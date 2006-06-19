Владимир Перетурин: «Украине по силам выиграть оставшиеся два матча»

В частности, один из них – популярный российский спортивный комментатор Владимир Перетурин высказывает следующие наблюдения и дает прогнозы…



На чемпионате мира проходит много интересных матчей, но я бы особо выделил игру сборных Испании и Украины. Дело не только в том, что испанские футболисты показали великолепный и красочный футбол. Эта встреча может послужить наглядным учебным пособием для многих тренеров и игроков.





Как получилось, что сборная Испании обыграла соперника по всем статьям? Почему сильная команда Украины, великолепно выступившая в отборочном турнире, столь неудачно стартовала на чемпионате мира? Ответов здесь несколько. Во-первых, психологический фактор. Вот уже несколько месяцев футболисты сборной Украины слушают самые разнообразные дифирамбы по поводу своей великолепной игры. Они уже забыли, что еще совсем недавно их сборная была посредственной командой, где настоящей звездой был только один футболист — Шевченко. Они все стали чувствовать себя звездами, а тренер команды Олег Блохин в одном из интервью даже стал говорить о возможности выступления своей команды в финале чемпионата мира!





Испанцы в матче с Украиной не пытались беспрерывно атаковать, как в недавнем товарищеском матче со сборной России. Они прилично укрепили середину поля и отрезали Шевченко от остальных футболистов. За всю игру Андрей нанес один удар по воротам соперника, и то из положения “вне игры”. Проблему Шевченко можно обсуждать долго. После тяжелой травмы он был явно не в форме. Ошибка Блохина была в том, что он с первых минут поставил форварда в основной состав. Большую часть матча Украина вынуждена была играть вдесятером. А после того как удалили Ващука — то и вдевятером.





Кстати, несколько слов о судействе. На мой взгляд — оно было отличным. Никаких претензий к арбитру быть не должно! Я с удивлением прочитал мнение некоторых украинских специалистов по поводу назначения одиннадцатиметрового. Некоторые из них пишут, что “Ващук немножко рукой задержал испанского игрока”. Тут же мне вспоминается ситуация, когда женщине говорят, что она немножко беременна. В футболе нет таких понятий — “немножко”, “множко”... Нельзя руками останавливать соперника — и все тут!





Что ждет сборную Украины на ЧМ-2006? В оставшихся 2 встречах с Тунисом и Саудовской Аравией команде Блохина нужно набрать 4 очка — это ей по силам, если только сборная не будет считать, что соперники уступают ей в классе. Только жесткая силовая борьба на протяжении всех 90 минут может вернуть команде потерянный авторитет и даст возможность продолжить борьбу даже за медали.

