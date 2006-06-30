ЧМ-2006: Сегодня Украина идет на очередной подвиг

Среди восьми четвертьфиналистов лишь Португалия и Украина не выигрывали когда-либо звание чемпиона мира. Это огромная честь для нашей команды.

Не хлебом единым…







Наверное, было бы смело утверждать, что наша страна живет одним лишь футболом. По-прежнему, включая утром телевизор, в ожидании услышать последнюю новость из Германии, мы поневоле вслушиваемся в очередное сообщение с «полей политических баталий»… Трудно остаться безучастным в ожидании «пакетного голосования» в Верховной Раде? А разве можно равнодушно взирать на разбухающие на глазах аппетиты коммунхоза? Я уже не говорю о том, что все дальше «уплывают» от «пересічного» украинца дешевые когда-то отечественные курорты… Слава Богу и Его Величеству Футболу, что самый жаркий за последние годы июнь мы без угрызения совести проводим дома, возле «телеящика»!







Футболом «переймаються по всіх усюдах»: в транспорте и на базарах, в «курилках» и ресторанах, в офисах, пабах и кафе, на кухнях и… в спальнях. Настало благословенное время, когда телесериалы и «мыльные оперы» уступили футбольным репортажам! А наши боевые подруги с легкостью манипулируют сложными орфографическим конструкциями типа: «чистый прессинг», «вне игры», «стандарт», «игра «вторым номером»…











Свобода слова







После испанской «увертюры» штаб сборной Украины привычно попытался «перекрыть кислород» средствам массовой информации: земляков, которые «переймалися» небылицами о страдающих бессоницей лягушках, просто-напросто собирались игнорировать, а вот для шокированных иностранцев придумали вариант поизящнее – возникли трудности с переводом…







И все же «свобода слова» восторжествовала, стоило нашим отыграться на Саудовской Аравии – четыре «сухих» мяча вмиг развязали языки… Добавил оптимизма и пенальти в игре с Тунисом – Украину зауважали даже судьи!.. Обет молчания был снят – заговорили даже те, кто до этого запивал «оболонское» словами-паразитами типа: «как бы», «блин» и… «типа».







Ну, а когда перед «странной» командой Олега Блохина не устояла и сборная «банкиров», «часовщиков» и «сыроваров», о перспективах украинского футбола заговорили буквально все. Включая скромничавших до этого специалистов из телефутбольного ток-шоу... Как говорится: «Футболіємо разом!»







Так что, когда за пару дней до четвертьфинального матча со сборной Италии, Андрей Шевченко дал откровенное интервью итальянским журналистам, в котором признался, что не ожидал такого успеха от своей команды, это уже никого не удивило.





«Честно сказать, я не думал, что наша команда дойдет до четвертьфинала, – «раскрывал карты» лидер украинской сборной. – Но за последние несколько недель мы хорошо поработали, и добились большого прогресса в нашей игре.





И пусть «скуадра адзурра» считается в нашей паре фаворитом – это одна из ведущих футбольных стран в мире – но Италия должна очень постараться, чтобы победить. Мы будем биться изо всех сил, так как очень хотим отправить трехкратных чемпионов мира домой и пройти дальше».







«Наша сборная не знает своей силы!»







Не удержался и президент украинской федерации футбола Григорий Суркис. И когда Савик Шустер, «наш человек» на украинском телевидении, попросил его «приоткрыть занавес» на раздевалке сборной Украины, Григорий Михайлович не стал скрытничать. «Когда я зашел поздравить наших ребят с выходом в четвертьфинал, мне трудно было сдержать эмоции… То, что они совершили – настоящий подвиг! Как говорит Блохин: «Самая большая беда украинской сборной состоит в том, что она не знает своей силы, но, если сумеет поверить в себя, то сможет обыграть любого соперника»... Шевченко при мне обратился к команде: «Давайте обыграем сборную Италии!» Кстати, за выход в ¼ финала ребятам причитается четыре с половиной миллиона долларов. А в сумме у них уже – 8 миллионов».







«Мы ничуть не хуже Италии, которая из семи оставшихся команд – самый удобный для нас соперник» – считает и самый опытный игрок команды Сергей Ребров.







А теперь представьте себе, что еще год назад, даже при том, что кто-то верил в предсказания главного тренера, отечественные специалисты так же спокойно разбирали бы «по косточкам» достоинства и недостатки сборной Италии в качестве нашего возможного партнера!



Удивительная все-таки игра футбол.







Кому-то может показаться, что Анатолий Шепель, директор динамовской футбольной школы, льстит своему другу детства – они ведь с будущим президентом ФФУ выросли в одном дворе на окраине Киева… Но он, наверное, прав, когда считает, что нынешний успех сборной Украины ковался еще более десяти лет назад людьми, которые вкладывали в футбол не только большие деньги, но и свои души. Анатолий Николаевич так думает о Суркисе и Ахметове и ему наплевать, что расскажут по этому поводу интернетовские комментаторы.







Потому, что тот нравственный подъем, который испытывает вся страна, выходит далеко за пределы простой игры в мяч. Уверен, пройдет совсем немного времени и никого уже не надо будет заставлять учить Гимн и прикладывать руку к сердцу во время его исполнения. Спасибо тем, кто делает украинский футбол – они всерьез объединяют Украину!







«Подъем, который испытывает наша команда, выше итальянского!»







Так считают воодушевленные неожиданным успехом украинские специалисты, «собаку съевшие» на футбольной психологии. При всем моем нежелании быть обвиненным в низком уровне патриотизма, попытаюсь возразить: итальянские футболисты выйдут на поле предельно мотивированными на победу, ни в чем не уступая в этом компоненте украинцам. Не буду спорить с теми, кто считает, что Италия тяжело «вползает» в предстоящий матч – такое наблюдается уже не один десяток лет… Предположу лишь, что итальянцы приложат максимум усилий для победы только потому, что в этом случае им удастся в значительной степени минимизировать свалившееся на итальянский футбол судебное разбирательство.







Украина уже «прыгнула выше головы» и ребята вернутся домой героями, итальянцам это еще предстоит сделать… Кому легче в такой ситуации? «Италии будет очень сложно остановить Украину!»– настаивают все те же «психологи»… Очень хотелось бы в это верить, но в такой схватке характеров, игровой конструкции, которую выстраивает Блохин, предстоит пройти серьезное испытание на прочность. Так что давайте готовиться к борьбе жесткой и даже жестокой!







Интересное наблюдение было высказано в вышеупомянутом ток-шоу: «Украинская сборная представляет собой союз опытных игроков, уже решивших свою футбольную судьбу, и молодых, которые решают ее за счет будущих контрактов. У Италии такого сочетания нет»... Вполне резонное наблюдение. Однако не стоит забывать, что наш многоопытный соперник противопоставит амбициям наших молодых игроков, за которыми якобы охотится вся Европа,



более высокую игровую культуру, дисциплину и неуемное желание победить.







Семен Альтман, по всей вероятности, отвечающий в штабе Блохина за мозговой штурм, отмечает, что в сборной Украине немало амбициозных ребят, которые могут достичь многого – осталось только подкрепить это игрой.





Вряд ли есть смысл подробно останавливаться на предполагаемых тренерских решениях: обе команды успели хорошо познакомиться друг с другом и знают, что сильными сторонами обеих является тщательно организованная и глубоко эшелонированная оборона. Далее следует группа разрушения, один-два «креативщика» и форварды – ничего нового… И одну, и другую команду, хлебом не корми, – дай поймать соперника на контратаке. Так что нам, зрителям, предстоит наблюдать, как прессинг «голубой эскадры» схлестнется с желанием «желто-голубых» создать свое численное преимущество в зоне работы с мячом… «У нас неплохое физическое состояние, – признается Альтман, – однако бездумно прессинговать мы не будем»…





Думаю, для итальянцев Блохин придумает что-нибудь необычное, как придумал для Швейцарии. Самоотдача у ребят тогда была потрясающая, а в таком состоянии можно делать чудеса. Ни одного ведь по-настоящему опасного момента у своих ворот швейцарцам создать не позволили. Вот так бы и с Италией!







«Италия – соперник «проходной», а вот с победителем матча Германия-Аргентина – как повезет!»







Это, конечно же, шутка. Но снова хочется сказать о везении: вот уже где погримасничала фортуна – Испания и сборная Голландии и удивительная Мексика, продемонстрировавшие футбол высокого уровня, запаковав чемоданы, отправились домой, а «возившая телегу» Франция и невыразительная Англия нацелились на полуфинал!.. Где-то среди этих соискателей и мы с Италией…







Интересны соображения по поводу предстоящего матча предшественника Блохина на капитанском мостике сборной. Леонид Буряк, у которого была вполне квалифицированная и конкурентоспособная команда, никак не мог добиться расположения Фортуны – не было успехов… Но дело свое он знает хорошо.







«Старая проблема нашей сборной – брак в передачах, что может свести на нет все «домашние заготовки» тренерского штаба. Плюс: эффективность атак сборной существенно снижается оттого, что форвардам приходится отходить далеко назад в поисках мяча… Если бы в сборной было хоть пару человек с хорошим пасом, можно было бы рассчитывать, что результативность форвардов возрастет. Ведь ни для кого не секрет, что Шевченко умеет забивать голы…»







Не менее интересно мнение Олега Протасова, который, прежде, чем стать известным тренером, проходил греческие «университеты» у Олега Блохина. Очевидно, что их взгляды на футбол в определенной степени сходятся…







«Мы ведь никогда не говорили, что сборная Украины – лучшая в мире. Но сейчас, уверен, наша сборная может играть на равных с любым соперником уровня Италии. Ловлю себя на мысли, что команда Блохина очень похожа на сборную Рихагеля, которая в 2004 стала чемпионом Европы: проводя невыразительные матчи, мы в состоянии при этом добиваться необходимого результата».





Сегодня Олег Блохин многим представляется едва ли не «прорабом перестройки» украинского футбола. А ведь еще вчера, с трудом усваивая его не всегда убедительные словесные конструкции, многие из нас со страхом ждали очередного провала. Казалось, что в выстроенном «вещим Олегом» «ковчеге», на котором во что бы то ни стало требуется догрести до мифического Арарата, бревна недостаточно плотно пригнаны одно к другому и через эти щели не только страшно сквозит, но и врывается волна… Того и гляди, прозвучит: «Спасайся, кто может!» Обошлось! К счастью. катастрофы не произошло: сломанные мачты вовремя удалось отремонтировать, навесить на них залатанную парусину, укрепить весла и законопатить щели. Осталось поймать попутный ветер…







Как всем нам хочется именно сегодня стать счастливыми – ведь заслужили!

