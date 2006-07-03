ЧМ-2006: Президент на матче - как женщина на корабле?

Говорить об особой горечи не приходится – у итальянцев мотивация оказалась повыше. В конце концов, на любых первенствах все побежденные – непобедимым остается лишь чемпион!







Трудно быть тренером в Украине…







Однако, как бы там ни было, достижение дебютанта на этом чемпионате удивило многих. Кроме того, показывая на протяжении чемпионата самый разный футбол, сборная Украины, в дополнение ко всему, продемонстрировала, что это – уже не та «детская» игра, с которой мы все сроднились, и даже не только достаточно сомнительный бизнес, но и Бо-о-ольшая Политика! Правда, многие об этом догадывались и раньше: вспоминается, как год назад партия СДПУ(о) и фанаты киевского «Динамо» с бело-голубыми стягами наперевес вразумляли народных судей в разных районах города, что к футболу прикасаться грязными руками не рекомендуется…







Едва футболисты отбились от конкурентов по бизнесу, как в нападение пошли нардепы из Верховной Рады, требуя призвать к ответу отлынивающего от парламентских заседаний главного тренера национальной сборной Украины по футболу Олега Блохина! Интересно, каково им теперь, этим борцам за чистоту законотворческих рядов – неужели без всякого зазрения совести вместе со всеми они будут провозглашать здравицу в честь будущего Героя Украины, которому мировая пресса уже поспешила присвоить генеральское звание? А ведь даже великий Валерий Лобановский выше полковника так и не поднялся!







Наверное, за своих коллег постарался оправдаться сам Президент, которого «вовремя» отправили в Германию его политтехнологи. Где как не футбольном форуме можно «по полной программе» «пропиариться»! Его предшественники Леонид Кравчук и Леонид Кучма от такой возможности никогда не отказывались, что подтвердили и на этом чемпионате…







Правда, после проигрыша сборной трудно записать этот визит Виктора Ющенко в «плюс». К тому же этот факт удачно подхватила Партия Регионов, пресс-служба которой заявила, что во время поездки Президент встретится с Ринатом Ахметовым, и они в узком кругу будут обсуждать вопрос формирования коалиции. Где, скажите, в этом позитивный пиар Президенту?







Увы, чуда не произошло…







Вряд ли стоит сейчас предлагать нашим читателям оперативный анализ выступления украинских футболистов: те, кто все эти дни, не отрываясь от телеэкрана, переживал за команду Блохина, столько всего натерпелись! Лучше отложить подведение итогов на более позднее время…







Хочется лишь поделиться несколькими околофутбольными наблюдениями, вполне возможно, повлиявшими на результат последнего матча.







Так, накануне, как всем, наверное, казалось, главного для украинцев матча с Италией, Блохин в привычной для себя экстравагантной манере непонятно зачем заявил: «Какой бы ни был результат у предстоящей игры, мы не будем сильно переживать. Историю мы уже сделали и теперь можем играть расковано». И это в тот момент, когда его команда, вроде бы была, «на ходу» и, к тому же, к ней на помощь уже летел Президент страны, которого до этого в любви к футболу, казалось бы, и заподозрить-то было просто невозможно.







Не знаю, что послужило основной причиной столь «легкого» поражения украинской сборной – небывалый ажиотаж вокруг неожиданного успеха, неописуемый взрыв национал-патриотизма на интернетовских сайтах, миллионные гонорары, обещанные игрокам… Или все-таки прилет на матч Виктора Ющенко? Все, кто интересуется футболом, уже, наверное, сто раз слышали, насколько бывают суеверны даже самые заслуженные-перезаслуженные мастера спорта, столько повидавшие на своем веку. Попробуйте хотя бы попроситься в автобус с футболистами или наберитесь храбрости и заговорите с тренером о предстоящей игре!







Так вот украинскими болельщиками еще в эпоху Леонида Кучмы было замечено, что, стоило Президенту появиться в правительственной ложе, негативный результат был обеспечен. В голову, по аналогии, сразу приходит древняя морская примета о «женщине на корабле»… Но стоило Леониду Даниловичу начать посещать футбольные матчи уже в качестве частного лица, фарт переменился: теперь результат зависел лишь от степени готовности команды…











Не забиваешь ты – забивают тебе!..







И еще. Как только болельщики познакомились со стартовым составом сборной Украины на матч с итальянцами, то мечты о полуфинале сразу же улетучились: Олег Блохин, футболист до мозга костей, вопреки всем тренерским канонам поменял состав, выигравший предыдущую встречу. Правда, еще в первом тайме ему все-таки пришлось, убрав с поля Свидерского и Русола, восстановить «порядок», однако «процесс» уже пошел: итальянцы уже вели в счете…







Дальнейшее развитие событий складывалось не в пользу украинцев: и хоть у них и появилось несколько моментов для взятия ворот, они их не реализовали. В одних моментах Буффон подтвердил свое реноме лучшего вратаря мира, в других – Шевченко со товарищи были не слишком убедительны… А вот у своих ворот они устроили «проходной двор»! Обидно, конечно, но, если вспомнить, какие футбольные гиганты уже попрощались с чемпионатом, поневоле порадуешься за земляков.







Украинская футбольная мечта продолжается?







Чемпионат мира для украинцев завершен, и впереди их ждут не только овации, салюты и награды – через три недели начинается очередной чемпионат страны, а с ним и выступление лидеров в еврокубках. Вполне возможно, что команда, которую создал Блохин, проживает свои последние дни. И неизвестно, с каким составом пойдет тренер «отбираться» на Чемпионат Европы 2008 года: станет ли и дальше экспериментировать с ветеранами или обратится за помощью к Михайличенко, который пока еще числится тренером молодежной сборной недавно завоевавшей европейское «серебро». Кстати, готовясь к Германии, Блохин в пылу запальчивости заявил, что за теми 23-мя, которых он отобрал для поездки в Германию, пустота!







Уже 6-го сентября Украина начинает отборочные игры в группе «Б»: дома будет принимать сборную Грузии, а 7-го октября попытается взять реванш в Италии. В этой же группе выступают Франция, Шотландия, Литва и Фарерские острова.







Продолжит ли удивлять соперников Украина и в будущем? Или успех в Германии так и останется «одноразовым»? Ждать осталось недолго.

