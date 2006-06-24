ЧМ-2006. Как болеют незрячие фанаты?

Игра национальной сборной волновала всех, независимо от цвета политический симпатий, отношения к НАТО и региональному статусу русского языка. Переживания за игру национальной сборной не обошли стороной и инвалидов, которым, чтобы болеть за родную команду приходится преодолевать различные препятствия, связанные с тем, что организаторы футбольных трансляций по радио и телевидению очень часто забывают об особенных болельщиках, которые из-за плохого зрения не могут увидеть футбольного поля, или о тех, кто из-за заболеваний слуха не может услышать футбольных комментаторов.



Незрячие не менее страстные болельщики, чем те, кто может наблюдать во всей красе перипетии футбольного сражения. Раньше, когда футбол комментировали такие легендарные личности как Вадим Синявский и Николай Озеров, они предпочитали видеть футбол глазами радиокомментаторов, ведь любая радиопередача, в принципе, - это словесное описание мира доступное даже тем, кто совсем ничего не видит. Однако, на радио сейчас встречаются комментаторы, которые часто забывают о том, что все радиослушатели, независимо от остроты зрения, воспринимают футбол на слух. Например, Валентин Щербачев, озвучивающий футбольные матчи на радио "Эра", позволяет себе различные реплики, далекие от того, что происходит на футбольном поле, отвлекая слушателя от хода игры, пропуская множество игровых моментов, которые нарушают у слушателей целостное восприятие матча.



Поэтому сейчас незрячие при выборе источника получения информации о футбольном матче иногда предпочитают телевизионный репортаж, где иногда встречаются более подходящие для них комментаторы, чем на радио. Например, матч Украина-Испания некоторые слабовидящие футбольные болельщики предпочитали слушать с помощью звуковой составляющей телевизионного репортажа. По радио этот печальный для нас матч комментировался как-то вяло, без азарта, поэтому у незрячих слушателей звуковая наглядность радиотрансляции ушла на задний план, перед желанием получить эмоциональную поддержку от дикторов, ведь не надо забывать, что болельщики тоже устают в процессе игры не только от проигрышей неправильного судейства, но и от вялых нединамичных репортажей, в которых нет воодушевления, интриги и таинственности, заставляющей болельщика до завершения матча испытывать азарт от процесса восприятия игры, даже такой печальной и безнадёжной как матч Украина-Испания. Впрочем, учитывая то, что современные спортивные радиорепортажи не всегда отличаются от телевизионных комментариев нет ничего странного в том, что незрячие слушают футбол по телевизору, а не по радио.



Большего удивления заслуживает то, что слепые и слабовидящие болельщики любят посещать футбольные матчи на стадионе, где им не видно мяча и нет дикторских комментариев происходящих на поле событий, кроме диких криков азартных соседей, которые никак не поймут почему незрячий, находясь на стадионе, слушает радиоприёмник с трансляцией матча. У них не хватает фантазии вообразить, что атмосфера и энергетика стадиона, которая способствует объединению тысяч людей так же притягательна для незрячих, как и для всех прочих болельщиков.



Об интересе незрячих болельщиков к проходящему чемпионату мира свидетельствуют обсуждения этого события в интернет-форумах для незрячих. Так в форуме "Калейдоскоп" Ольга Кудрявцева обратила внимание на то, что при трансляции матча Ангола-Португалия комментатор рассказал о местах на стадионах специально оборудованных для людей с недостатками зрения. Здесь находятся наушники с помощью, которых незрячие могут слушать футбол, озвученный специально обученными репортерами. В Украине специальные места для слабовидящих предусмотрены только в проекте нового стадиона, строящегося в Донецке, Там предполагается выдача инвалидам по зрению биноклей и других увеличительных приборов. По видимому, германский подход к обеспечению доступа незрячих к звуковым репортажам на стадионе является более универсальным, так как разобраться в событиях, происходящих на футбольном поле смогут не только слабовидящим болельщика, но и тем, кто полностью утратил зрение.



Впрочем, наладить выпуск небольших стадионных приёмников, которые передают незрячим репортажи от аккредитованных на том или ином матче футбольных комментаторов не составляет большого труда. Особенно это может заинтересовать футбольных спонсоров, которые за финансовую поддержку выпуска и обслуживания таких приёмников могут вставлять в репортажи свою рекламу, которая незрячим просто не видна.



На каждом стадионе, приютившем ЧМ-2006, выделено 10 мест для слепых болельщиков, вся квота билетов от оргкомитета чемпионата для незрячих футбольных фанатов была выбрана полностью еще до начала всемирных футбольных сражений. Поучительным примеров для наших спортивных администраторов является не только специально оборудованные места для инвалидов, но и бесплатный билет на стадион для человека, сопровождающего незрячего. В отделе распространения билетов Федерации футбола Украины о специальных местах для инвалидов ничего определённого сказать не могли. Единственная информация, которую удалось там получить состояла в том, что сотрудники, занимающиеся этими вопросами находятся на чемпионате мира. Будем надеяться, что после этой поездки они будут лучше знать, как работать с инвалидами.



Президент Украинской Федерации спорта незрячих Любовь Жильцова также не располагала никакой информацией о квоте мест, выделенной Украине для болельщиков-инвалидов. Очевидно, эти особенные места достались болельщикам-инвалидам из тех стран, где больше внимания уделяется людям с ограниченными возможностями не на словах, а на деле. Л. Жильцова сообщила, что на украинских стадионах ни инвалиды, ни их сопровождающие не имеют никаких льгот по оплате билетов. Таким образом, получается, что незрячий должен платить двойную суму за билет: за себя и за человека, без которого он не может пройти на стадион. Зрячий сопровождающий кроме того выполняет функцию добровольного комментатора.



Несмотря, на свои мизерные пенсии и зарплаты, абсолютно не учитывающие того, что слепой человек должен почти всегда платить не только за себя, но и за своего глазастого помощника, незрячие создатели электронной газеты "Искра" из Черновицкого учебно-производственном объединении УТОС учредили приз для победителей конкурса, угадавших результаты игры национальной сборной на чемпионате мира. С условиями конкурса можно ознакомится в дискуссионных листах edu-mail и ukrspeech.



Отсутствие зрения не является препятствием для участия в различных спортивных соревнованиях, главное создать соответствующие условия. Одним из наиболее популярных видов спорта среди людей с недостатками зрения являются шахматы. Для игры вслепую используются специальные шахматные доски с прорезями, в которых закрепляются шахматные фигуры для того, чтобы они не сдвигались при частом ощупывании, ведь незрячие с помощью осязания определяют ситуацию на шахматной доске. Кроме штырька для закрепления фигуры и кольцевого выреза в нижней части для обозначения белого цвета шахматные фигуры для незрячих ничем не отличаются от обычных.



Более продвинутые незрячие шахматисты используют для игр и тренировок популярные шахматные программы Chessmaster и Fritz, которые озвучиваются с помощью программы Jaws. Большая работа по написанию скриптов, облегчающих общение незрячих с шахматными программами проводится в компьютерном Центре УТОС. Руководитель Центра Сергей Васин призёр европейских и мировых шахматных первенств. Украина может гордится и Любовь Жильцовой - многократной чемпионкой мира по шахматам для слепых среди женщин.



Играют незрячие и в футбол. Здесь используется специальный звенящий мяч для того, чтобы по звуку можно определить направление его перемещения. Другим звуковым информатором является тренер, которому по правилам футбола для незрячих разрешено сообщать футболистов о ситуации на поле и помогать игрокам своими советами в ходе игры. Самой уникальной репетицией чемпионата мира можно считать международные турнир среди слепых футболистов, который впервые проходил в Германии, Победителем турнира, который завершился 26 мая, стала национальная сборная Испании, выигравшая со счетом 1:0 у сборной Бразилии, в 2004 году ставшей чемпионом Параолимпийских игр по футболу среди слепых.



ЧМ-2006 это не только футбольные сражения, это также и уроки футбола, которых будут еще долго изучаться нашими футболистами и тренерами. Простые болельщики вряд ли узнают, что почерпнули тренеры из ЧМ-2006, однако они должны увидеть на наших стадионах все лучшее в обслуживании и организации футбольногогоо зрелища, продемонстрированное в ходе чемпионата германскими стадионами.



Особенно большое внимание спортивные функционеры и проектировщики должны уделять доступности стадионов для инвалидов, не только для того, чтобы достойно принять Чемпионат Европы по футболу-2012, другие крупнее международные соревнования, просто образцы человечного отношения и понимания проблем всех без исключения категорий спортивных болельщиков могли бы стать основой для привлечения на наши стадионы большего количества людей, многие из которых просто боятся туда идти из-за их дискомфорта и неприспособленности не только для инвалидов, но и таких особенных болельщиков как женщины и дети.