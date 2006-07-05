В теннисе проведут реформы из-за голого болельщика

Об этом говорится в распространенном заявлении Всеанглийского лаун-теннисного и крокетного клуба.



Организаторы отметили, что существующие меры безопасности достаточно сбалансированы. "Это жесткий компромисс между сдерживанием и обеспечением хорошей возможности наблюдать за игрой с близкого расстояния", - напомнили в клубе.



Говоря о происшествии вторника, устроители соревнований напомнили, что очень быстро стало ясно, что человек не представляет никакой опасности ни для игроков, ни для публики, а инцидент был исчерпан очень быстро. "Тем не менее, мы подвергнем пересмотру меры безопасности", - подчеркнули в клубе.



Голый мужчина, выбежавший на корт во время четвертьфинального матча Уимблдона между Марией Шараповой и Еленой Дементьевой и проделавший пару акробатических трюков на траве, не смутил, а лишь позабавил обеих россиянок.



"Сложно испугаться, когда вы видите смеющихся сотрудников службы безопасности на корте, - с улыбкой сказала Шарапова на пресс-конференции. - Это все странно, но еще более удивительно то, что им понадобилось целых 10 секунд, чтобы отреагировать".



Охранники, по словам Шараповой, "наверное, были наготове", потому что возмутитель спокойствия был тут же скрыт от глаз смущенной публики и теннисисток красным покрывалом. В это время за матчем из Королевской ложи наблюдали, среди прочих, принц Майкл Кентский и кронпринц Дании Фредерик.



Отвечая на ехидный вопрос журналистов о том, успела ли Шарапова рассмотреть нарушителя нормального хода матча, спортсменка отшутилась: "На самом деле, я не смотрела на этого парня. Не хотела разглядывать все в подробностях".



"Вы, ребята, хотели немного повеселиться во время женского матча, и вы это получили. Все это было довольно забавно", - резюмировала 19-летняя теннисистка, пообещав в следующий раз посмотреть на нарушителя, раз он так понравился женской части публики.



Елена Дементьева, в свою очередь, тоже с улыбкой вспомнила о курьезном эпизоде во время поединка. "Я сначала немного испугалась, не сразу среагировала, но поняла, что что-то происходит, - с улыбкой призналась она. - Но если болельщикам это нравится, я не возражаю".



Британские газеты, как отмечает РИА Новости, в среду упражняются в саркастических описаниях появления на корте нежданного гостя под соответствующими двусмысленными заголовками. Газета Daily Mirror также сообщает о личности мужчины. Им оказался 29-летний голландский ди-джей Сандер Лантинга. "После его появления в духе телешоу, полиция вынесла ему предупреждение", - пишет издание, говоря о последствиях инцидента.

