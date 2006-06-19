Владимир Перетурин: «Украине по силам выиграть оставшиеся два матча»

19 июня 2006, 12:25

По поводу сборной Украины и ее игры продолжают дискутировать известные специалисты в области спортивной журналистики.

В частности, один из них – популярный российский спортивный комментатор Владимир Перетурин высказывает следующие наблюдения и дает прогнозы…

На чемпионате мира проходит много интересных матчей, но я бы особо выделил игру сборных Испании и Украины. Дело не только в том, что испанские футболисты показали великолепный и красочный футбол. Эта встреча может послужить наглядным учебным пособием для многих тренеров и игроков.


Как получилось, что сборная Испании обыграла соперника по всем статьям? Почему сильная команда Украины, великолепно выступившая в отборочном турнире, столь неудачно стартовала на чемпионате мира? Ответов здесь несколько. Во-первых, психологический фактор. Вот уже несколько месяцев футболисты сборной Украины слушают самые разнообразные дифирамбы по поводу своей великолепной игры. Они уже забыли, что еще совсем недавно их сборная была посредственной командой, где настоящей звездой был только один футболист — Шевченко. Они все стали чувствовать себя звездами, а тренер команды Олег Блохин в одном из интервью даже стал говорить о возможности выступления своей команды в финале чемпионата мира!


Испанцы в матче с Украиной не пытались беспрерывно атаковать, как в недавнем товарищеском матче со сборной России. Они прилично укрепили середину поля и отрезали Шевченко от остальных футболистов. За всю игру Андрей нанес один удар по воротам соперника, и то из положения “вне игры”. Проблему Шевченко можно обсуждать долго. После тяжелой травмы он был явно не в форме. Ошибка Блохина была в том, что он с первых минут поставил форварда в основной состав. Большую часть матча Украина вынуждена была играть вдесятером. А после того как удалили Ващука — то и вдевятером.


Кстати, несколько слов о судействе. На мой взгляд — оно было отличным. Никаких претензий к арбитру быть не должно! Я с удивлением прочитал мнение некоторых украинских специалистов по поводу назначения одиннадцатиметрового. Некоторые из них пишут, что “Ващук немножко рукой задержал испанского игрока”. Тут же мне вспоминается ситуация, когда женщине говорят, что она немножко беременна. В футболе нет таких понятий — “немножко”, “множко”... Нельзя руками останавливать соперника — и все тут!


Что ждет сборную Украины на ЧМ-2006? В оставшихся 2 встречах с Тунисом и Саудовской Аравией команде Блохина нужно набрать 4 очка — это ей по силам, если только сборная не будет считать, что соперники уступают ей в классе. Только жесткая силовая борьба на протяжении всех 90 минут может вернуть команде потерянный авторитет и даст возможность продолжить борьбу даже за медали.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретатя Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну" Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять