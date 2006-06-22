Футбол: люди сыграли вничью со… слонами

На поле университета в городе Аюттая, в 70 км к северу от Бангкока, сегодня, 22 июня, команда футболистов сразилась с командой слонов.



Каждое животное выступало за отдельную страну, символика которой красовалась на его "костюме". Кроме того, некоторые погонщики украсили своих "футболистов" дополнительно. Так, например, на задней ноге слона, выступавшего за Великобританию, было написано имя капитана английской сборной Дэвида Бекхэма.



По мнению одного из футболистов, участвовавшего в матче, игра была очень сложной. "Когда слон ведет мяч, достаточно опасно атаковать его, так как столкновение может окончиться госпиталем", - пояснил он. Но, тем не менее, команда людей не ударила в грязь лицом и игра закончилась с ничейным счетом - 3:3.



По словам организаторов, целью этого состязания было обратить внимание общественности на то, что футбол не должен становиться азартной игрой на деньги. По их мнению, это ведет к увеличению долгов населения и ухудшению социальной обстановки.



Тотализатор официально запрещен в Таиланде, но на "черном рынке" букмекеры охотно принимают ставки на исход спортивных матчей. По сообщениям полиции, только в одном Бангкоке с начала чемпионата мира по футболу 9 июня арестованы за организацию тотализаторов 440 человек, а оборот этого нелегального бизнеса достиг многих миллионов долларов.

