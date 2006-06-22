Руководитель федерации самбо Александр Наухатько: «Честно говоря, иногда завидую нашим соседям»

Которое, кстати, упорно продолжают не относить у нас к числу приоритетных видов, объясняя это тем, что вид неолимпийский.



За главным спортивным событием июня – чемпионатом мира по футболу – как-то в тени остались другие, на наш взгляд, не менее значимые. Так, для украинских самбистов начинаются горячие деньки усиленной подготовки. Им предстоит отстаивать честь страны в Женеве (Швейцария), где 24 июня открывается чемпионат Европы по боевому самбо. А 4 июля они будут бороться за медали в столице Казахстана Астане – там пройдет Кубок мира на призы Нурсултана Назарбаева. Как ни странно, назвать точный состав команд перед стартом этих крупнейших борцовских соревнований не берется даже один из самых известных специалистов не только украинского, но и мирового самбо…



@@ Досье. Наухатько Александр Корнеевич. И.о. президента национальной федерации самбо Украины. Почетный 1-й вице-президент всемирной федерации самбо (почетным президентом ее является Владимир Путин). Председатель дисциплинарной комиссии ВФС. Член исполкома европейского союза самбо.



Поедите полными составами?



Там видно будет. На троих человек государство выделит деньги. А на остальных будем собирать сами. Вы говорите – «команда»… Да, собственно, ее, как таковой, и нет. Вот недавно на чемпионатах Европы выступали, так сказать, с «листа». С поезда людей собрали да поехали.



Тем не менее, выступили достойно. Кстати, давайте вспомним последние чемпионаты…



Начну со «взрослого» европейского первенства в Белграде. Мы там завоевали 12 медалей. Четыре «золота», два «серебра» и шесть «бронз». В командном зачете - на втором месте после России. Потом был молодежный чемпионат в греческом Нео Мудиньо. Там взяли четыре золотых и по пять серебряных и бронзовых медалей. В командном зачете стали четвертыми – после россиян, белорусов и болгар. Но учтите, что в Грецию мы поехали малочисленным составом – в 25 человек. В то время как за Россию выступали 45 спортсменов.



Интересно, а сколько всего завоевали наград украинские самбисты за годы независимости? Хотя бы приблизительно…



А почему приблизительно? Есть точная статистика. За годы независимости Украины ее борцы-самбисты завоевали 1290 медалей. Это о чем-то говорит? Добились международного признания. И федерации нашей присвоен статус Национальной. В мире мы стабильно находимся на втором месте.



Однако такой почет не дает финансовой поддержки, раз на чемпионаты приходится ездить «за свой счет»…



Да на тот же молодежный чемпионат нам выделили денег на семь человек. На остальных наскребли по сусекам. Хотя плакаться по этому поводу не стоит. Поскольку мы тут не одиноки. Финансовые проблемы сейчас испытывают все виды спорта. Как и другие, боремся за сохранение и создание новых спортшкол. Не секрет, что многие из них уже давно не существуют. Очень много говорится об оздоровлении нации… Но, к сожалению, все заканчивается только словами, а не делом. Чиновники вроде бы все прекрасно понимают, обещают, но результатов пока не видно.



Честно говоря, иногда завидую нашим соседям. И Путин, и Лукашенко, и Назарбаев сейчас активно продвигают этот вид спорта. Да и не только его. Вообще, спорт. Например, Президент России выделил 14 миллиардов на Академию самбо в Кстово Нижегородской области. Для развития этой борьбы в глубинке. Еще одна Академия самбо открыта в Москве. Очень много открывается спортплощадок, школ. В Беларуси за последнее время построено восемь Дворцов спорта. Вот это я понимаю государственный подход в деле оздоровления нации.



А мы пока имеем то, что имеем. Дай Бог здоровья спонсорам-меценатам. Которые откликаются на наши просьбы и помогают. Все строится на личных отношениях и контактах. Государство от этого процесса несколько устранилось.



Сейчас высокие чиновники прямо заявляют, чтобы клубы и другие спортивные структуры сами искали деньги. То есть, богатых спонсоров.



Это в корне неправильный подход. Да, в общем-то, дело не в поиске спонсоров. Будем искать и найдем. Но это процесс можно сильно облегчить к полному удовлетворению всех сторон. Просто нужен подход, как во всех цивилизованных странах. Вспомните, сколько богатых людей дореволюционной России прославились благодаря меценатству. Морозов, Терещенко, Мамонтов… Естественно, если богатый человек активно помогает спорту, то государство, со своей стороны, должно стимулировать такого, устанавливая ему льготные налоги и так далее. Если идти по такому пути, то спонсоры роем будут виться вокруг спортклубов. Очень, надеюсь, что наше государство, в конце концов, к этому придет.



За последнее время в соответствующих ведомствах настойчиво твердят о выделении некоторых олимпийских видов спорта в группу приоритетных. Это подразумевает особое отношение и поддержку государства к таким видам. Назывались плавание, легкая атлетика... вот на днях еще шахматы. Самбо, надо полагать, в приоритетную группу не попало… Возможно, потому, что не является олимпийским.



Если такие приоритеты действительно существуют, то это, как бы помягче выразиться… не очень умно придумано. Что значит «олимпийский» или «неолимпийский»?.. Не может быть разделения спорта по таким принципам, когда во главу угла стоит здоровье нации. Мы, собственно, вполне обоснованно считаем самбо приоритетным видом, потому, что завоевываем стране огромное количество медалей на международном уровне. Кстати, больше, чем многие другие виды спорта вместе взятые.



Одно время очень много ходило разговоров о том, что самбо вот-вот войдет в программу Олимпийских игр. От этой идеи уже отказались?



Раньше об этом действительно сильно беспокоились. Была цель – до 2012 года сделать самбо олимпийским видом. Но сейчас страсти улеглись. Во многом благодаря тому, что в противовес Олимпийскому комитету был создан Комитет неолимпийских видов спорта – гораздо более многочисленный. Провели уже семь игр. Конкуренция бешеная. Ну и пусть у государства к неолимпийским видам будет несколько прохладное отношение. Лишь бы не мешали развиваться. Хотя раньше такое было – тормозили.



С другой стороны, от идеи войти в программу Олимпиад не отказались. Почему бы и нет, если будет возможность. Для этого надо, чтобы наш вид спорта культивировали 75 стран. Пока таковых 57. Но на всех континентах. Будем продвигать самбо и развиваться. И есть причины для оптимизма. Дело в том, что сейчас во главе Всемирной федерации самбо стал живущий ныне в Америке многократный чемпион СССР, Европы и мира Давид Рудман. Это имя известно всем любителям борьбы. В частности, потому, что именно он является отцом-создателем легендарной школы «Самбо-70», откуда вышла масса чемпионов. Пришли к руководству федерацией и другие энтузиасты. Благодаря их молодости, энергии и новому пониманию развития самбо, будем двигаться вперед семимильными шагами. В этом совершенно уверен.



Но вы и сами не из последних во всемирной федерации. Как-никак почетный первый вице-президент. Второе лицо после Путина, можно сказать.



Ну, в определенном смысле… Отмечу еще тот положительный момент, что в процесс популяризации самбо включились люди самого высокого ранга. Вплоть до Президентов стран. К сожалению, наши «верхи» пока держаться в стороне. Других проблем хватает. Но мы на месте стоять не собираемся. В 2008 году будем проводить чемпионат Европы. Таков уж закон: если находишься в числе ведущих – по борьбе самбо – стран, то обязан раз в четыре года проводить чемпионаты Европы или мира.



Ходят слухи, что нашим тренерам другие страны настойчиво предлагают поработать у них, обещая большие деньги. Недавно слышал от одного специалиста, что его приглашают в Пакистан, где сулят три тысячи долларов в месяц…



Вообще, все это «разговор на Волге – Кузьма на берегу». Во-первых, далеко не всякая страна захочет платить большие деньги. Это же не футбол или баскетбол. Хотя есть такие, кто уехал. В Бразилии работают мои воспитанники – семья Бондаренко. И довольно успешно. К тому же, нельзя не учитывать достаточно жесткую конкурентную борьбу между разными видами. Каждый из них не очень-то заинтересован в развитии другого. Тем более, что это, во многом, денежный вопрос. У самбо вокруг достаточно конкурентов. То же дзюдо, например, и прочие единоборства.



К слову, частенько приходится слышать мнение, что-де у нас очень быстро забывают звезд – стоит им только сойти с арены. В этой связи хочется вспомнить нашу знаменитую самбистку Светланы Лисянской… Информации о ней, практически – ноль. Часом, не уехала?



Нет. Вообще-то ничего странного в этой ситуации, учитывая, что у Лисянской семья. Родила одного ребенка, сейчас вот второго собирается… Но, в любом случае, всегда буду рад видеть ее в качестве тренера.