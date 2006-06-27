О футболе без фанатизма

…В пламенных чувствах к футболу замечен не был (только ленивый не писал, что он предпочитает пчел). Поэтому многие политоппоненты бросились именно в этом искать причины неудачных выступлений наших клубов, да и национальной команды, за последние год-полтора. Первым делом вспоминали 70-е и 80-е годы. Вот, дескать, Щербицкий поддерживал футболистов и результаты были – на зависть. И европейскими Кубками владели, и «серебром» континентального первенства, и настоящую игру показывали на мундиалях (да простят меня за употребление этого новомодного, хотя и не очень благозвучного, словечка).







И игроки были мирового уровня. Сабо, Блохин, Буряк, Заваров, Беланов… Всех не перечислить. А главное, все свои – из Украины. Мало того, еще и пол-Союза кадрами обеспечивали. Причем играли, мол, не за деньги, а за честь страны. О заработках в зарубежных клубах тогда и не мечтали. А теперь что делается!







Реноме Президента как лучшего друга украинских спортсменов спасли:







- во многом неожиданный выход футбольной сборной во второй тур Чемпионата мира







- и уж совсем неожиданный прорыв в четвертьфинал.







Голос из «президентского лагеря». Вот вам наш достойный «ответ Чемберлену». Разве нет повода торжествовать? Это ли не доказательство настоящей опеки спорта государством? Страна кипит эмоциями, народ в восторге и счастлив. Три победы подряд на чемпионате мира! Как мы всех сделали! Стало быть, верной дорогой идем, господа!







Голос из «другого лагеря». Это называется «сделали»? Положа руку на сердце - подкатила «шара». Попасть в такую группу – удача неслыханная. Ну, Испанию трогать не будем – не по зубам. Зато Саудовскую Аравию и Тунис… Да их всерьез никто не воспринимает. Не отрицаем, эти команды в классе немножко поднялись. Но не настолько, чтобы трубить на весь свет по поводу победы над такими соперниками, и представлять ее как высочайшее достижение. Очень ханжеством отдает. Да, Швейцарию кое-как прошли. Но, опять-таки, не за счет своего класса и мастерства. Повезло с пенальти – рулетка есть рулетка. При всем уважении к нашим игрокам и тренерскому штабу.







Правда же проста и отрадна. Пока всевозможные политические силы разыгрывают друг против друга «футбольную карту», делая вид, что «живота не щадят» за отечественный спорт – по-настоящему великих результатов ожидать не стоит. Поскольку, пока на кону стоят вопросы дележа портфелей, должностей и финансов – не до футбола. Зато все активнее будут звучать сетования о снижении мастерства украинских игроков. Таким образом убеждают общественность, что без иностранных легионеров нашему футболу ну никак не обойтись. И чем их больше, тем лучше.







Подобные суждения сплошь и рядом слышны из уст политиков, спортивных функционеров, а также от людей, совмещающих обе эти «ипостаси». Нет игроков... Все выродились... То есть 15-20 лет тому назад их было валом в любом уголке страны, а теперь – нет. Один Шевченко «за себя и того парня» пиарит Украину по всему миру. Может быть, молодое поколение стало другим, и футбол его больше не интересует? Исключено. Вспомним последнее выступление нашей «молодежки» на чемпионате Европы в Португалии. Завоевать «серебро» на турнире такого уровня – дорогого стоит.







Меры по преодолению кризисной ситуации – в данном случае в футболе - у нас, как это повелось издревле, ограничиваются взаимными укорами и поиском виноватых. Хотя все это, по большому счету, мышиная возня. На самом деле, как нам кажется, источник всех «бед» кроется не в конкретных людях, а в нематериальной субстанции, именуемой «временем». Изменились социальные отношения, стали совершенно иными психология, приоритеты. Новая мораль, во главе угла которой – хотим мы этого или нет - стоят исключительно финансовые отношения, не могла не затронуть и спортивную сферу. Футбол превратился в мощный индустриальный синдикат, со всей совокупностью производственных и товарно-денежных отношений эпохи капитализма.







Большинство из тех, кто играет или будет играть в сборной, взращены и «доведены до готовности» уже в этих условиях. И мыслят они уже другими категориями. Тренировки, игры и т. д. подчинены жестким экономическим законам: купля-продажа, товар-деньги-товар… Улыбнулась удача – запустили в конвейер. А там, глядишь – уже в престижном европейском клубе. Не повезло – будешь всю жизнь тянуть лямку в родном чемпионате. Вот такая схема в грубом и упрощенном виде. И другой она не будет. Может только совершенствоваться с годами. С этим надо свыкнуться. Даже если и не хочется.



Хотя я и не принадлежу к ярым пессимистам, но рискну предположить, что если и подойдем к покорению высших футбольных вершин, то произойдет оно очень и очень не скоро. Поскольку этого можно ожидать только при наличии следующих факторов… Во-первых, когда, наконец, в стране будет заложена прочная детско-юношеская база, без которой на «взрослом спорте» можно поставить крест. Во-вторых, когда «производственный процесс» предприятия «Футбол» по всем своим характеристикам приблизится к уровню мировых стандартов. И третье: когда спорт не будет – или почти не будет - зависеть от смены «политических ветров» и Президентов.