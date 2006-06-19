Футбольный класс на… развалинах стадиона

19 июня 2006, 16:38

В то время как на полях Германии разворачивается драматическая битва за Кубок мира, и миллиарды болельщиков «привязали себя» к телевизорам, футбольная жизнь в Украине, тем не менее, продолжается...

Так, триумфально завершив первенство в 1-й лиге, обеспечили себе место в высшем дивизионе – «Заря» (Луганск) и «Карпаты» (Львов). Повысились в классе и победители в группах второй лиги «Десна» (Чернигов), черкасский «Днепр»  и МФК «Николаев»...  

А в воскресенье в Киеве, накануне решающего для украинской национальной сборной матча с Саудовской Аравией, ветераны Киева, среди которых было немало «звезд» чемпионских составов «Динамо» разных лет, провели товарищеский матч с журналистами ведущих СМИ. Встреча проходила на… развалинах некогда популярного в городе стадиона завода «Арсенал». Несколько лет тому назад здесь с успехом проводил свои «домашние» матчи первенства города ФК «Евробис». Однако через некоторое время отданный в аренду стадион «отрезали» от заводской «трубы», а районные власти запросили астрономическую сумму за «врезку» в городской водоканал… И это в самом центре Киева!

Теперь воду сюда доставляют «левыми» поливальными машинами, в емкостях которых остается немало вредных для травы химикатов. Так что вряд ли в скором времени здесь удастся восстановить некогда ровное, как биллиардный стол, футбольное поле!.. Но несмотря на это, детские команды «Евробиса» каким-то дивным образом продолжают неплохо выступать в первенстве Киева.

Впрочем с подобными фактами футбольная общественность столицы Украины сталкивается повсеместно: так «почил в Бозе» популярный когда-то стадион «Днепр», на месте которого теперь высится несколько «хмарочосив», на поле стадиона «Локомотив», где совсем недавно базировалась детская дочерняя команда «Динамо», вырыта огромная яма, доживает последние дни недостроенный Дворец игровых видов спорта возле Ледового стадиона… Кто следующий?

Матч, кстати, посвященный 85-летию Печерского района столицы, прошел в острой и бескомпромиссной борьбе и закончился победой ветеранов – 2:1. У «звезд» голы забили Олег Саленко и Виктор Насташевский, у журналистов гол престижа провел корреспондент «Радио «Свобода» Денис Виленкин.

Ветераны : Рудаков, Журавлев, Мороз, Евсеенко, Минтюков, Дамин, Якубовский, Хмельницкий, Даниленко, Саленко, Насташевский, Пинчук. Тренер В. Сорокин.

Журналисты: Максимов, Мороз, Кудырко, Яшкин (Пилькевич), Виленкин, Талимончик, Цыба, Семенов, Музыка, Фоменков, Олексюк.

Мне посчастливилось взять экспресс-интервью у Виктора Насташевского, чемпиона мира среди ветеранов и главного бомбардира ветеранов киевского «Динамо», которое уже через месяц отправляется в Москву, где на Мемориале Б.П.Бещева, постарается в третий раз подряд завоевать главный приз турнира.

Мне показалось, что нынешний состав, пожалуй, посильнее прошлогоднего…

Трудно сказать – сегодня мы играли экспериментальным составом. Перед Москвой планируем усилиться: из Германии  вернутся наш бессменный тренер Андрей Биба и один из тренеров национальной сборной Андрей Баль, возможно, подключатся Олег Кузнецов и Леонид Буряк. Как всегда рассчитываем на Владимира Бессонова, Сергея Кузнецова, Владимира Мукомелова, Вячеслава Семенова, Ивана Шария, Александра Бойко, Виктора Хлуса. Ведь Москва, спит и видит, чтобы вернуть себе Гран-при Мемориала, который «Локомотив» проводит на самом высоком уровне: ежегодно сюда приезжают ветераны команд-чемпионов из бывших союзных республик, участвует сборная СССР, куда входят и «звезды» с Украины.
А за два дня до этого в Потсдаме состоялся еще один товарищеский футбольный матч. Представители официальной украинской делегации на чемпионате мира, играли с депутатами местного парламента. Зрители, среди которых было немало украинцев, с удовольствием наслаждались игрой в воротах Геннадия Лисенчука, филигранными передачами Юрия Калитвинцева, неувядающей техникой Владимира Мунтяна, который, кстати, выполнял роль играющего тренера желто-голубых. «Если бы на мировом первенстве в 1970 году нас так же неистово поддерживали зрители, мы непременно бы победили, – заявил  Владимир Федорович... – Приятно, что наши игроки, несмотря на неудачный дебют в матче с испанцами, сразу же после свистка судьи не спрятались в раздевалке, а, подойдя к нашей трибуне, поблагодарили болельщиков за поддержку».
В составе нашей команды были замечены: вице-президент ФФУ Сергей Стороженко, арбитр ФИФА Олег Орехов, тренеры сборных юношеских команд Анатолий Бузник, Игорь Жабченко и другие, не менее известные футбольные личности…

Преимущество в классе  украинцев не вызывала сомнений – 6:2, хотя главным в этом матче был не счет: кроме удовлетворения сугубо спортивным результатом, участники матча получили возможность пообщаться с гостеприимными потсдамцами, «приютившими» на своей земле украинское футбольное товарищество.

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