Журналист Олег Винокуров: После победы Украины мы лакомились салом с чесноком и запивали «Оболонским»

Разве сравнить калорийное и полезное для пищеварения украинское пиво с темным и пенистым баварским, а вяленую балтийскую корюшку с какими-то немецкими колбасками!..







Вот мне и захотелось каким-то образом «поддержать» коллегу из московской редакции «Радио «Свобода» Олега Винокурова – знаю, как он там в Германии скучает за оболонским «Премиумом»…







Олег, понимаю, что работы у спецкора на чемпионате мира – выше головы и объектов для наблюдения – тьма-тьмущая… Но, надеюсь, Вам удается следить за выступлением сборной Украины?







Вы правы, кроме ежедневных выходов в прямой эфир на «Свободе», мы с огромным удовольствием встречаемся с давними нашими знакомыми, героями наших «Прессингов» и книг о звездах мирового футбола. Уже «намотали» пару сотен метров пленки с Мишелем Платини, Йоханом Кройфом, Францем Беккенбауэром, пообщались с Карлосом Альберто Парейрой, обменялись впечатлениями с Пеле… Привезем материалов на несколько книг!







Завидую Вам! Слушал Ваш репортаж о матче Испания-Украина... Удалось ли переговорить с нашими представителями?







После Испании украинцев лучше было не трогать!.. А вот после победы над Саудовской Аварией побывали в Украинском доме, полакомились окрошкой и кручениками и, конечно же, салом с чесноком, запивали – «Оболонским»... Сделали несколько интервью.





Если честно, Вы ожидали, что Украина сумеет так здорово сыграть с Саудовской Аравией?







Перед этим матчем были всякие мысли... А вот после игры, проанализировав происшедшее, мы пришли к выводу, что крупная победа сборной Украины над командой Саудовской Аравии с таким же счетом, с каким в первом туре уступили испанцам, дает повод поговорить о психологии, которая, как известно, играет немалую роль в спорте. В ходе такого турнира, как чемпионат мира, психология, конечно же, играет особую роль, потому что именно в этой области часто лежат причины побед и поражений.







Предполагалось, что украинцы, столь неудачно дебютировавшие на Мундиале, могли пасть духом – во всяком случае, во многих СМИ на это намекали...







А потом появились сообщения, что после поражения от Испании некоторых украинских футболистов, упоминали Гусина и Езерского, видели веселящимися то ли в ночном клубе, то ли в спортбаре... Естественно, представители сборной это настойчиво опровергали – так что не поймешь, где тут правда, а где поработали «папарацци»... Но, слава Богу, восторжествовал трезвый рассудок и компромату серьезного значения не придали: все-таки футбол – прежде всего.







А, может быть, кому-то захотелось вывести из равновесия тренера и игроков?







Да, вряд ли... Правда, Олег Владимирович считает, что у него масса недоброжелателей, но они пока что притаились... Но так или иначе можно было предположить, что крупное поражение от испанцев наложит какой-то отпечаток на дальнейшее выступление украинской сборной. К счастью, ничего страшного не произошло – очевидно, Блохин или предполагал подобное развитие событий и своевременно принял меры, или поражение входило в стратегический план украинского штаба. Предполагается, что еще со времен Лобановского на киевское «Динамо», а значит, и на украинскую сборную работали научные институты, просчитывающие всевозможные варианты…







Выходит, что результат матча с Саудовской Аравией говорит о том, что команда и не думала срываться в психологическую «яму»?...







Возможно и такое. Но, если в первом матче Украина проиграла по делу, то диву даешься, как быстро Блохину удалось привести команду в норму. Стоило ему произвести некоторые перестановки на поле, как сборная заиграла совсем в другой футбол, демонстрируя временами не только заряженность на борьбу, а именно в этом украинцев обвиняли в первом матче, но и тактическую выучку и вполне европейскую технику…







Когда-то, после очередного немотивированного, казалось бы, поражения я на пресс-конференции предложил Лобановскому завести психолога. Мэтр страшно обиделся…







В большинстве своем тренеры – диктаторы. Лобановский себя считал профессионалом во всех возможных областях. Трудно себе представить, что Валерий Васильевич мог с кем бы то ни было делить «рычаги управления» командой!.. А что касается «прикладной» психологии, то, если, выходя на поле, ты психологически не готов, то вряд ли сможешь обыграть даже заведомо слабого соперника… Как, допустим, не смогли продемонстрировать свой класс французы: на их счету всего лишь две ничьи…







А Вы не думаете, что в этом кроется тонкий стратегический расчет?..







Посмотрим. Французам необходимо занять первое место, для того, чтобы в одной восьмой не встречаться с Испанией… Но вернемся к игре Франция-Корея. Казалось бы, у партнеров Зидана есть все: класс, опыт, мастерство, сыгранность – вот только с психологией какие-то проблемы. На экране телевизора было видно, как старались французы придать себе боевой настрой с помощью каких-то внешних мер: они даже вышли на поле в напульсниках цветов национального флага – очевидно, пытались объединить себя в единую команду… Увы, даже эта экстравагантная мера не помогла им победить.







Развивая тему боевого духа и психологии, можно привести в пример команду Того, которая обречена на неудачу из-за постоянно развивающихся скандалов внутри команды. То игрокам отказывают в премиальных, то за три дня до начала чемпионата подает в отставку тренер в знак протеста против невыполнения руководством обязательств перед игроками… Правда, его удалось вернуть. Но все-таки конфликт погасить не удалось, и на матч со Швейцарией тоголезцы вовремя не уехали, так как отказались покидать гостиницу… В итоге не попали на самолет. Может быть, именно в этом и кроется их относительная неудача.







А вдруг перед игрой с французами тоголезцы призовут на помощь своих шаманов, соберутся с силами и победят чемпионов Европы?







Этого исключать нельзя. Психология зачастую «вмешивается» в игру и часто оказывает куда более решающее влияние на результат, чем такие очевидные всем позиции, как класс, мастерство, техника, тактика…







Спасибо за науку.

