Королевские скачки обернулись массовой дракой

В то время, как королева Елизавета II внимательно следила за бегами, рядом с ее ложей началась большая драка с использованием стульев и бутылок.



Она возникла из-за спора вокруг места для парковки автомашины. Прибывшая полиция произвела аресты, сообщает ИТАР-ТАСС.



Однако этот инцидент не помешал провести самый знаменитый в мире парад шляп, который является главным элементом программы "Дня леди".



Ношение на королевских скачках шляп является обязательным дня дам. Королева появилась в новой шляпе яркого желто-зеленого цвета, выполненной известным дизайнером Рейчел Тревор-Морган. По ее полям были пущены бело-розовые цветы.



В нынешнем году многие женщины предстали в широких шляпах на архитектурные и гастрономические темы. Если первые представляли собой известные лондонские здания, то последние - наложенные друг на друга бутафорные бутерброды или фрукты. В моду вновь вошли шляпы с яркими перьями.

