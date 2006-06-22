Экстремальные виды укорачивают жизнь... другим

Травмы, сердечные приступы и психические расстройства сопутствуют спортсменам по всему миру. А вот в Китае до сих пор в ходу такие экстремальные виды спорта, что до старости их поклонникам дожить непросто.

Одна очаровательная китаянка по имени Тянь Цзяовань с детства обучалась неженскому искусству владения мечом. Для читающих бегло, не мячом, а самым настоящим обоюдоострым мечом. Все было бы хорошо, но нашелся мужчина по имени Ли Вэйдун, который неосмотрительно связал судьбу с девушкой с таким опасным увлечением. Теперь-то ему все равно, а вот три года назад, почти сразу же после свадьбы горько пожалеть пришлось ему о своем поспешном выборе.

Из всех видов спорта муженек милой Тянь Цзяовань увлекался только ловлей бабочек сачком, так что неудивительно, что новобрачная быстро приучила супруга выполнять все ее требования. А последним аргументом всегда оказывался меч, который, как оказалось, может прекрасно урегулировать в зачатке любые семейные ссоры.

Вот и недавно погожим весенним деньком Тянь Цзяовань приказала мужу приготовить обед, а тот вдруг заупрямился, глупец. На работу, видите ли, опаздывал. Действия женщины были отработаны до автоматизма: к груди Ли Вэйдуна мгновенно был приставлен меч. Тут, по версии полиции, случилось непредвиденное. Острие меча соскользнуло и плавно вошло Ли Вэйдуну в горло. В больнице несчастный скончался от кровопотери. На работу в этот день он так и не попал.

А Тянь Цзяовань уже предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Нежнее, девушки, надо с мужьями обращаться, нежнее. Посмотрел бы я на чокнутого, кто решится стать вторым мужем Тянь Цзяовань. Разве что хирург, специалист по ампутации конечностей.