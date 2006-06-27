ЧМ-2006. Украина продолжает победное шествие!

На этот матч были осторожны в прогнозах даже самые завзятые оптимисты. Прежде всего, потому, что главная цель – выйти в 1/8 финала – была уже достигнута, а все последующее воспринималось как нечто маловероятное. Тем паче, что команда Швейцарии на этом чемпионате удивила многих и заслуженно снискала славу «непробиваемой». А тут еще такой, как казалось многим, немаловажный фактор, что глава ФИФА Блаттер – швейцарец. Поэтому, еще до игры все вокруг только и твердили, что о моральном преимуществе соперника украинской команды…







Первый тайм







Минут десять с начала игры команды, что называется, проводили разведку боем. Не сказать, что темп был высоким. Первыми «взорвались» швейцарцы – опасно атаковал их форвард Хакан Якин. Затем с фланга попытался угрожать Деген, но «расшибся» о преграду в лице Калиниченко. Теперь настал черед контр-выпада украинцев. Воронин «подбирается» слева и навешивает в штрафную швейцарцев. Цубербюлер спокойно забирает мяч. Тоже не лыком шит.







А спустя несколько минут швейцарцы имели реальную возможность «распечатать» ворота Шовковского. Но тот – в красивом прыжке – отбивает мяч на угловой.







Следующий же момент заставил трепетать, без сомнения, всю Украину… Шевченко в штрафной швейцарцев подставляет ногу – мяч рикошетом от газона «врубается» в перекладину. Но тут же следует контратака и пережить крайне неприятный момент теперь пришлось Шовковскому. Удар швейцарского форварда сотряс штангу.







В процессе всего тайма команды поочередно «прессовали» друг друга, порой грубовато. И тем, и другим удалось создать еще несколько острых ситуаций. Хитрая комбинация с участием Гусева, Шевченко и Калиниченко опять таки сильно подорвала уверенность в себе голкипера Цубербюлера – мяч снова просвистел над перекладиной. Если выделять кого-либо из игроков украинской команды, то, пожалуй, больше других в первой половине игры заметен был Гусев. Редкая атака обходилась без него. К сожалению, не удалось избежать симптомов старой и, наверное, неизлечимой нашей болезни – слишком уж неточны были передачи. Отсюда и масса потерь мяча.







Тем временем, у швейцарцев – замена. Выходит Грихтинг. Ввод свежих сил наши ребята вскоре ощутили на себе… Ворота спас Шовковский, по-яшински – кулаком – отбивший мяч за пределы штрафной площади. Отдадим должное и украинцам – в долгу не остаются. Воронин через все поле совершает рейд, пасует Несмачному… Швейцарцам удалось его остановить только фолом. Штрафной пробивает Калиниченко, но… продолжения не будет. Звучит свисток мексиканского судьи Арчундии. Команды уходят на перерыв.







Второй тайм







В принципе, по своему характеру, вторая половина игры ничем не отличалась от первой. Образно говоря, сравнить игру можно было бы с поединком равных по силам боксеров. Удар – уход в защиту, еще выпад – снова уход. Якин мощно пробивает… Гусин подставляет себя под мяч. Через минуту уже Воронин проверил на прочность швейцарского голкипера. Шевченко сбивают рядом со штрафной, и это словно послужило сигналом к началу более жесткой игры. Пошла череда штрафных ударов. Барнета прямой ногой сносит Ващука и «удостаивается» желтой карточки.







Тренер швейцарцев для усиления атаки выпускает на поле «тяжелую артиллерию». Действительно, Марко Штреллер – настоящий исполин, способный навести страху на кого угодно – рост под два метра. Вскоре и в украинской команде происходит замена. Калиниченко уступил место Ротаню. На рисунке игры, в общем-то, эти «рокировки» никак не сказались. Так, при нулях на табло второй тайм и закончился. Короткий отдых и впереди – еще полчаса овер-тайма.







Овер-тайм







Человеческие силы небеспредельны. Отыграв полный матч, футболисты команд-соперниц выглядели донельзя изможденными. Оставалось только дивиться их мужеству и воле. Ведь находили в себе силы не только на «удержание» мяча, а и на острые атаки. Хотя не обошлось и без подкрепления. Сначала Ребров выходит вместо Воробея, а затем Воронина меняет Милевский. И ой как не зря! С появлением на поле лучшего игрока украинской «молодежки» команда будто ожила. Едва оказавшись в игре, Милевский вынудил противника нарушить правила - штрафной. Потом в одиночку совершил рейд по правому флангу – заработал угловой. Вскоре связка Шевченко – Милевский – Ребров «побаловала» болельщиков отличной комбинацией, только чудом не завершившейся взятием ворот.







Но швейцарцы – не тот противник, который позволяет себя безнаказанно «бить». Гигант Штреллер ворвался в «вотчину» Шовковского и был «уложен» на травку украинскими защитниками. Сердце екнуло! Все – сейчас судья назначит 11-метровый. Но Арчундия посчитал, что отбор мяча был проведен без нарушений правил. В оставшиеся пять минут овер-тайма ощущалось, что команды постепенно свыкаются с неизбежностью «футбольной лотереи» - серии послематчевых пенальти. Поэтому из кожи вон не лезли – видимо, берегли силы. Арбитр дает сигнал об окончании дополнительного мини-матча. Еще несколько минут уходят на назначение участников дуэли с вратарями.











Победа







Наступил решающий и самый драматический момент. Здесь так: пан или пропал. Малейшая ошибка одного из игроков – и вся команда в пролете. Первыми бьют украинцы...







К мячу подходит Шевченко, разбегается… Удар – голкипер угадывает направление и хватает мяч мертво. Да, похоже, можно укладывать чемоданы. Ну, ничего, утешимся тем, что вышли в 1/8 и достойно сыграли.







Тем временем, пришел черед швейцарского игрока пробивать пенальти. Первым доверили это сделать Марко Штреллеру. Бьет – и… Шовковский берет мяч! Снова появилась надежда.







А еще через мгновение она выросла до внушительных размеров. Дебютант мирового первенства Милевский вонзает мяч в сетку ворот! Первый гол в этом матче!







Похоже, Фортуна прониклась к Украине глубокой любовью. Гроза вратарей Барнета оставляет ворота Шовковского в неприкосновенности – угодил в перекладину.







Зато Ребров не оставил Цубербюлеру никаких шансов – 2:0!







Отомстить за товарищей выходит Кабанас. И вновь Шовковский оказывается на высоте! Еще немного поднажать… Остается забить всего-навсего один гол.







И с этой задачей блестяще справляется Гусев. Победа! Украина – в четвертьфинале чемпионата мира!







Что ж, превзошли самих себя. Сделали больше, чем обещали. Пожалуй, Олег Блохин уже может смело «сверлить» на пиджаке дырочку для награды. Что касается игроков, хорошие денежные бонусы им уже уготовлены. Григорий Суркис - буквально день тому назад - заявлял, что повысил «ставку» за победу над Швейцарией. Кто знает, может быть, в определенной степени это свою роль сыграло?



Кстати, не за горами уже и 30 июня - матч с Италией. Может и ее "завалим"? А почему бы и нет? Тем более, что кое-кто в сборной Украины знает особенности итальянского футбола как никто другой...

