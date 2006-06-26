Григорий Суркис: Горжусь сборной – не всякий боксер поднимается с ринга после нокаута

Доподлинно неизвестно, кому глава мирового футбола отдавал предпочтение в поединке Тунис - Украина, но в понедельник во встрече его земляков с украинцами симпатии Суркиса и Блаттера, видимо, окажутся противоположными. С этой темы специальный корреспондент "СЭ" и начал разговор с главой украинской делегации.



Хорошо ли для Украины, что в 1/8 финала она сыграет с соотечественниками Блаттера?



Не думаю, что это имеет какое-то значение. Ведь не президент ФИФА и не руководители национальных ассоциаций решают исход матчей. И то, что мы в Кельне будем болеть за разные команды, не уменьшит уважения между мной и Блаттером. Мы останемся коллегами, совместно работающими на то, чтобы футбол оставался игрой, которая объединяет людей разных народов и конфессий, возрастов и политических взглядов.



Сборная Украины первой из постсоветских стран пробилась в плей-офф на чемпионате мира. Даже сборной СССР это удавалось в последний раз 20 лет назад. Нет ли у вас ощущения, что, независимо от исхода 1/8 финала, команда уже добилась значительного результата?





Как аппетит приходит во время еды, так и во время игры приходит желание поднимать планку на новую высоту. И я не могу согласиться с теми, кто полагает, что само по себе участие в мировом первенстве, а теперь уже и выход из группы можно считать подвигом для нашей сборной. Особенно огорчает меня, что подобные мысли закрались сегодня в головы не только экспертов, во множестве обсуждающих наши поединки в Германии, но и самих футболистов. А мнение о самодостаточности достигнутого результата лишь отдаляет нас от цели - выхода в четвертьфинал.



Вас не смущает, что команда завершила групповой турнир посредственной игрой с Тунисом, во главе которой слишком явно стоял результат?





Не убежден, что наши болельщики, если бы им предоставили выбор, предпочли бы эффектность поединка с тунисцами продлению нашего пребывания в Германии. Может быть, подсознательно игроки держали в уме возможность ничейного исхода. Даже получив численное преимущество, они не стали выглядеть убедительнее - напротив, пребывали в нервном напряжении. Если же говорить об отсутствии в игре ярких красок... Скажу так: не всякий боксер поднимается с ринга после нокаута. Мы же оказались после разгрома от Испании в таком тяжелейшем состоянии, из которого редко выходят. Горжусь сборной Украины, сумевшей прийти в себя, сплотиться вокруг общей идеи и выполнить первую из поставленных на чемпионате задач. Рад, что мы не разочаровали своих болельщиков, которые, как оказалось, есть у нас во всех уголках не только бывшего Союза, но и во многих странах Восточной Европы.



Было видно, как тяжело вы переживали поражение от Испании. Состоялся ли тогда какой-то серьезный разговор с игроками и тренерским штабом?





В команде и без моей подсказки почувствовали, чего ждут от футболистов в двух следующих играх. Разговор тем не менее у нас состоялся - прямой, жесткий, никто выражений не выбирал. В конце концов, все 23 игрока, приехавших на чемпионат мира, - не кисейные барышни, а мужчины, привычные к беседам без экивоков. Вопросы мы обсудили не только стратегические, но и психологические - ведь не могла же в конце концов испариться за три недели благоприятная атмосфера, становившаяся залогом всех наших побед!



Могли ли вы предположить, что победа над вторым соперником на чемпионате будет столь убедительной?





Спрогнозировать выигрыш у аравийцев в четыре мяча было настолько же сложно, как предсказать проигрыш в четыре мяча от испанцев. Но работа, которую мы провели за дни, разделявшие две первые встречи, давала основания для оптимизма. Саудовской Аравии мы могли забить и семь, и восемь мячей. Впрочем, победа с любым счетом приносит три очка - и это главное.



Были ли в трех проведенных матчах игроки, которым вы выставили бы наивысший балл - если не за игру, то за характер?





Мне бы не хотелось кого-то выделять. Оценку футболистам помимо тренера может дать только публика - в рамках своего понимания футбола. Мне кажется, по-настоящему понять то, что сделала наша команда для укрепления международного авторитета страны, мы сможем только со временем.



Скамейка в команде Блохина была изначально довольно короткой, а травмы и предупреждения усложнили ситуацию до крайности - особенно в обороне.



Команде приходилось решать кадровые проблемы и прежде - в отборочном цикле, например. И ничего, справлялись. Мне импонирует позиция Блохина, который не впадал в панику в сложных ситуациях. И находил выход - порой не показывая зрелищной игры, но добиваясь результата. А если учесть, что в каждом из трех матчей украинская сборная играла no-разному, не сомневаюсь, что и швейцарцам команда преподнесет тактический сюрприз.



А согласны ли вы с теми, кто убежден, что на игру Шевченко психологически повлиял его переход из "Милана" в "Челси"?





Не вижу резона обсуждать сейчас психологию капитана. К чемпионату мира он не мог подойти в оптимальной форме из-за полученной накануне чемпионата травмы. Но в какой бы форме Шевченко ни вышел на поле, всегда возникнет момент, в котором он либо поможет забить партнеру, либо сам решит исход поединка в пользу команды. Мне кажется, это хорошо, что он разобрался с трансферными проблемами до мирового первенства: теперь ему не придется думать о посторонних вещах.



Стала ли для вас откровением уверенная игра Калиниченко с Саудовской Аравией?





В этом матче он действительно выглядел впечатляюще. Но я не склонен оценивать команды и игроков по одному поединку, ведь все познается в сравнении. Скажем, в матче с Тунисом Калиниченко выглядел уже не так ярко. Впрочем, не отличалась подобной игрой и вся команда. Однако в понедельник нам предстоит матч, в котором играть с оглядкой на ничью не придется. Значит, у всех игроков будет еще одна возможность подтвердить не только бойцовские качества, но и блеснуть яркой игрой. Считаю, что в сборной Украины каждый футболист способен проявить себя с самой лучшей стороны. Не возражал бы, чтобы после Калиниченко и Тимощука героями матчей тоже становились наши игроки.



Десятки тысяч украинских болельщиков на трибунах немецких стадионов активно поддерживают свою команду. Знаю, что Федерация футбола Украины сделала все возможное для того, чтобы вокруг сборной была создана благоприятная атмосфера. А это, не правда ли, тоже благотворно влияет на достижение нужного результата?





Все, что делается в эти дни в нашем украинском доме на территории Германии, направлено для лучшего выступления сборной. У всех нас - членов сборной, функционеров, болельщиков - общая цель, объединяющая в эти дни всю страну. Уверен, что трибуны, с помощью федерации окрашенные в сине-желтые тона, тоже влияют на настрой футболистов. Экипировка болельщиков, организация концертов с участием звезд эстрады, возможность посетить открытые тренировки сборной, пообщаться с тренерами и спортсменами - все это в поддержку сборной. При этом мы понимаем, какой груз ответственности лег на Блохина и его команду. Благодарны за то, что они уже сделали. Но, как все болельщики мира, хотели бы продолжения

