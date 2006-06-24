ЧМ-2006 …со слезами на глазах

… Да и не кто не собирается. Просто почему-то стоит ком в горле после победы Украины над Тунисом в последнем матче группового турнира чемпионата Мира в Германии.







Сложно описывать свои чувства







Достигнута задача-минимум, она же в глазах многих – задача-максимум: Украина вышла в одну восьмую финала. Но каким образом эта задача была выполнена?







Анализируя игру нашей сборной, приходится сознаваться самому себе, что «феноменальный результат» был достигнут исключительно благодаря благосклонности жребия, предоставившего нам в соперники в решающих для Украины матчах, как оказалось, наиболее легких соперников, благосклонности судей и… расположению звезд.







Еще после декабрьской жеребьевки было понятно, что решающим для нашей сборной будет последняя игра с Тунисом – важно было лишь то, кто из соперников подойдет к этой игре с возможностью сыграть вничью для решения своих турнирных задач. Такое преимущество получила Украина, сумевшая обыграть, в отличие от Туниса, Саудовскую Аравию, явного аутсайдера всего чемпионата.







Причем ничью в матче Туниса с аравийцами скорее можно объяснить слабостью нашего сегодняшнего соперника, нежели потенциалом Саудовской Аравии. Да и вообще, матчи в нашей группе стали наименее презентабельными среди игр всех других групп.







Испания – Украина. Испанцы сыграли в свою силу, мы провалились.



Испания – Тунис. Африканцы молодцы – держались как могли.



Украина – Аравия. Прорвало… Хотя опять же со слабаками.







Какие еще матчи останутся в памяти нейтрального зрителя? Дело дошло до того, что в последнем матче с участием Украины обе команды были мощно и сердито освистаны, причем ничего подобного я на играх этого Чемпионата не припомню.







Также не могу вспомнить, когда это в решающих матчах нашей команды, причем в двух подряд, судьи были к нам столь благосклонны? То, как хладнокровно разбирался со всеми перипетиями матча Грэм Пол понятно нам, но вот у аравийцев, возможно, был свой взгляд на судейство. И, возможно, им было не совсем понятно, почему за одни и те же нарушения карточки показывались только в одну сторону, или почему арбитр засчитал «переломный» (по аналогии с третьим голом в матче Испания – Украина со слов многих «знатоков») гол Шевченко, который перед ударом оттолкнул защитника рукой.







В игре с Тунисом парагваец так «правильно» свистел, что казалось, он вот-вот начнет «возвращать» арабам, но нет! Он свистел все правильнее и правильнее!..







Путь к вершине важнее самой вершины







Я вовсе не хочу охаивать все подряд. Просто пытаюсь выразить свое разочарование из-за несбывшихся надежд, точнее, несоответствия между достигнутым результатом и тем, как, с моей точки зрения, этот результат должен был быть достигнут.







Безусловно, пребывание нашей сборной в Германии уже является величайшим достижением. Но все же разве мы не хотели в финале ЧМ, помимо результата, почувствовать гордость за наших парней, осознать, что они лучше своих соперников именно по игре, а не по каким-то другим факторам. Гореть игрой, как в 86-м и 88-м, засыпать и просыпаться с комбинациями и голами нашей команды перед глазами. Мечтать, и видеть, как наши мечты сбываются.







Может, я многого требую. Может, хочу невозможного. Однако перед каждым матчем всезнающая реклама говорит нам: невозможное – возможно!







После матча с Испанией нам нужно было забыть эту игру, чтобы избежать депрессии. После Аравии – избежать эйфории. Сейчас, как мне кажется, нужно забыть не только бездарно-победную игру с Тунисом, а просто забыть все, что было раньше. Стереть память!







Очень хотелось бы добавить: «и просто сыграть в свою игру». Но, к сожалению, с нынешней игрой далеко не уедешь, поэтому прошу: «Ребята, превзойдите себя, сконцентрируйтесь на игре, подарите нам праздник!»







Украина! Сделай чудо!

