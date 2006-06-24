ЧМ-2006. Украина – среди шестнадцати лучших команд мира!

И случилось так, что именно национальная сборная нашей страны, единственная команда из Восточной Европы, сумела пробиться в плей-офф!







Бесспорно, это день войдет в историю украинского футбола, и надеемся, что сильные мира сего наконец-то более серьезно отнесутся к Игре, сумевшей объединить миллиарды людей. И, может быть, в конце концов, поймут, что вчерашний успех команды Блохина-Суркиса-Шевченко-Воронина-Тимощука надолго останется «одноразовым», если национальная сборная не станет «вершиной пирамиды», в основании которой будет «лежать» оснащенный современной инфраструктурой детско-юношеский футбол.







В какой-то степени, обнадеживает тот факт, что министр молодежи и спорта всерьез и, кажется, надолго полюбил футбол...







Утро вечера мудренее…







Можно долго и упорно кричать: «ура!» и «Україно, вперед!» Как, наверное, полночи кричали собравшиеся возле большого демонстрационного экрана на Майдане Незалежности. Но ночь когда-то заканчивается и наступает утро следующего дня – суббота… На чемпионате – первый день одной восьмой финала: Германия-Швеция, Аргентина-Мексика! Становятся известными первые четвертьфиналисты… Воскресенье подарит нам вторую четвертьфинальную пару: Англия-Эквадор, Португалия-Нидерланды…







Но Украина с замиранием сердца ждет понедельника: днем Италию проверят на прочность «регбисты» из Австралии, а вечером Швейцария «принимает» нашу сборную. Вчера Йозеф Блаттер откровенно скучал на матче Украина-Тунис и, наверное, это в какой-то степени отразилось на судействе… Интересно, с каким настроением прибудет в Кёльн Президент ФИФА в понедельник?







Ребята от души веселились в Потсдаме – программу-минимум выполнена, и мы с удовольствием их с этим поздравляем. Но групповым турниром жизнь не закончилась – впереди более суровые испытания и… более значительные гонорары! И вот в связи с этим мне хочется, отставив политес и забыв о политкорректности, поговорить о футболе, за которым с замиранием сердца следила вся Украина и прилегающие к ней «окрестности».







В каждом интервью нас убеждали, что будут играть на победу, однако все играли на ничью...







Анализируя увиденное на экране телевизора, приходится с сожалением констатировать, что об этом историческом для всех нас матче сказать особо то и нечего – наша героическая команда сыграла в свой любимый «антифутбол». Такое проходит во внутреннем чемпионате, на худой конец – в отборочных играх, но на всемирном футбольном саммите – никогда! Вспомните, как в середине второго тайма, когда наши, играя в численном большинстве, начали откровенно «тянуть время», откатывая мяч чуть ли не с центра поля назад, Шовковскому, зрители начали презрительно их освистывать. А ведь трибуны были «одеты» в национальные цвета Украины!







«Это очень странная команда...» – отозвался об украинцах главный тренер сборной Туниса Роже Лемерр. Он произнес эту загадочную фразу накануне матча, который стал для его команды последним на чемпионате мира. Наивный француз полагал, что ему будет достаточно просмотреть пять кассет, чтобы понять, как же его «орлам» надо действовать против «жовто-блакитних».







А по-моему, интеллигентный француз что-то недоговаривал, характеризуя соперника: то ли, не желая раскрывать известные только ему одному секреты, то ли из-за недостаточной осведомленности о таинствах славянской души... Наверное, до Достоевского руки не дошли.







В самом деле, кто смог бы предположить, что эта странная команда после того, как Испания, словно «асфальтовым катком», расплющит ее самолюбие, вдруг сумеет, отряхнувшись, как ни в чем ни бывало, деклассировать не такую уж и слабую, как многим казалось, сборную Саудовской Аравии.







Чем дальше, тем страшнее







Кто сказал, что у Блохина «фарт» уже закончился? Ничего подобного: обещал Олег Владимирович выйти из группы – вышел! И пусть в решающем матче его подопечные сыграли ужасно, так ведь своего все же добились! Тренер ведь ничего другого, кроме результата, и не обещал. За что же его судить?







Тогда, выходит, что, по большому счету, и футболистов судить нельзя: они как могли «сражались», стелились в подкатах, хватали желтые карточки, мучали друг друга неточными передачами, не давали играть сопернику и держали в напряжении болельщиков… Но, в конце концов, все-таки «вымучили» необходимую всем победу, о которой еще долго потом будут рассказывать своим внукам.







А что же завтра? Вчерашние герои, наверное, до обеда будут отдыхать, молодежь, отсидевшая «на лавке», покатает в «дыр-дыр», побегает в «квадрате»… А потом будет полновесная тренировка, так как уже в понедельник предстоит положить душу и тело за Украину и еще раз доказать всем, «що ми, браття, козацького роду»...







А тренеры с больными головами соберутся в штабном номере и станут морщить высокие лбы, соображая, кем же заменить «проштрафившихся» Русола и Свидерского… И у кого-то из тех, кто уже и не рассчитывал выйти на поле, появятся шансы «засветиться» в плей-офф…







Кто из нас в молодости «не грел лавку», злорадно отмечая каждый промах своих более удачливых товарищей, и, если предоставлялся случай, пусть до финального свистка оставалось всего лишь пару минут, сломя голову, бросался на поле доказывать тренеру, что тот был неправ…







Вспоминаю свой вчерашний текст, в котором было пару абзацев, вместивших планы тренерского штаба нашей сборной на игру с Тунисом. Блохин был лаконичен и понятен: план очень простой – необходимо лишать соперников пространства, не давать им долго владеть мячом. Особое внимание уделялось «стандартам», так как в этом компоненте мы традиционно выглядим неубедительно.







Берите пример с Трабелси!







Что же произошло на самом деле? После того, как в первые четыре минуты матча наши упустили два голевых момента, игра выровнялась и африканцы, используя скорость и слаломный дриблинг своего правого «бровочника» Трабельси, создавали нервозность в оборонительных рядах сборной Украины. Думаю, 28-летний защитник «Аякса» был откровенно лучшим игроком матча, так что теперь он вполне может рассчитывать, что в базе данных его агента прибавится адресов.







Чтобы как-то нейтрализовать активность реактивного «голландца», Несмачный при поддержке Калиниченко предпринял несколько рейдов к чужой штрафной. Однако эта авантюра каждый раз заканчивалась «обрезкой»: при попытке закрутить «карусель» на левом фланге атаки наши вязли в оборонительных построениях соперника, где выделялся мощный Жаиди, а однажды лишь примчавшийся… с правого фланга Гусев в отчаянном подкате сумел отобрать мяч у рвавшегося к воротам Шовковского Жазири…







Как обычно, много работали в отборе Тимощук и Шелаев, однако Тунису удавалось насыщать центр поля и короткими перепасовкам и активным прессингом переигрывать наших полузащитников. Старался вроде бы Гусев, закрывавший всю бровку от своих и до чужих ворот, однако ни одной нацеленной передачи с его фланга на этот раз ни Шевченко, ни Воронин так и не дождались. Воронин, выискивая слабые места в чужой обороне, часто отходил за мячом на свою половину и тогда переход в контратаку развивался медленно. Выдвинутому вперед Шевченко временами было просто «скучно» – Калиниченко почему-то располагался далеко от него… Неубедительно на этот раз выглядел Ребров, часто совершавший невынужденные ошибки «на ведении». Передачи же партнерам шли «в борьбу»… Неужели устал? И если в матче с Саудовской Аравией Сергея полностью реабилитировал забитый с дальней дистанции гол, то на этот раз он так ни разу и не «зарядил свою пушку». Очень волновался Свидерский: и в том нет ничего удивительного – место правого защитника в этом составе сборной занято, а вакантную должность в центре обороны Вячеславу пришлось осваивать буквально на ходу!..







Хорошо, что Тунис нам «подпевал»!







Обе команды излишне волновались: мяч буквально «валился из ног» и его приходилось отвоевывать, вступая в единоборства по всему полю. При этом судейский свисток парагваца Карлоса Амарилья не замолкал… В итоге украинцы 15 раз нарушили правила, а их соперники – 24. По желтым карточкам равенство – по четыре. Зато на последних секундах первого тайма Тунис остался в меньшинстве: с поля был удален Жазири, чей фол против Тимощука был оценен арбитром желтой карточкой, оказавшейся второй…







Игра не получалась ни у одной, ни у другой команды: не сумев провести «быстрый» гол, наши игроки сбились на короткие перепасовки, которые активными тунисцами постоянно блокировались. Длинные передачи от Несмачного и Шелаева адресата вообще не находили… Казалось, что во втором тайме наши сумеют реализовать численное преимущество. Однако Роже Лемерр, убедившись, что Жаиди без труда справляется с украинскими нападающими, бросил все силы в полузащиту. Тут же была оккупирована середина поля и тунисцы, «включив» прессинг, начали постепенно «выдавливать» украинцев поближе к владениям Шовковского.







Судья – наш человек?







Неизвестно, чем бы закончилось это противостояние, если бы Шевченко не удался быстрый рывок к воротам Али Бумнижеля. И там в борьбе с вратарем и мощным Жаиди наш бомбардир, не удержавшись на ногах, упал. Парагвайский арбитр без колебаний указал на «точку». И как ни протестовали тунисцы, настаивая на том, что нападающий сымитировал нарушение, Амарилья был непреклонен. Сам пострадавший и исполнил «приговор» – 1:0!







Однако забитый гол не изменил характер игры сборной Украины: почувствовав, что победа где-то совсем рядом футболисты разволновались еще больше, боясь упустить завоеванное. А Тунис пошел ва-банк – «раскрылся»: теперь счет для них уже не имел никакого значения. У ворот Шовковского «запахло жареным»… Подкаты, толчки, захваты – все пошло в ход… Дошло дело и до опасного «стандарта» где-то на подступах к штрафной площади: наши выстроили стенку, закрывая ближний угол, Шовковский прикрыл дальний… И тут случилось непредвиденное: находящийся в стенке Воронин, подпрыгнув, поднял руки вверх и мяч, срикошетив от них, ушел на угловой. Слава Богу, что арбитр по своему трактовал и это нарушение! Судья опять был «наш»: странно даже, ведь перед каждым ответственным турниром мы начинаем себя готовить к судейскому беспределу..







Олег Блохин: «Лучше бы я сам отыграл!»







Расстроенные тунисцы, потеряв контроль над игрой, предоставили украинцам столько возможностей увеличить счет, что диву даешься, как этого не случилось! Только Воронин вполне мог записать на свой счет три нереализованных выхода «один в один»!..







Но на последних минутах Тунис упустил два отличных момента. Сначала при розыгрыше углового трое тунисцев, высоко взлетев в воздух, буквально ворвались в наши ворота, сминая Шовковского, а в это время шестеро украинских защитников даже и не пытались оторваться от земли! И уже «на флажке» наши вдруг решили всей командой броситься забивать: на линии штрафной площади Туниса выстроилось пять или шесть «жовто-блакитних», а Тимощук принялся с мячом маневрировать по фронту, выискивая «шпаринку» для удара. Его «обокрали» и тут же трое «орлов» устремились на нашу половину! Спасибо Шусину, который в броске успел, выбросив свою «телескопическую» ногу, вытолкнуть мяч в сторону. Беглецов тут же настигли…







Что бы там ни утверждали убаюканные неожиданной победой футбольные функционеры, сегодня мы наблюдали одну из самых худших игр на чемпионате, и спасибо, что Тунис нам в этом «подпевал»!.. Никакого «креатива» – творческое начало отсутствовало напрочь, комбинации «рубились» в зародыше неточными передачами, да и вообще создавалось впечатление, что игра идет «с листа» – настолько плохо взаимодействовали между собой нападающие… Удерживая большие силы в обороне, мы, тем не менее, умудрялись терять из виду неожиданно оказывающихся на ударной позиции соперников…







«Игроки очень волновались, отсюда так много брака», – признался после игры Олег Блохин. – Да и я не лучше: такое впечатление, будто сам отыграл!»



Такую игру лучше сразу же забыть и начать готовиться к следующей.







Что нас ждет впереди?







После двух захвытывающих поединков в группе G определился соперник украинской сборной… Швейцария в игре с Кореей произвела приличное впечатление: хорошо отлаженный «механизм», ровная во всех линиях команда, отлично физически подготовленная – своеобразная мини-Германия.







Учитывая вчерашнюю беззубость наших голеадоров, следует напомнить, что швейцарская оборона была единственной на чемпионате, сохранившая свои ворота в неприкосновенности! Впрочем, есть маленькая надежда, что Андрей Воронин, который когда-то играл в «Кёльне», вспомнит, как ему удавалось на этом стадионе ходить в бомбардирах.







И еще. Наши имеют чуть больше времени на отдых, чем соперник.







Телеперехват







Юрий Павленко: «Мы нисколько не хуже Швейцарии. И в этом надо убедить игроков…»







Виктор Чанов: «Если бы я был тренером, посоветовал бы нашим ребятам как можно дольше владеть мячом, передачи делать исключительно низом – будущий соперник очень неплохо играет «на втором этаже».







Савик Шустер: «Не факт, что Шевченко и Воронин будут играть на следующем чемпионате мира. Поэтому они как лидеры команды, должны до конца использовать свой шанс и выжимать из каждой ситуации – по-максимуму!»







Игорь Гатауллин: «Не открою секрет, что огромное значение имеет психологический настрой на игру, однако не стоит забывать, что тренерскому штабу придется в авральном порядке перекраивать защитные построения. Уверен, если мы сзади сыграем «на ноль», то в атаке обязательно преуспеем».







Олег Винокуров: «Такое впечатление, что часть игроков уже выполнила свою собственную «программу» и в плей-офф выступать не собирается!»







Интернет: «Праздник со слезами на глазах или Подарок судьбы!.. Или судьи?»





