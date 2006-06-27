120-й Уимблдон взял старт

Конечно, нынешний Уимблдон находится в тени проходящего сейчас чемпионата мира по футболу в Германии, но на самом деле не весь мир болеет футбольной лихорадкой. Часть заразилась и теннисной.

Немного истории

Первый в истории Уимблдон стартовал 1 июля 1877 года. Тогда в турнире приняли участие только мужчины. Среди 22 участников сильнейшим оказался Спенсер Гор. Женщины начали принимать участие в одиночных соревнованиях с 1884 года, а победительницей турнира стала Мод Уодсон. Лишь в 1900 году к участию в Уимблдоне допустили иностранцев, а турнир приобрел статус международного.

В 1905 году американка Мэй Саттон стал первой в истории небританской чемпионкой Уимблдона. Правда, до 1968 года на турнире принимали участие любители, но затем организаторы приняли решение пригласить на турнир профессионалов. Именно с того времени Уимблдон получил статус сильнейшего турнира в мире.

Казалось бы, сколько лет прошло после окончания первого турнира, но британцы свято соблюдают традиции – до сих пор теннисисты играют на травяных кортах в белой форме, до сих пор зрители ежегодно съедают по 27 тонн клубники со сливками, и до сих пор организаторы "сеют" игроков, не обращая особого внимания на их положение в рейтинге.

Примечательно, что остальные турниры "Большого шлема" – US Open, Roland Garros, Australian Open – все считаются открытыми чемпионатами: чемпионат США, чемпионат Австралии, чемпионат Франции. Уимблдон же никогда и никто не называл открытым чемпионатом Великобритании, а только по названию местечка в предместье Лондона – и никак иначе. Сила традиции.

Особая гордость Уимблдона – травяные корты. Как писала в своих воспоминаниях об этом турнире сильнейшая теннисистка СССР 70-х годов Ольга Морозова, "корты Уимблдона идеальные. Их вычищают, подстригают, чуть ли не пылесосят, в общем, следят за ними куда внимательнее, чем за ковром в собственной гостиной".

Играть на траве гораздо сложнее, чем на любом другом покрытии, поскольку здесь многое зависит от мельчайших нюансов. Например, от того, свежая трава или уже поникшая, в центр корта попадает мяч или ближе к боковой части. Мяч на траве скачет не только очень быстро, но и очень низко, работа ног отличается от той, которую требуют хард или грунт. Главные факторы победы на траве – сильная подача, отличная игра с лета и как можно более качественный прием.

Особенностью Уимблдона является еще и то, что травяной сезон, венцом которого является этот турнир, длится всего один месяц. Фактически, спортсменам приходится за одну неделю привыкать к травяным кортам, тогда как перед остальными турнирами "Большого шлема" проводится масса менее престижных турниров на том же покрытии.

Чемпионы Уимблдона в теннисе сравнимы с победителями Гран-при Монако в "Формуле-1". Побеждают только избранные, ведь трава Уимблдона ошибок не прощает.

Фавориты и россияне

На нынешнем Уимблдоне принимают участие 20 российских теннисистов, но ни один из них – даже Мария Шарапова – не считается фаворитом турнира. Хотя шансы пройти далеко есть у многих. В первую очередь, у той же Шараповой, которая уже побеждала на Уимблдоне в 2004 году в 17 лет. Перед стартом Уимблдона Шарапова пообещала, что особых чудес от нее ждать не стоит, поскольку ее физическая форма далека от идеальной.

Неплохую форму к травяному сезону набрала Анастасия Мыскина, которая дошла до финала крупного турнира в Истборне. Сама Мыскина, несмотря на поражение, заявила, что чувствует в себе силы сыграть на Уимблдоне очень хорошо. В прошлом году Анастасия дошла до четвертьфинала.

Правда, уже во втором круге соперницей чемпионки Франции 2004 года может стать прошлогодняя победительница Уимблдона Винус Уильямс. Американка сейчас не в лучшей форме, но перед прошлым турниром тоже никто не верил в ее победу. Она умеет удивительным образом сосредотачиваться именно на тех турнирах, где сама рассчитывает на успешное выступление. Плюс ко всему, с 2000 года Винус трижды выигрывала Уимблдон и еще дважды была в финале.

Уверенно играет на траве и Светлана Кузнецова, которая вообще является универсальной теннисисткой, способной побеждать на любых покрытиях. Способны удачно сыграть Елена Дементьева и Динара Сафина, но обеим не хватает "чемпионского духа", который позволяет выигрывать даже в проигрышной ситуации. Возможно, могла бы пройти далеко и набравшая хорошую форму Вера Звонарева, выигравшая "шараповский" турнир в Бирмингеме, но ей уже в первом круге предстоит сыграть с бельгийкой Ким Клейстерс.

По большому счету, лидеры российского женского тенниса имеют шансы, ничуть не уступающие шансам той же Клейстерс, француженки Амели Моресмо, чешки Николь Вайдисовой, швейцарки Мартины Хингис. Пожалуй, выделяется только Энен-Арденн, но и она на траве не выглядит тем непобедимым монстром, каким она выглядела на парижском грунте.

Вот у мужчин, кажется, все предельно ясно. Есть один безоговорочный фаворит – трехкратный победитель Уимблдона швейцарец Роже Федерер – и есть все остальные. Букмекеры верят в то, что конкуренцию ему могут составить американец Энди Роддик и австралиец Ллейтон Хьюитт. Верит в собственные силы король грунта Рафаэль Надаль, который хочет опровергнуть утверждение о том, что он – узкопрофильный теннисист, способный побеждать только на грунте.

Не стоит сбрасывать со счетов хорватов Ивана Любичича и Марио Анчича, которые в нынешнем году стабильно доходят либо до финалов, либо до полуфиналов крупнейших турниров. Очень сильно выглядит в игре на траве победитель итогового турнира прошлого сезона аргентинец Давид Налбандян, что, в принципе, довольно удивительно, поскольку аргентинцы и испанцы лучше всего играют на грунте и харде.

Кстати, отдавая пальму первенства Федереру, эксперты советуют вспомнить о том, что перед стартом Уимблдона швейцарец очень натужно выиграл турнир в немецком Галле. Одним из его соперников там был француз Ришар Гаске, представитель "новой французской волны", один из немногих теннисистов, которому удавалось обыгрывать Федерера. В Галле швейцарец выиграл, но с громадным трудом. Француз же на следующем турнире в Ноттингеме завоевал очередной титул. В первом круге Уимблдона жребий свел этих соперников.

А что же наши? У наших мужчин шансов на победу нет никаких. Николай Давыденко на траве играет не так остро и убедительно, как на других типах покрытий, Михаил Южный, несмотря на победу в небольшом выставочном турнире перед Уимблдоном, вряд ли способен сейчас на подвиги, а Марат Сафин не жаловал британскую траву даже в годы своего расцвета, что уж говорить о его шансах сейчас, когда его потолок – выигрыш максимум одного матча на одном турнире (во втором круге уже следует поражение). Мог бы пройти довольно далеко Дмитрий Турсунов, но у него тяжелая турнирная сетка – вполне возможно, уже во втором круге предстоит сыграть с Иваном Любичичем. Так что надеяться можно только на представительниц слабого пола.

Последний Уимблдон Агасси

Отдельно стоит сказать об американце Андре Агасси. Нынешний Уимблдон в любом случае будет его турниром, независимо от результата. 35-летний американец уже объявил, что приехал в Великобританию в качестве действующего теннисиста последний раз в карьере. В 1992 году юный тогда Агасси стал победителем турнира, "убрав" со своего пути Бориса Беккера, Джона Макинроя, Горана Иванишевича.

После открытого чемпионата США легендарный теннисист, которого уже который год мучают боли в спине, завершит карьеру. Он является одним из пятерки игроков , которым за свою карьеру удалось побеждать на всех четырех турнирах "Большого шлема". Кроме Агасси это смогли сделать Дональд Бадж, Фред Перри, Рой Эмерсон и Род Лейвер.

Не удавалось этого ни Федереру, ни Питу Сампрасу, ни Ивану Лендлу, ни Стефану Эдбергу, ни Борису Беккеру. Всегда жалко, когда уходят такие замечательные теннисисты, но время не стоит на месте. Кто знает, может быть, именно на этом Уимблдоне зажжется новая звезда, о которой еще никто не знает.