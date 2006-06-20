Футбол поможет «закосить» от армии

Представители военного ведомства придумали для них стимул: в случае выхода в 1/8 финала ЧМ-2006 молодые игроки, подлежащие призыву в армию, будут освобождены от обязанности несения военной службы.



Объясняется это тем, что в Южной Корее, как и в России, действует всеобщая воинская повинность, и большинство здоровых мужчин призывного возраста обязаны отслужить в вооруженных силах по полной программе общего курса военной подготовки.



Возможностей получить отсрочку или освобождение от призыва немного, отмечает ИТАР-ТАСС. Одна из них существует для спортсменов: чтобы не служить, они должны завоевать медаль любого достоинства на Олимпийских играх или золотую медаль на Азиатских играх.



Во время прошлого футбольного чемпионата мира по футболу, который состоялся в 2002 году одновременно в Южной Корее и Японии, южнокорейское военное ведомство добавило своим спортсменам еще одну легальную возможность "откосить", для чего они должны были выйти из групповой стадии Кубка мира в одну восьмую финала, что по тем временам рассматривалось как невероятный успех.



Как известно, сборная 2002 года перевыполнила этот план, дойдя до полуфинала, и, в соответствии с обещаниями, семь игроков тогда получили освобождение от призыва. И вот теперь оборонное ведомство решило применить аналогичный стимул.

