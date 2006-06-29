ЧМ-2006. Невио Скала: Я по-настоящему болел за Украину

29 июня 2006, 11:18

Итальянский тренер Невио Скала хорошо знаком нам по работе с донецким «Шахтером» и московским «Спартаком». И тот и другой клуб делегировали в сборную Украины игроков, с которыми работал итальянец.

Резонно было предположить, что он будет смотреть матч Украина - Швейцария. Дозвонившись Скале, убеждаемся, что предположение оправдалось…

- Был уверен, что вы смотрели матч украинцев против Швейцарии. Я не ошибся?
- Нисколько. Причем не просто смотрел его у себя дома, а по-настоящему болел за Украину. Жене даже пришлось временами меня одергивать. Но ничего не мог с собой поделать. Очень рад, что Украина победила и вышла в четвертьфинал. Признаться, перед стартом турнира не ожидал, что команда Блохина заберется так далеко, но ее успех выглядит абсолютно заслуженным.
- Какова, по-вашему, роль тренера в этом успехе?
- Она, безусловно, велика. Блохин проделал очень качественную работу, и ее результаты видны всему футбольному миру. Украина выглядит организованной и сбалансированной командой, а в обороне и вовсе напоминает Италию в лучшем варианте. Уверенно выглядят центральные защитники, ну а фланговые игроки Гусев и Несмачный и вовсе временами вызывают восхищение. Оба играют в современной манере, хорошо обороняются и умело атакуют.
- В стартовом составе против Швейцарии вышли два игрока "Шахтера". Как вы оцениваете действия Тимощука и Воробья?
- Когда говорю о Тимощуке, то могу ставить сплошные восклицательные знаки! Он был капитаном моего "Шахтера", и об этом футболисте у меня остались самые приятные воспоминания. Причем как в профессиональном, так и в человеческом плане. Если бы я принял сейчас какой-нибудь клуб и у меня была возможность взять к себе Тимощука - сделал бы это не раздумывая. Этот игрок достоин выступать в любом из ведущих национальных первенств. В моем понимании он, скажем, вряд ли уступает Гаттузо, да еще превосходит его в технической оснащенности. В матче со швейцарцами Тимощук допустил несколько ошибок, но не может же человек, который раз двести за матч дотронулся до мяча, вообще не ошибаться! Его большая заслуга в том, что Украина добралась до четвертьфинала.

- Ну а что скажете о Воробье?
- Против Швейцарии он провел не лучший свой матч. Воробей умеет гораздо больше, чем показал на этот раз. В том "Шахтере", с которым я работал, у него было больше возможности для маневра, чем в сборной.
Но это выбор тренера. У меня же нет никаких сомнений, что Воробей выложился полностью, недаром у него в итоге свело ногу.
- Третий ваш подопечный - Белик - остался в запасе. Как оцениваете этого форварда?
- Ему объективно трудно пробиться в стартовый состав через Шевченко и Воронина. Но уже то, что он находится в сборной, говорит о его силе.
- А как вам другой ваш бывший подопечный, но уже по "Спартаку"? На этом чемпионате мира многие высоко отзываются об игре Калиниченко, тогда как для вас это вряд ли стало сюрпризом, верно?
- Максим Калиниченко играл у меня в основном составе. Это один из самых квалифицированных игроков московского "Спартака". Он одинаково хорош как справа, так и слева, способен также эффективно играть на позиции "под нападающими". У него прекрасный удар, хорошая скорость. Словом, талантливый футболист, которому разве что не хватает стабильности. Если бы Калиниченко всегда играл в полную силу, отрабатывал до конца, то его действия были бы еще привлекательнее для болельщиков и наблюдателей.

- На чемпионате присутствовал еще один ваш бывший подопечный - чех Йиранек. Что можете сказать о нем?
- В Германии он не играл, ну а Чехия слишком рано покинула чемпионат. Так что Йиранеку, которого приобретали при мне, не удалось показать себя. Считаю его сильным защитником, который способен выполнять большой объем работы.
- В Донецке и в Москве вашим вратарем был поляк Ковалевски, о котором вы, помнится, отзывались с уважением. Как отнеслись к тому, что его не взяли на чемпионат мира?
- Не знаю, чем руководствовались тренеры сборной Польши. А сам я давно не видел этого голкипера в игре, так что вряд ли имею право делать какие-то выводы.
- Раз уж мы коснулись сборной Польши, то насколько достоверны слухи о том, что вы можете возглавить эту команду?
- Скажем так: я не прочь поработать с европейской национальной сборной. У меня есть сейчас ряд предложений, в том числе от Польши. Решение о том, что делать дальше, приму после чемпионата мира.
- Можно ли сказать так: Скала возглавит сборную Польши и тогда Ковалевски непременно будет в ней вратарем номер один?
- В стартовом составе играют те, кто сильнее на конкретный момент. В футбол играют не имена, а люди. Повторяю, что давно не видел Ковалевски в деле. Да и в сборной Польши по состоянию на сегодняшний день не работаю, поэтому давайте не будем рассуждать о том, чего нет. Ну а то, что Ковалевски - хороший вратарь, так это ни для кого не секрет. Тем более для меня.

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