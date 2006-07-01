ЧМ-2006. Украина покидает чемпионат мира

К сожалению, приходится признать, что, как начали чемпионат, так его и закончили. Во всяком случае, очень похоже – «сухой» проигрыш с крупным счетом. Не помогло и присутствие на стадионе Президента Виктора Ющенко, специально прилетевшего в Германию поддержать команду.







Хотя отдадим должное - в матче с итальянцами «мальчиками для битья» не выглядели…







Первый тайм







Действительно, если в стартовой – «испанской» - игре с первых же секунд оказались плотно прижатыми к своим воротам, то в последней – со Скуадро Адзурра – украинцы сразу устремились в атаку. Гусин вошел в штрафную. Правда, на этом все и закончилось. Через пару минут Тимощук пасом вывел Милевского на ударную позицию…







С ответным выпадом противник ждать не заставил… Мяч в своей зоне получил Каморанези. Прошел через все поле и, «проигнорировав» украинскую оборону, нанес удар метров с шестнадцати. Мяч прошел рядом со штангой. Олег Блохин, подойдя к кромке поля, «обозначил» свое присутствие яростным нагоняем в сторону «провалившихся» защитников. Его мимика красноречиво свидетельствовала, что Олег Владимирович не затруднял себя подбором «изысканных выражений». И таки он был прав. Проход Каморанези оказался тем звоночком, за которым последовал «гром с молнией»…







Особенно досадно, что все произошло слишком скоро – на 6-й минуте игры. Повторив точь-в-точь «рейд» своего товарища по команде, в левый от Шовковского угол мощно «выстрелил» Дзамбротта. Италия повела – 1:0. Украинская защита удрученно разводит руками. Дескать, виноваты…







Сказать честно, не очень верилось в то, что хотя бы сравняют счет. Перехватить инициативу после быстрого гола – эта способность не относится к числу характерных черт наших команд еще с советских времен.







К слову… В этот момент телекамеры «выхватили» из VIP-ложи трибун Виктора Андреевича в окружении главы оргкомитета ЧМ Франца Беккенбауэра и «близкого знакомого» – Рината Ахметова. Можно предположить, что «окружение» Президента комментировало ему происходящее на поле действо. Поскольку, сам он, как известно, не является большим специалистом в области футбола. А где-то рядом, неподалеку, надо полагать, переживали за сборную и Леонид Макарович с Леонидом Даниловичем…











Тем временем, итальянцы без «паузы на отдых» снова атакуют – дальний, но точный удар Тотти парирует Шовковский. Блохин срочно проводит замену Свидерского на Воробея.







Украинцы пытаются перехватить инициативу. Милевский, Калиниченко и Шевченко почти доходят до «вражеской» штрафной, но перспективу сводит к нулю неточный пас. Делает попытку активизироваться Шелаев. Неудачно. Зато Калиниченко перестарался в отборе мяча и заработал «горчичник».







Отыграли почти 30 минут, но ни одного удара по воротам Буффона так и не нанесли. Противник же, улучив момент, устроил опаснейшую сутолоку в штрафной площади Шовковского. Благо, реакция не подвела украинского голкипера.







Наконец-то и у Шевченко появилась возможность пробить. Что он и делает. Но мимо.







Постепенно игра выравнивается. Остаток первого тайма команды поочередно угрожают друг другу. Иногда довольно опасно. Причем, неизменными «атрибутами» действий украинской сборной являлись большое количество неточных пасов и крайне медленный переход от обороны к атаке. Итальянцы, хоть и сами не без греха, но в этом отношении превосходили оппонентов.







Свисток судьи об окончании первой половины матча прозвучал сразу после того, как поле покинул травмированный Росол и его место занял Ващук.







Второй тайм







Наверное, в перерыве Блохин сумел подобрать к игрокам ключевые слова. И начали ребята от души. Штурм за штурмом следовал на ворота Буффона. Атака с левого фланга Калиниченко… Угловой. Подача в штрафную – Гусин переправляет мяч в нужном направлении. Буффон совершает опаснейший «трюк» - отражая удар, ударяется головой о стойку. Но ворота спасает. Почти сразу следует прострел Воробея. Каким-то чудом не забивает.







После мощнейшего «выстрела» Гусина мяч едва не сломал перекладину. Но ворота – словно заколдованные - опять остаются в неприкосновенности. Снова штурм, финты Несмачного, Гусина, Милевского… Серия ударов… С самой линии ворот мяч выбивает Дзамбротта.







Ну, наконец-то, завладели преимуществом! Еще чуток – и гол, казалось, вот-вот будет. И он был, но к сожалению... Молниеносная контратака итальянцев и – угловой. Подает Тотти, а на «втором этаже» нашу защиту опережает Тони – 2:0.







И по всему было видно, что противник на достигнутом успокаиваться не собирается. Каморанези, как ни в чем не бывало, минует «оборонительный рубеж» украинцев и падает. Кто-то из наших, видимо, «помог». Вообще, было очень похоже на фол. В штрафной-то площади! Но бельгийский судья Фрэнк де Блекере сжалился и пенальти не назначил.







А спустя 10 минут новый провал в обороне… Дзамбротта врывается в штрафную с левого фланга, простреливает – передачу замыкает неугомонный Тони. Итальянцы радуются, как дети. И на то есть веские основания. Ведя в счете 3:0, с полной уверенностью можно строить планы на полуфинал.







Украинцы из последних сил пытаются хоть как-то наладить игру. Заметны Гусев, Воробей, Несмачный… Дальний удар Шевченко Буффон парировал с величайшим трудом. Спустя несколько минут наш игрок напомнил, что носит титул одного из лучших форвардов мира. Продемонстрировав умопомрачительный дриблинг (т.н. «финт Зидана»), оставляет позади себя троих игроков итальянской обороны и входит в штрафную. Но пробить не удалось – Андрея «укладывают» на газон. Было нарушение или нет, но арбитр не стал указывать на 11-метровую отметку.







А финальный свисток застал в атаке Воробея, который успел таки еще разок проверить реакцию Буффона.







«Вне игры»







Безусловно, выход в четвертьфинал чемпионата – большое достижение для сборной, с которым поздравляли друг друга не только болельщики Украины, но и дружественных ей стран. Но, тем не менее, в глубине души рассчитывали на еще больший успех. Чем, мол, черт не шутит?.. Особенно при учете того, что у итальянцев были ощутимые проблемы с составом. Надеялись, что если и проиграем, то красиво, в упорной борьбе. По крайней мере, не в «сухую». Верили, что по силам украинским футболистам поразить ворота Буффона разок, а то и два… Не получилось. И все же, есть чем гордиться. Как никак, единственная из славянских команд вошла в восьмерку сильнейших сборных мира.







А жирную черту под выступлением сборной подвел ее главный тренер сразу после матча с Италией… «Наши ребята выглядели неплохо и думаю, что счет был не по игре, - заявил Олег Блохин. – Да, были ошибки… А Италия – такая команда, которая ошибок не прощает. Но ничего страшного. Украину хочу поздравить с хорошим выступлением ее сборной. Считаю, что его вполне можно назвать успешным.»

