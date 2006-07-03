Рональдиньо не избежал «проклятия»

Роналдиньо, признанный в прошлом году лучшим футболистоми получивший "Золотой мяч" как лучший игрок, выступающий в Европе, не смог избежать «проклятия», которое преследует обладателей этих премий.



Как подсчитали бразильские журналисты, ни один из футболистов, которого называли "лучшим в мире" в год перед чемпионатом мира, не выигрывал затем его. И пример полузащитника "Барселоны" стал еще одним подтверждением этого правила, после того, как сборная Бразилии проиграла французам в четвертьфинальном матче ЧМ.





В 1993 году ФИФА назвала лучшим в мире итальянца Роберто Баджо, в 1997 - бразильца Роналдо, в 2001 - португальца Луиша Фигу. В результате на ЧМ- 1994 и 1998 Баджо и Роналдо, соответственно, помогли дойти своим командам до финала, но стали лишь вице-чемпионами. Причем, если первый не забил решающий пенальти, который мог решить судьбу чемпионата, то другой испытал за полчаса перед финалом странный эпилептический припадок. А команда Фигу в 2002 году вообще не вышла из отборочной группы, напоминает ИТАР-ТАСС.





Такая же тенденция просматривается и с обладателями "Золотых мячей", причем "проклятие" длится с 1961 года, когда команда признанного тогда лучшим в Европе итальянца Омара Сивори год спустя не вышла на ЧМ из группы на предварительном этапе.

