может быть, тренер аравийцев так подхлестывает своих игроков? У аравийцев своя задача – шейхов порадовать, у нас своя – порадовать украинский народ.

