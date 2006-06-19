Педофилы от спорта

Не все в порядке в этом отношении в бейсболе, хоккее и плавании. Теперь славное «клеймо» тренерской педофилии докатилось и до баскетбола.



Гари Антенк. Кто бы узнал о тяжелой работе этого человека на посту тренера баскетбольной девичьей команды в Кентукки? А теперь его имя не сходит с первых полос американских газет. Как неопровержимо установило следствие, в январе Антенк «имел сексуальные отношения» с 15-летней девочкой, которую он «обработал» в доме ее родственников. А ведь в Кентукки возраст, с которого подростки имеют право получать новые впечатления без риска для свободы партнера, составляет 16 лет.



Похотливый подонок настолько обнаглел, что однажды даже напал на 15-летнюю девочку в школьном автобусе после баскетбольного матча. Смелая спортсменка воспротивилась домогательствам тренера-мерзавца и, орудуя руками, ногами и зубами, сумела продержаться до прихода подруг по команде. Как выяснили американские дознаватели, подобные жалобы на поведение педофила-любителя поступали непрерывно на протяжении последних нескольких лет.



Но это еще не самое ужасное! Изувер покусился на самое святое – на американскую церковь. Оказывается, дружки-сообщники в облачении священников «допускали Антенка до малолетних девочек, задействованных в церковных службах. Баскетболу или чему-то другому он обучал девочек-прихожанок неизвестно, но факт, что сидеть в тюрьме Антенку придется около 15 лет.