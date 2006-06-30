Сборная Украины сегодня проиграет за 1 млрд.?

Даже называется счет – 1:0 в пользу итальянцев, и стоимость проигрыша – 1 миллиард (правда, не уточняется, в какой валюте). Что касается действующих лиц «тайного соглашения», то «сведущие люди» прозрачно намекают на верхушку СДПУ (о) и футбольное руководство – с украинской стороны, и на высших футбольных функционеров во главе с Берлускони – с итальянской. В обоснование своих утверждений источники ставят тот факт, что Андрей Шевченко и Сильвио Берлускони находятся в «кумовских» отношениях.