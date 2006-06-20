ЧМ-2006: Андрей Русол попал в... новейшую историю Украины

Наконец-то дождались! Выяснилось, что сборная Украины умеет забивать в чужие ворота. Ну и что, что это была Саудовская Аравия – даст Бог, придет черед и более авторитетных соперников…







Начало разгрому положил удар… коленом центрального защитника нашей сборной Андрея Русола, который вовремя подключился на подачу с углового Максима Калиниченко. Это случилось уже на четвертой минуте… Максим и в дальнейшем продолжал свою «креативную деятельность», и, по мнению большинства обозревателей, в итоге, стал лучшим игроком матча. Еще одной голевой передачей он «наградил» Шевченко, забившего третий гол, а потом и сам отличился, «замкнув» прострел Андрея. 4:0 – убедительная победа!







И вот теперь, после того, как сборная Испании победила Тунис, нашим в третьем туре вполне достаточно будет набрать хотя бы очко, чтобы со второго места выйти из группы.







Когда делались первые попытки проанализировать причины поражения от Испании, высказывалось немало предположений на этот счет. Большинство «специалистов» сходилось во мнении, что Украина пыталась сыграть в открытый футбол с командой, для которой уже вымощена дорога в финал – настолько убедительно выглядели подопечные Арагонеса...







Олег Владимирович, в эти тяжелые дни у вас друзей меньше не стало? – пытали у Блохина журналисты.





- Нет. В друзьях я не ошибся и ощущаю их поддержку. А недоброжелатели пока лишь чуть-чуть приподняли головы. Ждут развязки...







Ну, а если, впервые попав в элиту, наши все-таки несколько переоценили свои силы: слишком уж хорошо все складывалось в группе, хотя и большинство специалистов с некоторой долей скептицизма отнеслось к этому успеху?..







Но факт остается фактом: впервые выйдя в финал, сборная Украины вроде бы выполнила пресловутую «программу-минимум»... И кое-кто даже предлагал ограничиться достигнутым и особо себя не утруждать: ведь мы пока лишь присматриваемся к Топ-футболу – хватит с нас и группы... Но оказалось, что, благодаря патриотически настроенной общественности, мы пробились в финал не для того, чтобы учиться и набираться опыта, а играть... за «золото»! И Олег Блохин с удовольствием поддержал этот сценарий, подтвердив, что ему, «фартовому», мало выйти из группы – «даешь финал!»





Но встречались и такие, которые верили в тренерское предвидение, основанное на заключениях науки и разведданных «службы внешней разведки»... Утверждали, что



Блохин все рассчитал заранее, так как предполагал, что Франция на первое место «не тянет», а Швейцария или Корея Украине – по зубам…







И как поступить Блохину теперь? Еще один провал – и моментально из народных любимцев можно оказаться изгоем: тут же вспомнят и за какие партии он до этого выступал, и на каком языке делает установку перед игрой!







Но стоит нам выиграть у тунисцев (с арабами уже разобрались) – и мы снова засобираемся в поход за медалями...







Правда, сугубо теоретически, Саудовская Аравия еще может опередить Украину, однако для этого испанцам, которым уже очки совсем не нужны, необходимо крупно проиграть «нефтяникам». Не думаю, что Арагонес способен на такое низменное коварство!







Кстати, не следует забывать, что именно Саудовская Аравия в первом туре была гораздо ближе к победе, чем Тунис, который лишь на второй компенсированной минуте сумел свести матч к ничьей. Сохранив тем самым весомые шансы для Украины…







Так может, именно Саудовская Авария громко хлопнет дверью в матче против фаворита группы? Кстати, несмотря на досадный «промах», футболисты Саудовской Аравии получат премии, обещанные им в случае выигрыша: ни много, ни мало – около ?21 тысяч на игрока. Трудно себе даже представить, насколько щедры аравийские шейхи!







Украинская команда, как и предполагали самые «продвинутые» из обозревателей, в полной мере воспользовалась ничьей между Саудовской Аравией и Тунисом. Штабу Блохина удалось извлечь урок, преподнесенный Испанией: насытили середину поля, постарались лишить аравийцев простора для скоростного маневра и вступали в борьбу за овладение мячом далеко на подступах к своей штрафной...







Что удивительно, именно таким же образом поступили и тунисцы, которые, видимо, тщательно проанализировали видеозапись матча Испания-Украина. Подопечные Роже Лемерра до 71-й минуты выигрывали у сборной Испании, и, если бы не своевременные замены, сделанные Арагонесом, да великолепное мастерство Торреса и Рауля, вряд ли испанцы убереглись бы от нежелательной «сенсации».







После разгромного поражения от Испании Блохин сделал интригующее заявление: «На игру с Саудовской Аравией выйдет новая команда!» Но для этого необходимо было решать непростую задачу со многими неизвестными: ведь никто не ожидал от него полной смены основного состава...







В первую очередь необходимо было найти замену центральному защитнику Ващуку, дисквалифицированному во время игры с испанцами. Затем в прессе промелькнуло сообщение, что Езерский с Гусиным якобы после игры с испанцами веселились в баре... И хоть это происходило в выходной день, можно было предположить, что реакция руководства не применет последовать. Кроме того не было известно, в каком состоянии находится Андрей Шевченко...







В итоге вместо Ващука вышел атакующий полузащитник Сергей Ребров. Езерский и Гусин остались таки в запасе, по официальной информации, – из-за травм. Их заменили Свидерский и Шелаев. Но главной удачей Блохина было появление на поле в качестве левого инсайда 27-летнего полузащитника московского «Спартака» Максима Калиниченко. Как показала игра с Саудовской Аравии, именно Калиниченко и не хватало в первом матче с испанцами







Что касается Андрея Шевченко, то капитан сборной Украины решил свои психологические проблемы очень просто – коротко постригся.







Калиниченко, которому было предписано выполнять все «стандарты», уже на 4-й минуте подал угловой с правого фланга, и, пока аравийцы пытались разобраться «кто с кем», ворвавшийся во вратарскую площадку Андрей Русол сыграл на опережение. 23-летний защитник «Днепра» вошел в историю украинского футбола, забив первый гол на чемпионатах мира. Удивительно, но в матче с Испанией Русол был едва ли не главным антигероем: сначала он заработал штрафной, после которого испанцы, рикошетом именно от головы Андрея, и забили второй мяч.







Олег Блохин снова оказался прав – команда, и в самом деле, заиграла: оправдались худшие ожидания бразильца Маркоса Пакета, который очень опасался Шевченко...



А ведь после того, как тунисцы буквально вырвали победу из рук саудовских игроков, и матч завершился вничью, тренер аравийцев надеялся взять реванш в игре со сборной Украины. При этом он даже позволил себе назвать сборную Украины «слабой командой»!.. Уверен, такое заявление лишь раззадорило украинских футболистов...







До матча с Тунисом осталось три дня. Будем надеяться, что Блохин и на этот раз что-нибудь придумает.

