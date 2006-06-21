Леонид Кравчук: 28 млн. долларов премии футболистам патриотизм не воспитают

На вопросы журналиста ответил первый президент Украины Леонид Кравчук...



– По опросам около 70 процентов российских болельщиков симпатизируют украинцам…



– Ничего удивительного. Корни у нас общие, а это вытравить нельзя. Я даже не о совместной жизни в СССР. Мы – славяне. Культура, язык, история – все общее. У меня любимый телеканал в России – «Ностальгия». Там все только о прошлом – программы, кино… Меня тянет к этому. Не будет такого, чтобы Украина и Россия перестали интересовать друг друга. Даже когда сменятся несколько поколений.



– У политиков может быть иное мнение.



– Политики уходят и приходят, а народ, слава богу, остается…



– Если бы здесь играла Россия, то вы…



– … болел бы за нее!



– Независимо от того, кто соперник?



– Ну, врать не хочу – играй Украина против России, болел бы за наших.



– С кем из игроков сборной вы общаетесь?



– Стараюсь поддерживать отношения со всеми. Шевченко, Ребров… Но вообще-то не дело политиков идти в команду и наставлять ее на путь истинный. Что, если я попрошу, то они на следующий день выиграют?



– И на базе сборной в Потсдаме не были?



– Был, посмотрел хату, но специально не пошел к команде. А то подумают еще, что Кравчук пришел кого-то наставлять. Примитивизм здесь не работает.



– Кто из нынешней сборной может сделать карьеру в политике?



– Не думал даже об этом… Интересный вообще-то вопрос. Вот перед нами попытка боксера Кличко пойти в политику. Трудно сказать, есть ли у него успех. Не скажешь ведь, что совсем нет… Но все-таки политика – дело профессиональное.



– А как же губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер?



– Некорректное сравнение. В Америке ребенок рождается в рыночных условиях, а мы в них живем только 15 лет. Копируя Францию, США и еще кого бы то ни было, делаем серьезную ошибку. В Украине 15 миллионов людей моего возраста – пенсионеров, будем говорить. И они не понимают вообще, что произошло! Когда сменится четыре-пять поколений, тогда можно будет сказать по-другому. У нас правительство меняется, и все «ручное» управление – вслед за ним. А в Италии «Фиату» все равно, что там стряслось в правительстве… Надо понимать эти вопросы и не пытаться на обезьяну натянуть фрак, пусть даже он и хорошо сшит. Морда обезьяны все равно будет видна!



– Как относитесь к идее объединения чемпионатов России и Украины?



– Не думаю, что стоит говорить о ностальгии по советскому футболу. По той причине, что я, работая во времена СССР в ЦК и занимаясь футболом, видел, как он у нас управляется. Как искали деньги для футболистов…



– И как же?



– Представьте себе ситуацию – к Новому году футболистам надо дать премии.



– Денег, естественно, нет.



– Не было ж частных фирм или корпораций! Госпредприятие бюджетное, денег дать не может. Вот и искали варианты. Игрок зачислялся токарем 5-го разряда на завод. Никогда он, естественно, не трудился, но деньги получал. Футболист, зарабатывая 300–400 рублей, был очень доволен. Замечательная сумма – 300 рублей, а сейчас ведь 10 тысяч долларов считается маленькой! Плюс организовывались для игроков выездные лавки-магазины. Там они покупали себе дубленки, а женам – украшения. Все же дешево было! Но мы ведь видели, как это все было искусственно.



– Случались неприятности?



– Многие теряли партбилеты. Вот случай – в Ворошиловградской области была команда «Зирка».



– Какая?



– «Заря», то бишь. Из-за этих фондов для поощрения футболистов на заводе был снят с работы второй секретарь обкома партии… С выговором даже, а потом его пытались привлечь к уголовной ответственности. Но мы отошли от темы… Я к чему все это говорю – ностальгия есть не по советскому чемпионату. Народ просто расходиться не желает. Слишком много общего.



– Сейчас проблем с деньгами нет…



– О-о, с тем, что было раньше, и сравнивать нечего. Вот братья Суркисы вложили только в строительство базы в Конча-Заспе для киевского «Динамо» около 40 миллионов долларов. Когда приезжали люди из ФИФА и УЕФА, то говорили, что в Европе такого больше нет. Приятно!



– А как относитесь к тому, что у сборной Украины такие премиальные – 28 миллионов долларов за победу?



– Мне важно, как к этим 28 миллионам относится народ.



– И как он относится?



– Он считает, что это явное преувеличение. Мы не настолько богатая страна, и к тому же эта сумма не воспитывает патриотизм, а превращает футбол в коммерческую структуру.



– Осуждаете?



– Я случай расскажу. В свое время учился в Москве в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС. Гуляю по городу и вижу: стоит телекамера – корреспондент, а рядом с ними большой советский деревянный трехстворчатый шкаф. И корреспондент выбирает из толпы двух здоровых мужиков и предлагает им этот шкаф сдвинуть. Те пытаются, но без толку – шкаф не двигается. Потом из толпы выводят новых силачей – ничего не получается! Выходит из подъезда женщина – 65 лет. Она, говорят, спустила этот шкаф со второго на первый этаж… Женщина спасала нажитое добро из горящей комнаты!



– Вывод?



– Нам неведомы возможности человека, что-то спасающего. Землю, страну… На что способен футболист, понимающий: уступать нельзя ни в коем случае. А если он играет только за деньги, то это совсем другой взгляд… Да, Украина не может быть островом свободы в мире футбола. Но и объяснить пенсионеру, почему у него 350 гривен пенсии, а футболисту дают миллион, очень трудно...



– Вы ждете здесь подвигов от команды или…



– … отношусь к ситуации спокойно. Итальянцы не могут обыграть США, сербы получают шесть мячей от Аргентины. И что? Надо жить с чувством, что все в этой жизни может быть. Вы человек молодой, а я понимаю, где тут корни.



– И где?



– В истории нашей. Как мы воспитаны? Советский Союз – самый передовой, самый образованный: на тысячу человек у нас 750 с высшим и средним специальным образованием. А в Америке, по-моему, 350. Самые-самые-самые! И вот тут (показывает на голову) это сидит. Сидит и думает: как же это мы не выиграли матч с Испанией! Но это пройдет, мы станем нормальными людьми.



– Украинский президент приедет поболеть за сборную?



– Думаю, нет. Он к футболу нейтрален. Президент наш эмоционален, но увлечения у него другие. Культура. Пчелы. Но не спорт. Думаю, что в данном случае он допускает ошибку. Президент обязан проявить уважение. Не к спорту, а к попавшей на чемпионат мира стране.



– За российским футболом следите?



– Не очень, если честно. Футбол ведь ценен людьми, которые работают в нем. Я с Колосковым давно знаком, а новых людей, которые теперь у вас руководят, не знаю. В России вообще всегда болею за «Спартак» – естественно, не в матчах с киевским «Динамо». Когда учился в Москве, не пропускал ни одной игры. А сейчас иногда смотрю по спутниковым каналам ваши матчи…



– Знаю, что ваша деятельность и сейчас связана с футболом.



– Да, являюсь председателем попечительского совета киевского «Динамо». Кроме того, занимаюсь общественной деятельностью, возглавляю общественные фонды «Совет мира», «Интеллект нации». Стараюсь, чтобы об Украине знали больше. Хотя сама сборная для этого делает больше, чем любые президенты.

