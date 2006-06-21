Журналист Олег Винокуров: После победы Украины мы лакомились салом с чесноком и запивали «Оболонским»

21 июня 2006, 15:40

В то время, когда мы здесь, в Украине, проводим «на футболе» у телевизора по нескольку часов кряду, наши коллеги «гробят» свое здоровье непосредственно на полях сражений…

Разве сравнить калорийное и полезное для пищеварения украинское пиво с темным и пенистым баварским, а вяленую балтийскую корюшку с какими-то немецкими колбасками!..



Вот мне и захотелось каким-то образом «поддержать» коллегу из московской редакции «Радио «Свобода» Олега Винокурова – знаю, как он там в Германии скучает за оболонским «Премиумом»…



Олег, понимаю, что работы у спецкора на чемпионате мира – выше головы и объектов для наблюдения – тьма-тьмущая… Но, надеюсь, Вам удается следить за выступлением сборной Украины?



Вы правы, кроме ежедневных выходов в прямой эфир на «Свободе», мы с огромным удовольствием встречаемся с давними нашими знакомыми, героями наших «Прессингов» и книг о звездах мирового футбола. Уже «намотали» пару сотен метров пленки с Мишелем Платини, Йоханом Кройфом, Францем Беккенбауэром, пообщались с Карлосом Альберто Парейрой, обменялись впечатлениями с Пеле… Привезем материалов на несколько книг!



Завидую Вам! Слушал Ваш репортаж о матче Испания-Украина... Удалось ли переговорить с нашими представителями?



После Испании украинцев лучше было не трогать!.. А вот после победы над Саудовской Аварией побывали в Украинском доме, полакомились окрошкой и кручениками и, конечно же, салом с чесноком, запивали – «Оболонским»... Сделали несколько интервью.


Если честно, Вы ожидали, что Украина сумеет так здорово сыграть с Саудовской Аравией?

Перед этим матчем были всякие мысли... А вот после игры, проанализировав происшедшее, мы пришли к выводу, что крупная победа сборной Украины над командой Саудовской Аравии с таким же счетом, с каким в первом туре уступили испанцам, дает повод поговорить о психологии, которая, как известно, играет немалую роль в спорте. В ходе такого турнира, как чемпионат мира, психология, конечно же, играет особую роль, потому что именно в этой области часто лежат причины побед и поражений.



Предполагалось, что украинцы, столь неудачно дебютировавшие на Мундиале, могли пасть духом – во всяком случае, во многих СМИ на это намекали...



А потом появились сообщения, что после поражения от Испании некоторых украинских футболистов, упоминали Гусина и Езерского, видели веселящимися то ли в ночном клубе, то ли в спортбаре... Естественно, представители сборной это настойчиво опровергали – так что не поймешь, где тут правда, а где поработали «папарацци»... Но, слава Богу, восторжествовал трезвый рассудок и компромату серьезного значения не придали: все-таки футбол – прежде всего.



А, может быть, кому-то захотелось вывести из равновесия тренера и игроков?



Да, вряд ли... Правда, Олег Владимирович считает, что у него масса недоброжелателей, но они пока что притаились... Но так или иначе можно было предположить, что крупное поражение от испанцев наложит какой-то отпечаток на дальнейшее выступление украинской сборной. К счастью, ничего страшного не произошло – очевидно, Блохин или предполагал подобное развитие событий и своевременно принял меры, или поражение входило в стратегический план украинского штаба. Предполагается, что еще со времен Лобановского на киевское «Динамо», а значит, и на украинскую сборную работали научные институты, просчитывающие всевозможные варианты…



Выходит, что результат матча с Саудовской Аравией говорит о том, что команда и не думала срываться в психологическую «яму»?...



Возможно и такое. Но, если в первом матче Украина проиграла по делу, то диву даешься, как быстро Блохину удалось привести команду в норму. Стоило ему произвести некоторые перестановки на поле, как сборная заиграла совсем в другой футбол, демонстрируя временами не только заряженность на борьбу, а именно в этом украинцев обвиняли в первом матче, но и тактическую выучку и вполне европейскую технику…



Когда-то, после очередного немотивированного, казалось бы, поражения я на пресс-конференции предложил Лобановскому завести психолога. Мэтр страшно обиделся…



В большинстве своем тренеры – диктаторы. Лобановский себя считал профессионалом во всех возможных областях. Трудно себе представить, что Валерий Васильевич мог с кем бы то ни было делить «рычаги управления» командой!.. А что касается «прикладной» психологии, то, если, выходя на поле, ты психологически не готов, то вряд ли сможешь обыграть даже заведомо слабого соперника… Как, допустим, не смогли продемонстрировать свой класс французы: на их счету всего лишь две ничьи…



А Вы не думаете, что в этом кроется тонкий стратегический расчет?..



Посмотрим. Французам необходимо занять первое место, для того, чтобы в одной восьмой не встречаться с Испанией… Но вернемся к игре Франция-Корея. Казалось бы, у партнеров Зидана есть все: класс, опыт, мастерство, сыгранность – вот только с психологией какие-то проблемы. На экране телевизора было видно, как старались французы придать себе боевой настрой с помощью каких-то внешних мер: они даже вышли на поле в напульсниках цветов национального флага – очевидно, пытались объединить себя в единую команду… Увы, даже эта экстравагантная мера не помогла им победить.



Развивая тему боевого духа и психологии, можно привести в пример команду Того, которая обречена на неудачу из-за постоянно развивающихся скандалов внутри команды. То игрокам отказывают в премиальных, то за три дня до начала чемпионата подает в отставку тренер в знак протеста против невыполнения руководством обязательств перед игроками… Правда, его удалось вернуть. Но все-таки конфликт погасить не удалось, и на матч со Швейцарией тоголезцы вовремя не уехали, так как отказались покидать гостиницу… В итоге не попали на самолет. Может быть, именно в этом и кроется их относительная неудача.



А вдруг перед игрой с французами тоголезцы призовут на помощь своих шаманов, соберутся с силами и победят чемпионов Европы?



Этого исключать нельзя. Психология зачастую «вмешивается» в игру и часто оказывает куда более решающее влияние на результат, чем такие очевидные всем позиции, как класс, мастерство, техника, тактика…



Спасибо за науку.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретатя Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну" Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять