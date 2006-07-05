Алексей Михайличенко: «На деньги играю только в футбол»

…Поскольку выяснилось, что четвертьфинал мы проиграли ни кому-нибудь, а серебряному, если не золотому призеру первенства.



В отношении игры украинской команды «футбольный мир» разделился на две части. Одни – в первую очередь, в самой Украине – с восторгом говорят о выходе в четвертьфинальный этап мундиаля, как о величайшем достижении. Им в противовес раздаются голоса из лагеря «противников». В основном, западных. Причем, голоса довольно авторитетных специалистов. Например, Дэвида Бекхэма. Так «плюнуть в душу» может только зарвавшаяся звезда.



Тем не менее, все должны признать, что малый или большой, но успех Украина все-таки имела. Но почему-то сейчас мало кто вспоминает, что этой победе предшествовала, а может быть и способствовала, другая… На гребне которой наша национальная сборная прорвалась в восьмерку сильнейших команд планеты. Мы имеем в виду «серебро» молодежной сборной Украины на европейском первенстве в Португалии. Поэтому с выбором «VIP-собеседника» долго не определялись. На вопросы корреспондента «Главреда» отвечает звезда отечественного - и не только отечественного – футбола, главный тренер украинской «молодежки» Алексей Михайличенко…



Выступление нашей команды на мундиале в памяти еще очень свежо… С вашей точки зрения, можно ли уже сейчас делать какие-либо серьезные выводы и давать оценки?



Для того, чтобы делать выводы – не дилетантские, а профессиональные – нужен серьезный анализ и время. А сейчас же по этому поводу заниматься тем, что попусту «чесать языки»… Нет, не стоит.



Что касается лично меня, то в Германии вкусил настоящего «болельщицкого» наслаждения. Поскольку не был обременен никакими профессиональными обязанностями. Сидел на трибуне и как обычный болельщик получал удовольствие от футбола. Со всеми его атрибутами – и радостями, и огорчениями.



Буквально на днях капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм очень нелицеприятно отозвался об украинской команде… Вы можете как-то прокомментировать его слова?



Справка «Главреда». Отвечая на вопросы одного из российских изданий, Бекхэм сказал буквально следующее: «Украина – не моя команда. Я не понимаю, во что эти ребята играют. Я знаю Шевченко… Уникум! И где его уникальность? Бей-беги?.. Так играли в 80-х годах прошлого века команды, которым, кроме отменной физической подготовки, нечего было предъявить.»



Честно сказать, я несколько озадачен… Если он действительно такое говорил, то по моему мнению, просто сболтнул не подумавши. Скорее всего, сгоряча. А с другой стороны, Бекхэму лучше было бы проанализировать игру своей команды – английской. Помнится, она закончила свое вступление на том же этапе, что и наша сборная.







А о самом Бекхэме что вы можете сказать?



Что о нем сказать?… Надо отдать должное – игрок отличный.



Если не секрет, за кого вы сейчас болеете? У какой из команд, на ваш взгляд, шансы предпочтительнее?



На чемпионате мира я болел только за одну команду. Догадываетесь, за какую? Но поскольку она уже выбыла из борьбы, то сейчас я просто – сторонний наблюдатель. Что касается чьих-либо шансов… Этот вопрос позвольте оставить без ответа, поскольку не люблю делать прогнозов.



И все же, случись вам посетить букмекерскую контору, на какую из команд вы бы поставили?



Подобное исключено. На деньги я играю только в футбол.



Теперь вопрос, касающийся лично вас… Еще до начала чемпионата мира ходили упорные слухи, что вы собираетесь уезжать на работу за границу. По одной из версий – в Шотландию, по другой – главным тренером московского «Динамо». Конечно, слухи слухами, но, как говорится, нет дыма без огня…



Оставим это без комментариев. Пока могу сказать одно… Как только смена работы станет фактом, я вас обязательно об этом извещу.



То есть, предложения вам все-таки поступали?



А они поступают всегда.

