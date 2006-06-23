ЧМ-2006. Украина одолела Тунис и «пошла по этапу»!

23 июня 2006, 21:24

То, о чем мечтали миллионы наших болельщиков и их собратья из ближнего зарубежья – свершилось! Сборная Украины сумела преодолеть последний – тунисский - барьер и выйти в следующий тур чемпионата мира.

Первый тайм



То, что украинским футболистам противостоит уже не саудовская сборная, стало ощущаться с первых минут матча. Хотя счет атакам первыми открыли украинцы. Воронин выходил на удобную позиция, но «смазал» пас Андрею Шевченко.



Игра шла несколько вязко. Во многом, это был поединок равных соперников. Явного преимущества не чувствовалось ни за одной из команд.  



Тунисцы разыгрывают неплохую комбинацию и вот-вот окажутся на ударной позиции… Защитникам украинской команды с трудом удалось ликвидировать опасность и отобрать мяч. За кромкой поля очень эмоционально реагирует Олег Блохин, отчаянно жестикулируя. По движению его губ угадываются некоторые «установки», которые он отдает игрокам.    



Мало-по-малу инициативой завладели украинцы. Опасно простреливает Несмачный – защитник Жаиди отбивает… Шевченко исполняет штрафной, но на «верхнем этаже» тунисцы действуют удачнее. После чего сами контратакуют и добиваются права на штрафной. Хамед Намуши отправляет мяч прямо в руки Шовковскому.



Далее – один за другим – совершают рейды в штрафную противника Воронин, Тимощук, Ребров. Только чудо спасло ворота Бумниэля, когда перед ним неожиданно выскочил Шевченко. Попади украинский форвард по мячу – гол был бы неминуем. Тут же следует еще серия атак, но, к сожалению, безрезультатных.  



За этот промежуток времени в минус украинской сборной можно занести слишком уж большое количество ошибок при передачах. Неточность длинных пасов привела к тому, что главный наш «козырь» - Шевченко – большей частью играл без мяча. А если и получал передачу, то, порой, запутывался в собственных ногах (да он и сам предупреждал накануне, что не набрал еще 100-процентную форму).



Тем временем, пытаясь остановить давление соперника, тунисцы не на шутку «увлеклись» фолами. И как результат – Украине улыбнулась удача. Она получила численное преимущество. На последней минуте тайма форвард Жазири не пощадил ноги Тимощука и был «награжден» красной карточкой. Тунисцы остались вдесятером.  



Второй тайм



Эту половину игры с атак начал соперник украинцев. Хотя, как и раньше, большинство опасных моментов тунисцы создавали за счет стандартных ситуаций – штрафных и угловых. Тем не менее, игровая статистика свидетельствовала, что представители «афро-арабской» команды владели мячом больше, нежели украинцы – в процентном отношении 51 к 49. Особенно выделялась тройка игроков, заставивших наших футболистов пережить немало неприятных минут – Айяри, Жаиди, который был непобедим на «втором этаже»... Абсолютно неутомим был Трабелси, мотавшийся «от флажка до флажка» на протяжении всего матча.    



Игра приняла несколько «вялотекущий» характер. Место Реброва на поле занимает Воробей. И с чистотой «подкатов» у наших ребят что-то не складывалось. В результате, пошла череда желтых карточек. Тимощук схлопотал «горчичник». Но это полбеды… Получив очередные предупреждения, следующую игру пропустят Свидерский и Русол.



Постепенно тунисцы начали перехватывать инициативу. Поскольку другого выхода спасти положение, кроме как усилить напор, у них не было, то атаки их стали более агрессивными. Украинцы же постепенно сбивались поплотнее к своим воротам. Было внутреннее ощущение, что они стали свыкаться с мыслью о нулевой ничьей. Но ход всей игры сломала внезапная контратака. Шевченко, получив мяч, отчаянно пропихивал его сквозь двух защитников. Но когда почти освободился от них  - и голкипер уже не был помехой – во весь рост распластался на газоне перед самыми воротами. Хаги переусердствовал в отборе мяча и «подцепил» ногу украинского форварда. Судья Амарилла без замедления указал на 11-метровую отметку. Чистый пенальти. Кто его заработал – тот и пробил…



Разбежавшись, Шевченко сделал движение, показывая всем видом, что пробьет в левый угол. Бумниэль туда и бросился. И не угадал. Го-о-ол!



Стадион ревел «Украина, вперед!!!». И гол, и поддержка болельщиков, видимо, сделали свое дело, и украинские футболисты стали атаковать куда яростней. «Под шумок» с поля уходит Шевченко – даже на расстоянии ощущалось, насколько адски он устал. Ну, что ж, перефразируя слова классика, скажем: «Шева сделал свое дело - Шева может уходить». Его место занимает Артем Милевский. Надо сказать, вошел в игру удачно и на пару с Ворониным «истерзал» тунисскую оборону. Свисток судьи об окончании матча застал наших в атаке… Задача-максимум выполнена. Украина выходит из группы и продолжает борьбу уже в 1/8 финала.  



И, по традиции, несколько слов о судействе… Точнее, два слова: претензий нет. Причем, кажется, ни у той, ни у другой стороны. Да, на «горчичники» Карлос Амарилла не скупился. Но и тут не «подкопаешься» - все было по делу.  Впрочем, этот парагвайский арбитр уже давно снискал славу нещадного «карателя» нарушителей. Вспомним, что на нынешнем чемпионате он успел отличиться в двух матчах. В поединке США и Чехии Амарилла показал шесть желтых карточек и зафиксировал 34 фола. А обслуживая игру Того со Швейцарией предъявил четыре «горчичника» и не «оставил без внимания» 32 фола. После чего, к слову, наставник африканской команды Пфистер «приклеил» Карлосу Амарилле ярлык «жулика».

Перспективы

Свой следующий матч – уже в ранге участников 1/8 финала – сборная Украины проведет 26 июня в Кельне. Осталось «определиться» с соперниками. Какую из трех команд преподнесет Украине судьба? На роль нашего «оппонента» теоретически претендуют Франция, Швейцария и Южная Корея. Сегодняшний – решающий для группы G вечер - расставит все по своим местам. Честно сказать, почему-то не очень хочется сходу нарваться на французов. Хотя, по всей видимости, сия участь украинскую команду не минует. Уж больно велики шансы Франции занять первую строчку в своей группе. А, как известно, по регламенту, в 1/8 финала Украина встречается именно с лидером этой четверки.  
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