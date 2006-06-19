ЧМ-2006: Украина «зверски» отыгралась на Саудовской Аравии

Сказать честно, в благополучный исход не особенно верилось. Кругом только и разговоров было, что Украине, мол, остается отбыть номер и паковать чемоданы. Дескать, хуже ее на первом этапе сыграли только сербы с черногорцами. А если вспомнить, что в составе этой балканской команды играют трое представителей украинских клубов – киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» (не символично ли?) - становится совсем не по себе. Ничего себе – имидж! И, тем не менее, надежда не покидала…







Игра







Наверное, Бог услышал молитвы тренерского штаба украинской сборной и «обеспечил» нежаркую погоду с дождем (как накануне заявил Олег Блохин, игроки были бы рады и снегу). Хотя, надо сказать, сырость принесла свои неудобства – мокрое поле и скользкий мяч. Но все же – не пекло…







Первая половина игры, как показалось, во многом напоминала ту стартовую – провальную игру наших ребят. Только на этот раз в роли «испанцев» выступали украинцы. «Идет лавина одна за другой…» - слова этой старой песенки как нельзя лучше отражают картину игры. Атака сменяется атакой… Угловой - голкипер Зайед парирует мяч. Снова угловой. В недолгой сумятице расторопней всех оказался Андрей Русол и… Гол!!!







Это случилось на 4-й минуте. Мечту о быстром голе удалось таки реализовать. Отдадим должное Блохину, обещавшему, что в этой игре сборную не узнаем. Действительно, игроки не ушли в глубокую оборону, а продолжали настойчиво атаковать. Изрядно хлопот саудовцам доставлял Андрей Шевченко, опасно пробивал Воронин… Гусев прошел по флангу, продолжением чего стали три подряд угловых у ворот наших соперников. Саудовский вратарь заметно нервничает и выглядит неуверенным. Неминуемо назревал еще один гол. Тем не менее, когда Сергей Ребров – на 36 минуте – мощно пробил издалека, до последнего не верилось, что мяч попадет в створ ворот. А он попал и еще как! Это был не просто гол, а гол – шедевр! Стадион буквально «взорвался» в диком восторге.







На такой мажорной ноте и закончился первый тайм.







Начало второго тайма «взорвало» уже не стадион, а всю Украину. Навес в штрафную Саудовской Аравии и Андрей Шевченко перенаправил мяч в ворота Зайеда – 3:0. Это стало началом разгрома. «Перетерпев» пару-тройку достаточно опасных контратак, позволивших Александру Шовковскому продемонстрировать свое мастерство, украинцы принялись «добивать» противника. Которого, к слову, не спас выход на поле грозного Аль-Джабера – того самого, что отличился в матче с Тунисом. Тем временем, изменения происходят и в составе украинской команды. Под гром аплодисментов уходит Ребров, которого заменяет Ротань, а затем Воронин – вместо него выходит Гусин.







Украинцы продолжают терзать оборону противника. В одном из случаев, саудовцев спасает перекладина ворот. Затем новобранец Артем Милевский показал всю свою прыть, «просочившись» на скорости сквозь саудовскую защиту. Но победную точку оформили на 84 минуте… Получилось суперэффектно. Красивый проход Шевченко, точнейший пас Максиму Калиниченко - и тот не оставил Зайеду никаких шансов – 4:0.







За «испанскую обиду» сполна «отомстили» аравийцам. Безусловно, победа есть победа, но маленькая тень сомнения осталась… По поводу способности наших игроков столь же достойно выглядеть рядом с испанцами, итальянцами или теми же бразильцами. Ну, а пока дай Бог справиться с Тунисом. Осталось каких-нибудь четыре дня.







Да, в пылу рассказа едва не забыли тех, к кому в немалой степени должны быть обращены благодарственные слова украинских болельщиков… Это бригада арбитров, возглавляемая англичанином Грэмом Полом. Пусть мнение и субъективное, но возьмем на себя смелость утверждать, что судейство было безукоризненным. К большому восторгу публики арбитр на корню пресекал все попытки симулировать. А без этого не обошлось. Иные игроки практиковали их с завидным артистизмом.







Предматчевые прогнозы







С уверенностью можно сказать, что, не смотря на проигрыш испанцам, большинство украинцев свято верило в победу своей сборной над командой Саудовской Аравии. Основанием для такого утверждения могут служить данные, которые сообщил «Главреду» генеральный директор букмекерской конторы «Фаворит» Андрей Матюха. По его словам, коэффициент на победу родной команды – 1.35. Это означает, что сборная Украины – для наших граждан – в матче с саудовцами являлась явным фаворитом (т.е., если игрок делает ставку, например, в 100 гривень, то, в случае подтверждения прогноза, он получает 135 гривень).



Что касается прогнозов по всем играм мундиаля, то основная масса делающих ставки оказалась настоящими провидцами. Большинство их «предсказаний» пока что сбывались. Что для букмекерских заведений - сущий убыток. (Вот, какой парадокс… Ликование души «компенсируется» материальными убытками.) А настоящее же «материальное удовлетворение» приносят сенсации. Таковых на нынешнем чемпионате мира – на сегодня – зафиксировано четыре. Речь идет о матчах Швеция – Тринидад и Тобаго, Чехия – Гана, Франция – Южная Корея, Италия – США, в которых, казалось бы, явные фавориты были не на высоте.



Что касается прогнозов на чемпионство, то по всем букмекерским рейтингам фаворитом является сборная Бразилии. Хотя, добавляет Андрей Матюха, в отношении этой команды наблюдается некоторая тенденция к спаду. Видимо, игра бразильцев не столь впечатлительна, какой ее ожидали увидеть вначале. Тем не менее, согласно букмекерскому рейтингу, главными претендентами на звание чемпиона мира наши соотечественники видят (в порядке убывания коэффициента):



1. Бразилию



2. Англию



3. Аргентину



4. Германию

