ЧМ-2006: Программа-максимум: приказано победить!

До отлета в Германию перед командой Блохина была поставлена задача-минимум – выйти из группы. На что-то более эпохальное трудно было рассчитывать – во время подготовки к чемпионату мира у специалистов, а, тем более у болельщиков, возникло немало вопросов…







Однако, как сказал, правда, по другому поводу, классик – «процесс пошел», и в стране, привычной к массовым акциям, была развернута патриотическая кампания, во время которой украинским болельщикам внушалось, что футбольная сборная легко пройдет в плей-офф, а, если «поднатужится», то вполне может замахнуться и на Кубок мира!..







Главный тренер национальной сборной Олег Блохин, которого давно уже «обвиняли» в том, что все, чего ему удалось добиться, произошло благодаря фантастическому «фарту», поначалу пытался отнекиваться, но неоднократно «припертый к стенке», махнул рукой и сдался. «Сначала никто ведь не верил, что мы выйдем в финальный турнир с первого места! Потом, когда нам удалось это сделать, появились недоброжелатели, которые все свалили на «фарт»… Я не возражаю, если нам и в дальнейшем будет так везти. Выходит, что нам ничего не остается, как сыграть в финале за первое место!..»











И вот теперь – программа-максимум!..







Однако сделать это будет совсем не просто: по мнению большинства специалистов, сборная Туниса сильнее Саудовской Аравии. И пусть никого не смущает тот факт, что «Орлы Карфагена» лишь в добавленное время сумели «уползти» от поражения в их очном поединке!.. «Аравийские соколы», хоть и были очень близки к победе (интересно, как бы тогда сложился их матч со сборной Украины?), но, тем не менее, уступали своим африканским коллегам по многим компонентам: те выглядели и атлетичнее, и техничнее, да и в командном плане – явно сплоченнее. Но для победы не хватало малости – мяч не шел в ворота…











Яблоко от яблони… Тунис и Франция неразделимы







В отличие от аравийцев, которые «варятся в собственном соку», большая часть футболистов из нынешнего состава сборной Туниса выступает в зарубежных клубах. Лишь все вратари, включая сорокалетнего Али Бумнижеля из «Клуб Афркан» играют за местные клубы. Кроме них, «чистым тунисцем» является лишь нападающий Яссин Шикауи из «Этуаль дю Саэль».







Футбол в Тунисе начал развиваться сразу же после получения страной независимости в 1956 году. Естественно, что этому способствовали вчерашние колонизаторы – французы. В развитом и, по меркам Африки, зажиточном государстве были созданы неплохие условия для развития спорта, в том числе футбола. Не удивительно, что сегодня так много тунисцев играет во французских клубах…







Первые четыре попытки пробиться в финальный турнир закончились для Туниса неудачно – не могли пробиться через сито отборочных турниров, и лишь пятая принесла успех. В 1978 году сборная Туниса появилась в Аргентине, среди сильнейших команд мира. И едва не произвела сенсацию: в первом же матче была обыграна Мексика (3:1), немного не хватило, чтобы устоять против Польши (0:1) и, наконец настоящая сенсация – ничья с действующим чемпионом мира сборной Германии. И, тем не менее, африканцы в плей-офф не прошли.







Через 20 лет Тунис снова среди сильнейших: но ни во Франции, ни в 2002 году – в Японии и Корее «Орлы» далеко не прошли. Считается, что не последнюю роль в неудаче Туниса в Японии и Корее сыграл тот факт, что вместо француза Анри Мишеля команду возглавили местные специалисты… После этой неудачи в федерация футбола Туниса верх взяли трезвые головы, которые снова обратились за помощью в метрополию – главным тренером сборной стал Роже Лемерр. Тот самый, который был помощником Эме Жаке, приведший в 1998 году сборную Франции к мировому «золоту». В 2000 году Роже Лемерр, уже в роли главного тренера вместе с командой Зидана стал чемпионом Европы. Приняв сборную Туниса, Роже Лемерр добился наибольшего успеха в истории этой страны – в 2004 году команда выиграла Кубок Африки.







Традиционно наибольшее представительство – за клубами из Франции: «Бордо», «Страсбур», «Сент-Этьен», «Бастия», «Тулуза» и «Труа». Далее – Турция: «Самсунспор», «Кайсериспор» и «Гази Антепспор»; «Болтон» и «Бирмингем» – Англия, «Аякс» – Голландия, «Нюрнберг» – Германия, «Лечче» – Италия, «Глазго Рейнджерс» – Шотландия, «Русенборг» – Норвегия.







64-летнему Роже Лемерру удалось полностью перестроить командную игру, и теперь, поддержанный игроками, он обещает пройти в плей-офф.







«Если нам повезет, мы постараемся прорваться как можно дальше», – поддержал своего тренера капитан тунисцев Хатем Трабельси.











Но, как бы симпатично ни выглядели тунисцы, наши хлопцы – «козацького роду»!..







Сборные Украины и Туниса еще ни разу не встречались, да и видели мы «орлов» считанные разы, так что можно только предполагать, как сложится игра. Радует, правда, то, что в лагере сборной полностью отсутствует шапкозакидательское настроение.







Андрей Воронин, например, считает, что наши шансы в матче с Тунисом – 60 на 40 в нашу пользу… Его партнер Анатолий Тимощук уверен, что после победы сборной Украины над аравийцами подопечные Лемерра наверняка отнесутся к нам с опаской и постараются сыграть предельно аккуратно. «После игры с Саудовской Аравией наши шансы на выход в одну восьмую возросли. Нам теперь достаточно не проиграть. Но выходить на поле с мыслями о ничьей недопустимо. Мы должны играть с первой до последней минуты – и только на победу!»





Не отстает от товарищей и Андрей Шевченко: «Я хочу призвать болельщиков верить в команду. Каждый из нас сделает все возможное, чтобы достойно сыграть в матче. У нас есть отличный шанс выйти из группы, и мы будем бороться», – пообещал капитан.





Ну, а что же Олег Блохин? Ведь во многом именно от него зависит и настрой команды на игру, и сама игра, тактика на которую выбирает главный тренер. Он и только он отвечает за результат!











«Маємо те, що маємо!..»







После блистательной победы над аравийцами Олег Владимирович пришел



на пресс-конференцию вместе с Максимом Калиниченко, которого организаторы чемпионата признали лучшим игроком матча...



Действительно московский спартаковец провел очень хороший матч, записав на свой счет две голевые передачи и забитый мяч. А ведь в первом матче Блохин то ли не рискнул его выставить, то ли умышленно сберег для Саудовской Аравии…







– Разрабатывая план на игру, мы исходим из имеющейся у нас информации. Так было перед Испанией и Саудовской Аравией, так будет и перед встречей с Тунисом. Все зависит от того, как команда выполняет установку. В игре с аравийцами ребята сумели преодолеть негативное состояние, в котором они находились после испанского кошмара… – поделился с журналистами Блохин.







- Какой была установка на матч?







– Очень простой – необходимо лишать соперников пространства, нельзя давать им долго владеть мячом. Обратили мы внимание наших игроков и на «стандарты», так как в игре с Тунисом аравийцы в этом компоненте выглядели очень бледно. Оказалось, что мы правильно расставили игровые акценты.







Олег Блохин, очевидно, не хотел омрачать впечатление от победы, «скрыв», что в игре нашей обороны частенько возникали проблемы. В середине первого тайма и в конце второго – наши парни несколько раз давали сопернику возможность опасно выходить на позицию для удара.







– Сборной Украины предстоит очень сложный матч против Туниса, в котором нужно исправить ошибки, допущенные в предыдущей игре. Это будет последний матч в группе, но мне не хотелось, чтобы он оказался для нас вообще последним на этом чемпионате! – Олег Блохин пока еще не раскрывает свои карты, но, чувствуется, он, видимо, не прочь замахнуться и на финал…







Всех в Украине радует, что команда сумела выбраться из психологической ямы, отквитали пропущенное и вернули нам всем надежду. Нашей общей задачей попрежнему остается выход из группы. Как говорится, – программа-максимум. Она же – минимум…











«Вболіваємо за футбол разом!»







На телевидении прозвучал вопрос: «Кто выиграет на чемпионате мира: Бразилия, Германия или Эквадор?» А может наши «темные лошадки» сумеют таки прыгнуть выше головы!.. Я уверен, что победим мы все – те, кто, из любви к футболу забросили почти все на свете, чтобы, не отрываясь, следить за малейшими нюансами прекраснейшей из игр.







Там же, «в ящике» ежевечерне проводит свой, почему-то не прижившийся в Москве, мастер-класс Савик Шустер, демонстрируя украинским коллегам, как можно, используя средства коммуникации и новейшие компьютерные технологии, сделать «конфетку» даже из такой примелькавшейся программы, как «ток-шоу»… Но, прежде всего, он досконально знает футбол и европейские языки, и в этом его бесспорное преимущество перед украинскими коллегами!











«Тунис проходить обязаны!.»







Попробуем спрогнозировать, что же произойдет сегодня вечером, хотя, уверен, вряд ли найдется смельчак, признавшийся, что он склоняется к победе Туниса...







Один из лучших полузащитников в истории советского футбола, участник чемпионата мира 1970 года в Мексике, Владимир Мунтян решительно пресекает любые попытки настраиваться на ничейный результат, который, впрочем, выводит Украину в плей-офф...



– Эту мысль лучше гнать подальше. Тунис обязательно нужно побеждать – не только для выхода в следующий круг соревнований, но и ради окончательного восстановления престижа сборной Украины. Досадное поражение от Испании до сих пор не идет из головы!







Награжденный «Золотым мячом» в 1986 году Игорь Беланов смотрит чемпионат мира в Германии глазами заинтересованного и компетентного болельщика.







– После разгрома, учиненного нам испанцами, игроки поняли, что попали на турнир, которому нет равных по напряжению... Надеюсь, им теперь понятно, что играть здесь надо с запредельной самоотдачей, иначе ничего не получится. Что касается предстоящей игры, то, если нас устраивает и ничья, то тунисцам необходима только победа. Так что вряд ли будут играть «от обороны»… Значит, мы получим отличный шанс сыграть на контратаках, а это – стихия Шевченко, Реброва и Калиниченко. Уверен, им удастся справиться и с Тунисом.









Ставший в последнее время очень популярным в средствах массовой информации качестве футбольного обозревателя известный бомбардир сборной России Олег Саленко считает, что все зависит от того, кого Блохин выпустит на поле…







– Тунис не та команда, с которой надо играть «вторым номером». Однако африканцы опасны в контратаке: в обоих своих матчах они забивали первыми... Так что в обороне нам нужно сыграть как можно надежнее, а в атаке агрессивнее – нам непременно нужно забить первыми.







Ему вторит партнер по команде ветеранов «Динамо» Юрий Калитвинцев:







– Наши ребята почувствовали свою игру, обрели уверенность в своих силах… Сегодня, скорее всего, все решит один забитый мяч».







В то время, когда Блохин начинал «с бору по сосенке» собирать свою команду, оказалось, что в Украине все вдруг разучились играть в футбол – выбирать главному тренеру было не из кого!.. Впору было бить тревогу. И не известно, как в дальнейшем повели бы себя Олег Владимирович и федерация футбола, если бы в Днепропетровске в то время не работал главным тренером «Днепра» один из опытнейших отечественных специалистов Евгений Кучеревский. В разное время под знамена национальной сборной «Мефодьевич» «поставлял» по восемь-девять футболистов. Сейчас в Германии, на чемпионате мира, находятся четыре игрока основного состава «Днепра» – Русол, Езерский, Шелаев, Назаренко, и теперешний киевский динамовец – Ротань...







– В игре против Саудовской Аравии футболисты правильно настроились на матч, действовали агрессивно, постоянно обостряли игру. Помогли и «быстрые» голы… Наша команда сыграла на две головы выше аравийцев. Такая победа очень полезна для последущих игр. В плей-офф мы выйдем обязательно. А вот там уже все будет по-иному, – считает Кучеревский.







Бесспорно, проходить Тунис сборная Украины просто обязана! Мы все ей этого желаем. И рецептов для достижения этого – масса. Во всяком случае, «сеть» переполнена комментариями «специалистов» и доброжелателей... Все сходятся в одном: определяющими будут игровая дисциплина, быстрый переход от атаки к обороне, бдительность во время набивших оскомину «стандартов».







Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов уверен, что команда Олега Блохина выйдетиз группы.







– Сейчас главное, чтобы остались силы и на игру против команды Туниса, и на матчи плей-офф. Я думаю, мы увидим нашу команду в 1/8 финала чемпионата мира.







Мой коллега, спецкор «Радио «Свобода», Олег Винокуров, который «держит руку на пульсе» происходящего в Германии, напоминает, что сборная Туниса по своему авторитету, по опыту, по уровню игры перед началом турнира выглядела в нашей паре фаворитом.







– То, как великолепно украинская сборная смогла сдержать удар, полученный от Испании, придти в себя и настроиться вызывает уважение... И хоть всем понятно, что Саудовская Аравия – не самая сильная команда на турнире, независимо от этого,приятно, что украинцы не рассыпались, не расклеились, не сломались, а сделали правильные выводы... И свою вторую игру провели просто великолепно. И хоть за «Спартак» я не болею, очень рад за Максима Калиниченко… Если Олег Блохин и дальше будет контролировать ситуацию, то сборная Туниса уже не будет выглядеть фаворитом в этой паре.









Как далеко сможет пройти Украина?



Наши могут попортить нервы любому сопернику. Неужели кто-то сомневается, что в плей-офф мы не в силах «пройти» Швейцарию? Или слабеющую на глазах Францию? Или Корею?.. В четвертьфинале нас будет ждать победитель пары Италия-Австралия – тоже вполне «проходимые» соперники… С каждым годом футбол выравнивается, и выиграть можно у кого угодно. Только при одном условии: нужно, чтобы команда обладала психологией победителя. Говорят, что в этом компоненте Олег Блохин «собаку съел»!







Так, как же далеко может пройти наша сборная? «Пока милиционер не остановит!..» То есть, так далеко, насколько это им «позволит» судейская бригада… Такова серьмяжная правда жизни – никуда от этого не деться!







А в том, как арбитр может «на ровном месте» наделать кучу ошибок, повлиявших на результат матча, можно было убедиться во время вчерашнего матча Хорватия-Австралия, который судил авторитетный британский рефери Грем Пол. Чего тут только ни было: незамеченная игра рукой во вратарской площадке, в следствие чего – неназначенный пенальти!.. Многочисленные предупреждения в начале матча, которые в конце игры превращались во вторые желтые карточки, и вместе с этим – в красные… Засчитанные голы, забитые «из положения вне игры»… И в довершение ко всему «забытый» на поле хорватский игрок, получивший вторую желтую карточку!..







А ведь несколько дней назад мы все единодушно признали англичанина «лучшим футбольным арбитром современности» – после того, как он безошибочно отсудил наш матч с Саудовской Аравией!







Матч Украина-Тунис будет обслуживать бригада арбитров во главе с Карлосом Амарильей. Этот 35-летний парагваец уже судил два матча на чемпионате: США - Чехия (0:3), в которой он показал шесть желтых карточек, и Того - Швейцария (0:2) – четыре. Этот достаточно строгий арбитр «стандартно» объявляет 6-7 предупреждений за игру, но при этом он редко назначает пенальти. А вот если бы Амарилья назначил явный одиннадцатиметровый в ворота Швейцарии, неизвестно, чем бы закончился тот матч.











«І покажем, що ми, браття, козацького роду!..»







На одном из телевизионных каналов периодически, в качестве рекламной паузы, с любовью демонстрируют дружеское застолье, во время которого «народные» министры и нардепы разных созывов, облаченные в шарфики с логотипом федерации футбола Украины, впившись возбужденными очами в экран, где снуют разноцветные фигурки футболистов, размахивая пивными кружками и разбрызгивая пенный напиток, вдохновенно распевают священные для каждого украинца слова… «...і докажем, що ми, браття, козацького роду!..»







Замечательный клип! Вот только, если бы вместо этих бравых «козаченьков» наше любимое «оболонское» рекламировали рядовые фанаты с Бессарабки или Куреневки – уже набил оскомину этот «мыльный» депутатский сериал.







P.S.



Воздержимся от излишних эмоций. Ведь, как бы ни закончился сегодняшний матч, надо помнить, что все мы участвуем в соревновании, где одни ИГРАЮТ в мяч, а другие за них только «болеют»!..

