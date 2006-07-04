Футболисты выросли и потяжелели

Бывали ли вы когда-нибудь в средневековых замках или музеях, где выставлено облачение наших предков? Если да, то, конечно же, обратили внимание, что предки эти были далеко не самых крупных размеров. Смотришь иной раз на доспехи героев того времени и удивляешься: откуда же воспетая в легендах исполинская сила, если в славном рыцаре росту было от силы метра полтора?



В общем, человечество, судя по всему, век от века крепнет, мужает, тянется ввысь и вширь. Да что там век от века – год от года! Вот, например, любители антропологических исследований подсчитали, что за 32 года, разделяющие чемпионаты мира на немецкой земле, рост и вес футболистов ощутимо прибавились.



Конечно, все мы, люди-человеки, разные, и это было прекрасно видно, например, в матче Германия – Аргентина, где немецкие центральные защитники Мертезакер и Метцельдер боролись с Тевесом и Рикельме. Первые двое лишь чуть-чуть не дотягивают до двух метров, вторые же и до метра семидесяти не доросли.



Да, обобщения – коварная штука, однако многих все же занимает такое понятие, как средний рост и вес, и по этому показателю нынешний чемпионат существенно превосходит ЧМ-1974. Согласно подсчетам, среднестатистический участник первенства за 32 года вырос на пять сантиметров (со 178 до 183) и поправился на три килограмма (с 75 до 78). То есть прибавка в росте составила 5%, а в весе – 4%.



Если же определять средние величины по национальному признаку, то выяснится, что самой мощной командой на ЧМ-2006 была сборная Австралии – 185 см и 81 килограмм. Наиболее же щуплой оказалась команда Саудовской Аравии – 177 см и 70 килограммов.



Любопытно, что авторы этого историко-антропологического исследования были вынуждены сделать одно уточнение, указывающее на приблизительность выводов: за основу для сравнения решено было взять данные десяти команд, которые участвовали и в ЧМ-1974, и в ЧМ-2006, однако пришлось сравнивать лишь девять сборных. Удивительно, но не сохранилось данных на... голландцев, которые, как известно, 32 года назад дошли до финала! То есть биометрическими характеристиками Круиффа, Неескенса и Ко всеведущая, казалось бы, статистика не обладает. Чудно, не правда ли?



А вот что никому не приходит в голову сравнивать, так это финансовые показатели: во сколько раз возросли за три десятилетия зарплаты и стоимость игроков. Тут уже счет будет идти не на проценты, а на порядки.



Немецкие газеты, к примеру, сделали вывод, что после выхода сборной Германии в четвертьфинал общая стоимость ее игроков выросла до 223 млн евро (стало быть, почти по 10 млн на каждого футболиста). Думаю, вот-вот появится новый подсчет, ведь выход в финал, по логике, должен эту сумму существенно увеличить.



Говоря о немецкой прессе, развлекающей читателя изо всех сил, отмечу и одну потешную фотографию сборной, на которой всем игрокам были пририсованы разнообразные окладистые бороды (художник проявил недюжинную изобретательность, ни разу не повторившись). Так должна будет выглядеть команда по окончании турнира, на взгляд журналистов, высмеивающих суеверия игроков. Понятно, что если не у каждого, то у подавляющего большинства футболистов имеются свои счастливые приметы. Многие немецкие игроки, как вы могли заметить по трансляции четвертьфинального матча, предпочитают не бриться "на счастье". Поскольку теперь ясно, что сборная Германии задержится на турнире если не до последнего, то уж точно до предпоследнего дня, к концу чемпионата она, по мысли газетчиков будет выглядеть, как ансамбль пенсионеров из вечно любимой "Карнавальной ночи"...

