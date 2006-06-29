ЧМ-2006. От Украины ждут сенсации

Одно дело, заставив стол прохладительными напитками всемирно известной пивной фирмы, смотреть футбол по телевизору, и совсем иное – работать специальным корреспондентом непосредственно на месте событий... И, не отрываясь от происходящего на поле, строчить оперативный материал в редакцию, и по несколько раз в сутки выходить в эфир…







И я снова решил обратиться за «свежачком» к коллегам по московской редакции «Радио «Свобода» Валерию и Олегу Винокуровым. Тем более, что чемпионаты мира они практически не пропускают – опыт непревзойденный…







Вы видели уже немало интереснейших матчей – голова не кружится? Есть что-нибудь, объединяющее встречу Германии с Коста-Рикой и, например, Испании с Украиной или Бразилия-Австралия с Австралия-Италия?..







Самое главное требование, которое предъявляется к любой сборной в преддверии каждого крупного турнира, – предъявить свою, четко поставленную игру. Выражение «своя игра» используется в оценке той или иной команды, пожалуй, чаще, чем какое-либо другое. Чемпионат мира вступает в решающую стадию, а мы по-прежнему ждем от традиционных лидеров, когда же они, наконец, начнут показывать ту самую «свою игру», на которую способны, и которая, как надеются их поклонники, сможет принести им успех. Именно наличие «своей игры» является пусть и не стопроцентной гарантией успеха, но, по крайней мере, его необходимой составляющей.





А, как, по-вашему, у сборной Украины есть «своя игра»?







Бывают случаи, когда от «своей игры» можно и отказаться. Именно так и поступила сборная Украины, представшая в матче со Швейцарией в совершенно новом, незнакомом прежде виде.







На групповом этапе команда Олега Блохина, казалось бы, продолжала, и не без успеха, проповедовать столь успешно опробованный в отборочном турнире набор тактик. Не проявляя ни малейшего желания бороться за контроль над мячом и территорией, украинская сборная играла строго от обороны, уповая на редкие контратаки в исполнении своих лучших мастеров – Шевченко и Воронина. Эта незамысловатая тактика сработала в одной из самых, без всяких оговорок, сложных отборочных групп, где соперниками украинцев были испанцы, датчане, турки и греки. Чем не «группа смерти»!







И здесь, в Германии, именно эта тактика обеспечила сборной Украины выход из группы. Матч с Испанией такая тактика сработать не могла, зато в борьбе с куда менее искушенными Саудовской Аравией и Тунисом принесла ожидаемые плоды.







Думаю, матч с Испанией стоит в этой истории особняком: создается впечатление, что, сообразив, что взять испанцев испытанным способом не удастся, украинцы «отдали игру».







По этому поводу можно спорить… Но мы о другом. Казалось бы, и в матче со Швейцарией мы могли ожидать чего-то похожего на игры с аравийцами и тунисцами. Но к полному удивлению и восхищению специалистов сборная Украины преобразилась: уже стартовый состав, в котором нашлось место большой группе склонных к созидательным действиям в атаке игроков, показал, что Олег Блохин рассчитывает добиться выхода в четвертьфинал за счет совсем иной игры. И по ходу матча тренер делал замены, направленные исключительно на усиление атакующих действий, одного за другим выпуская на поле созидателей – Реброва, Ротаня, Милевского.







Но победы украинцам добиться не удалось, да и ударов по воротам Цубербюллера они нанесли ничтожно мало – всего-то два за 120 минут...







Но согласитесь, хоть у ворот Шовковского опасные моменты возникали чаще, однако игру-то по большей части вели украинцы! Именно поэтому исход послематчевой серии пенальти никого из сторонних наблюдателей, да и зрителей, не разочаровал. Было заметно, что у швейцарцев к концу матча закончились внутренние ресурсы и они были не прочь закончить игру вничью.







Победила команда, игравшая на протяжении всего матча лучше, и, значит, справедливость восторжествовала. Швейцарии пришлось отправиться домой, утешаясь установлением удивительного рекорда: мало того, что команда покинула турнир непобежденной (такое случалось и раньше), но она к тому же не пропустила здесь ни одного мяча.







Интересно, есть ли у Блохина какие-нибудь задумки на четвертьфинал?







Ах, если бы теперь, глядя на положительный пример Украины, нашла в себе силы отказаться от своей игры Италия – вот была бы сенсация! Конечно, это возможно при условии, что украинцы не вернутся к прежнему, пассивному футболу. Положа руку на сердце, можно надеяться, что есть небольшая надежда на то, что Блохин и его подопечные захотят развить успех, достигнутый в игре со Швейцарией.







Но у Италии такой опыт и такой набор исполнителей, что им совсем не обязательно иметь «свою игру»…







Увы, пытаясь вспомнить, когда в последний раз на мировых первенствах «скуадра адзурра» демонстрировала яркую игру в атаке, мы должны будем вернуться в далекий 1994 год. С тех пор, вот уже на третьем мировом форуме Италия являет нам такую «свою игру», от которой даже ее болельщиков берет уныние. И, судя по всему, команда и не думает отказываться от своего деструктивного футбола.







Ждем украинской сенсации!