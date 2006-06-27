ЧМ-2006. Блохину продолжает везти

Еще вчера мы были в числе шестнадцати лучших команд мира, сегодня – среди восьми! Пока что это – самая важная победа в недолгой футбольной истории нашей страны.

Первое свидание







На уровне сборных Украина и Швейцария до этого не встречались. И сразу же – чемпионат мира! В то время, как наши в первом же матче получили четыре увестистые пощечины от Испании, которую здесь числят в явных фаворитах, Швейцария неожиданно «откатала» ничейку с французами. Правда, некоторые специалисты давно уже не считают Зидана и Ко способными повторить их прошлые успехи... После этого французы сыграли еще одну ничью и, заняв второе место в группе, «нарвались» на испанцев. А Швейцария уверенно заняла первое место в группе и получила в соперники украинцев, которых, конечно же, предпочитали грозным испанцам. В прессе даже появилось сообщение, что швейцарские игроки считают Украину наиболее удобным для себя соперником…





Сборная Украины, оправившись от испанского фиаско, с каждым матчем набирала силу, игроки заиграли увереннее, осваиваясь с новой тактической расстановкой, несколько отличной от той, что приносила успех в отборочных играх чемпионата мира. Надо сказать, что нашим ребятам, учитывая незначительный международный опыт большинства из них, все-таки повезло, что Франция не заняла первого места, так как выходить против швейцарцев было намного психологически «выгоднее», чем против французов, в составе которых немало игроков мирового уровня.





Футболисты Швецарии дисциплинированны и хорошо обучены, система взаимодействий между ними отлажена до почти до автоматизма… И при этом сборная играет легко, а иногда даже изящно.







Многочисленные специалисты, лишенные возможности проникать в тренерские замыслы Блохина, сошлись во мнении, что, готовясь к встрече со Швейцарией, штаб сборной, как и в предыдущих матчах с аравийцами и тунисцами, будет настраивать своих подопечных на стартовый штурм, рассчитывая с первых же минут захватить игровую инициативу, не позволяя быстрым и техничным швейцарцам наладить игру в центре поля.





Так оно, в принципе, и получилось: играя «вторым номером», украинская сборная, укрепив оборонительные порядки и создав численное преимущество в центре поля, лишила швейцарскую группу атаки – Фрая, Барнетта, Кабаньяса и Якина – оперативного простора. Прекрасно в эти минуты сыграли Гусин, Тимощук, Шелаев и Ващук.







В основное время ни одна из команды не имела преимущества, хотя украинцы создали больше моментов для взятия ворот (особенно во втором тайме). До перерыва Андрей Шевченко ударом головой попал в перекладину, а во второй 45-минутке он же, а также Андрей Воронин и Андрей Гусин были близки к успеху.



В сборной Швейцарии самый реальный шанс открыть счет имел Александр Фрай, после удара которого со штрафного мяч попал в перекладину ворот Александра Шовковского. В дополнительное время швейцарцы старались играть в атаке активнее, но в целом команды были готовы к серии послематчевых пенальти.







Сборная Украины вышла в 1/4 финала ЧМ-2006, обыграв в серии пенальти команду Швейцарии – 3:0. Швейцарцы не реализовали ни одного из 11-метровых, наши же, после ошибки Шевченко, были точны. Героем матча по праву стал Шовковский, взявший два пенальти. Следующим соперником сборной Украины будет Италия.







Он был лучшим среди победителей







Как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло»… Блохину по-прежнему продолжает везти! Но каким-то особенным способом: оказавшись без дисквалифицированного Ващука, Олег Владимирович решил попробовать в роли центрального защитника Свидерского, который планировался в подмену на правый край обороны и тот неожиданно для всех справился с заданием… И команда «полетела»! Но после Саудовской Аравии «выпали» Езерский и Гусин – пришлось снова перестраиваться. И снова победили!







На плей-офф перед тренером встали новые задачи: по-прежнему нет Езерского, притершиеся было друг к другу Русол и Свидерские схлопотали по две желтые и отправились на трибуну… Оставалось вернуть в состав «отдохнувшего» Ващука и попробовать рядом с ним Гусина. Благо швейцарцы играют с одним нападающим и Андрей вполне может его прикрыть – пусть даже им будет Фрай. Проба удалась!







А теперь небольшое авторское отступление. Гусина еще в киевском «Динамо» безуспешно «сватали» на роль «второго центра», а он считал, что пока еще молод играть в обороне. И только в «Крыльях Советов» Андрея сумели уговорить попробоваться в этой роли…







Те, кто давно следит за его творческим путем, знает, что Гусин начинал свой путь в Большом футболе центральным нападающим и было это во львовских «Карпатах»… Именно как нападающий он пробовался и в первой сборной Украины, которой руководил Олег Базилевич. Став игроком киевского «Динамо», Андрей, так и не сумев закрепиться в линии атаки, был отдан в аренду в ЦСКА, где безуспешно продолжал «совершенствоваться» в той же роли. И только Лобановский сумел разглядеть в неудачливом голеадоре задатки талантливого полузащитника, и вскоре Гусин стал игроком стартового состава национальной сборной. На него рассчитывали и Сабо, и Лобановский, и Буряк, не мог не пригласить Андрея, в свою новую сборную и Олег Блохин. А ведь в «Динамо» к тому времени Гусина уже спровадили «на пенсию»!..







У команды два лидера: Шевченко и Блохин







Как бы стремительно не носились по своим «желобкам» Гусев и Несмачный, как бы ни пластался в подкатах Тимощук и не терзал оборону соперника Воронин, все-таки настоящим лицом команды является Шевченко. Он верен себе и, независимо от состояния привлекает к себе внимание трибун. Он в буквальном смысле слова излучает положительные эмоции, ему веришь, им восхищаешься. Он – бесспорный лидер. Даже тогда, когда не забивает послематчевый пенальти!







Блохину сопутствует удача и он умеет с ней обращаться. Приняв команду, и по одному ему известной причине, замахнувшись на доселе невиданное, Блохин удивительнейшим образом добился своего! Главный его успех состоит в том, что он сумел в буквальном смысле этого слова «слепить» команду. И вот сборная – в плей-офф чемпионата мира...







На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Украины выглядел на удивленние расстерянным: «Даже не знаю, что и сказать. Не думаю, что кто-то действительно в нас верил. Многие уже давно списали нас со счетов… Сегодня мы доказали, что умеем играть в футбол. И хоть мы совершили немало глупых ошибок, каждая из готорых могла обернуться голом, я на седьмом небе от счастья!».







Для многих было удивительно, что такой уверенный в себе человек после окончания дополнительного времени ушел в раздевалку, не став смотреть на пенальти… «Эти 120 минут оказались слишком тяжелыми для моих нервов. Я сказал ребятам, чтобы они сами решали, кому бить...»





И снова о судьях







Когда-то футбол частенько сравнивали с шахматами. Имеется в виду, очевидно, что шахматными фигурками, расставляя их на черно-белых полях, твердой рукой руководит гроссмейстер. И где-то там, на краю сцены, бдят судьи с ассистентами… Главные действующие лица здесь – шахматисты. Казалось бы, то же самое должно происходить и на футбольном поле, где главенствовать должны фигурки-игроки и гроссмейстеры-тренеры. Однако в последнее время на первые роли выходят судьи. И нынешний чемпионат мира – этому яркое подтверждение. Весь мир, вместо того, чтобы восхищаться хитроумными комбинациями, филигранными финтами и красивыми голами – взахлеб обсуждает судейские ошибки…







Нынешний чемпионат в этом плане показателен. Сначала Украину «обидел» щвейцарец Массимо Бузакка и, слава Богу, что это случилось в матче с Испанией, результат которого был предопределен. Зато потом повезло: матч с Саудовской Аравией безошибочно «отсудил» англичанин Грем Пол, Тунис – не менее успешно реферировал парагваец Карлос Амарилья. И вот новое «знакомство» – Бенито Арчундия из Мексики... Давно уже мы не видели такого интеллигентного арбитража! Арбитр хорошо читал игру и старался не разжигать страстей: единственная желтая карточка в матче была предъявлена лишь во втором тайме, когда Кабанес снес Несмачного…







Наверное, в этом виноваты все-таки судьи, если, несмотря на их ежесекундные свистки, остановки игры и щедрые штрафы, футболисты, забыв о профессионализме, бросаются друг на друга, словно кровожадные гладиаторы.







По всем канонам судья должен быть «за кадром»!.. Однако арбитры «тянут одеяло на себя» – им хочется быть героями-любовниками. Постоянно пребывать в центре всеобщего внимания… Но взаимной любви не получается.







После матча







Андрей Шевченко: «Мы отдали очень много сил и рады победе, которую посвящаем всему украинскому народу. К сожалению у нас нет звезд, но мы сражаемся на поле изо всех сил. Мы играем сердцем».



Андрей Воронин: «Это был особенный матч для меня – ведь я играл в Кёльне.



Выход в четвертьфинал – отличный повод для нашей общей радости – для команды и всей Украины. Многие из тех, кто раньше не интересовался футболом, сейчас захвачены чемпионатом мира. Пусть наш стиль не очень нравится зрителям, но мы сделали все, чтобы попасть в восьмерку лучших команд мира».



Людовик Маньин: «Очень обидно проигрывать таким образом… Но это футбол, в котором не всегда побеждает сильнейший. В любом случае, мы достигли многого и я уверен, вся Швейцария нами гордится».



Паскаль Цубербюлер: «Невероятно обидно вылететь из турнира, не пропустив при этом ни одного мяча. Украина всю игру отсиживалась в защите. Очень трудно играть, когда твой соперник постоянно обороняется».



Патрик Мюллер: «У нас были отличные моменты, но сборная Украины здорово играла в обороне. Что касается серии пенальти, то это всего лишь лотерея. Кто оказывается удачливее, тот и побеждает».





Главный тренер сборной Швейцарии Куби Кун: «Мы хотели доказать всему миру, что наша молодая команда крепко стоит на ногах и нам это удалось. Правда, для выхода в следующий этап нам не хватило всего одного гола. За свою карьеру я пережил немало огорчений. Придётся смириться и с этим поражением. Во всём виноваты нервы. Утром мы тренировали пенальти и никто не промахивался!.. Наш вратарь не мог взять ни одного удара с «точки». А тут такое...».





По-моему, в высказываниях швейцарских футболистов сквозит досада за поражение. Обе команды придерживались практически одинаковой тактики, а в таком случае очень трудно играть «с самим собой»… Команды имели равное количество голевых моментов и, убедившись, что излишний риск может обернуться катастрофой, решили не искушать судьбу и свести матч к ничьей.



А там пусть победит более «фартовый». Недаром швейцарцы тренировали пенальти! Однако Александр Шовковский оказался удачливее Паскаля Цубербюлера.







А теперь – трепещи Италия!..

